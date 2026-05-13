EUROVISION 13.05.2026

Ανατροπές στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τον Α’ Ημιτελικό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Eurovision 2026: Η Φινλανδία στην κορυφή, η Ελλάδα σε πτώση και οι χώρες που ανεβαίνουν δυναμικά στα στοιχήματα
Ειρήνη Στόφυλα

Η Eurovision 2026 έχει ήδη ανάψει φωτιές στη Βιέννη, και ο Α΄ Ημιτελικός δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους ούτε τους φαν ούτε τις στοιχηματικές πλατφόρμες. Μετά από μια βραδιά γεμάτη δυνατές εμφανίσεις, εκπλήξεις και σκηνικά highlights, οι αποδόσεις των χωρών πήραν… φωτιά, φέρνοντας μεγάλες ανατροπές στις πιθανότητες για τη νίκη. Ανάμεσα σε όσους σχολιάστηκαν έντονα, η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla πέρασε μεν στον τελικό, αλλά είδε τα ποσοστά της να κάνουν μια αισθητή «βουτιά», δημιουργώντας νέο τοπίο στη μάχη για το τρόπαιο.

Τι ακριβώς επηρέασε τα ποσοστά; Ποιοι ανέβηκαν, ποιοι έπεσαν και ποιοι φαίνεται να χτίζουν δυναμική την πιο κρίσιμη στιγμή; Τα τελευταία δεδομένα δίνουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα, δείχνοντας ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Μετά την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Wiener Stadthalle, τα στοιχήματα παρουσίασαν άμεσα αναπροσαρμογές. Η Ελλάδα, που μέχρι λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό κινούνταν σε ανοδική πορεία με 21% πιθανότητες, είδε το ποσοστό της να πέφτει στο 15%, ενώ σύμφωνα με το Eurovisionworld αργότερα διαμορφώθηκε ακόμη χαμηλότερα, στο 14%.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την πτώση σε δύο βασικούς παράγοντες:

  • Κάποια σκηνοθετικά λάθη που παρατηρήθηκαν στο πρώτο μισό της εμφάνισης
  • Το εμφανές άγχος του Akyla στα πρώτα λεπτά του live

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα πήρε άνετα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό και εξακολουθεί να βρίσκεται στη συζήτηση, αν και όχι στις πρώτες θέσεις.

Την ίδια στιγμή, η Φινλανδία δείχνει να έχει «κλειδώσει» την κορυφή στα στοιχήματα. Παρά μια μικρή πτώση από 35% στα 34%, ανέκτησε αμέσως τη δυναμική της, ξεπερνώντας ξανά το αρχικό ποσοστό και φτάνοντας στο 37%, χαρίζοντάς της τον τίτλο του απόλυτου φαβορί για τη Eurovision 2026.

Η κινητικότητα δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα. Οι live εμφανίσεις ανέτρεψαν αρκετές προβλέψεις:

  • Μολδαβία – Εκτοξεύθηκε με εντυπωσιακή άνοδο χάρη στην ενέργεια και την πρωτοτυπία του act της.
  • Σουηδία – Σταθερή άνοδος που την ξαναβάζει δυναμικά στη διεκδίκηση υψηλής θέσης.
  • Ισραήλ –  Κερδίζει σταθερά έδαφος μετά τον ημιτελικό, δείχνοντας πως δεν πρέπει να υποτιμάται.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κομβικές, καθώς τα social media, οι δημοσιογράφοι και τα πρώτα κύματα ψηφοφορίας ενδέχεται να επηρεάσουν δραστικά τα επόμενα projections.

Στο Πρωινό ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος Θάνος Κλωνόπουλος μετέφερε το παρασκήνιο από τη Βιέννη, επισημαίνοντας πως ενώ πολλοί εκτίμησαν την παρουσία του Akyla, δεν κατάφεραν όλοι να κατανοήσουν πλήρως το νόημα του τραγουδιού, λόγω της μεγάλης ποσότητας πληροφορίας στη σκηνική αφήγηση.


Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο και υποστήριξε τη σκηνοθετική ματιά του Φωκά Ευαγγελινού, σημειώνοντας ότι το concept είχε καλλιτεχνική ταυτότητα και ουσία.

Η Eurovision 2026 αποδεικνύεται ένας διαγωνισμός που αλλάζει ρυθμούς… κάθε λεπτό. Η Ελλάδα μπορεί να είδε μια προσωρινή πτώση στα στοιχήματα, όμως το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό, καθώς το κοινό του τελικού συχνά ανατρέπουν όλες τις προβλέψεις. Με τον Akyla ήδη στον μεγάλο τελικό και μια εμφάνιση που συζητιέται έντονα, τίποτα δεν αποκλείει ένα δυνατό comeback. Το μόνο σίγουρο; Η συνέχεια αναμένεται απρόβλεπτη.

Eurovision 2026 Ακύλας
