Streaming News 10.10.2025

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες

Όταν η πραγματικότητα γίνεται πιο καθηλωτική από τη μυθοπλασία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix έχει επενδύσει πολλά τα τελευταία χρόνια στην κατηγορία του true crime, δηλαδή σειρές ή ντοκιμαντέρ που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο αλλά συχνά γεννιούνται ερωτήματα: «Πόσα από όσα βλέπουμε είναι αληθινά;» και «Πόσο πολύ τροποποιούνται τα γεγονότα για τηλεοπτικό αντίκτυπο;»

Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα πρόσφατων τίτλων που υπόσχονται true story. 

Monster: The Ed Gein Story (2025)

Αυτή η σειρά βασίζεται στη ζωή του Ed Gein, ενός άνδρα από το Plainfield, Wisconsin, γνωστού για τα φρικιαστικά του εγκλήματα: ληστείες τάφων, κατασκευή αντικειμένων από ανθρώπινα μέλη και δολοφονία δύο γυναικών, της Bernice Worden το 1957 και της Mary Hogan το 1954.
Ωστόσο, η σειρά παίρνει δραματικές ελευθερίες: για παράδειγμα εμφανίζεται πως είχε ρομαντική σχέση με τη Bernice Worden, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται. Άλλα στοιχεία, όπως η σχέση του με τη μητέρα του, ο ψυχολογικός του τόνος, και η επιρροή του στις ταινίες τρόμου (π.χ. Psycho, Silence of the Lambs, The Texas Chainsaw Massacre), βασίζονται σε γνωστές ιστορικές καταγραφές.

Dahmer ‑ Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)

Μια βιογραφική σειρά εγκλήματος του Netflix, ως η πρώτη σεζόν της ανθολογικής σειράς Monster, δημιουργημένη από τους Ryan Murphy και Ian Brennan. Αφηγείται την αληθινή ιστορία του Jeffrey Dahmer, ενός διαβόητου σειριακού δολοφόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στο διάστημα περίπου 13 ετών σκότωσε 17 νεαρά άτομα. Η σειρά δείχνει τη δράση του Dahmer σε μεγάλο χρονικό εύρος, από την παιδική/εφηβική ηλικία του μέχρι τις συλλήψεις. Πραγματικά συμβάντα όπως το ότι τον σταμάτησαν αστυνομικοί με ύποπτα στοιχεία στο αυτοκίνητό του, ή ότι έκανε δουλειές σε κέντρα αιμοδοσίας. Η σειρά παρουσιάζει επίσης θύματα που προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν τις αρχές (π.χ. Glenda Cleveland). Κάποιες σκηνές ή διαλόγοι είναι προσθέσεις για να εξυπηρετούν την αφήγηση, όχι τεκμηριωμένα γεγονότα. Ορισμένες αναπαραστάσεις (π.χ. σχέσεις ή σκηνές) είναι πιθανόν εικονογραφικές, δηλαδή έχουν διαμορφωθεί ώστε να «δουλεύουν» καλύτερα στην οθόνη. Η σειρά Dahmer σημείωσε τεράστια επιτυχία: έγινε μία από τις πιο πολυβλεπόμενες σειρές αγγλόφωνου Netflix ποτέ μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αντιδράσεις υπήρξαν για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε ο Dahmer, για θέματα ηθικής και πορνογραφίας του εγκλήματος.

Girl in the Picture (2022)

Πρόκειται για ντοκιμαντέρ που βασίζεται στην ιστορία της Sharon Marshall, η οποία απήχθη από τον Franklin Delano Floyd και έζησε υπό διαφορετική ταυτότητα. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται σε πραγματικά στοιχεία: την έρευνα, το χρονικό των γεγονότων, εμπλεκόμενες αρχές όπως το FBI και οργανισμούς αγώνα για τα εξαφανισμένα πρόσωπα.

Nail Bomber: Manhunt (2021)

Ένα ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται τις βομβιστικές επιθέσεις με καρφιά στη Λονδίνο το 1999, από τον David Copeland, ένας ακροδεξιός που επιχείρησε να προκαλέσει φυλετικές εντάσεις. Οι επιθέσεις, τα γεγονότα και οι συνέπειες είναι τεκμηριωμένες, τα θύματα, οι αντιδράσεις της κοινωνίας και οι δικαστικές διαδικασίες παρουσιάζονται με ρεαλισμό.

Menendez Brothers (2024)

Οι Menendez Brothers (Lyle και Erik Menendez) είναι δύο αδέρφια που έγιναν παγκοσμίως γνωστά για την αρχική σύλληψή τους το 1989, κατηγορούμενα για το φόνο των γονιών τους, José και Mary Louise Menendez, στο Beverly Hills της Καλιφόρνια. Η πολύκροτη υπόθεση αφορούσε σοκαριστικά γεγονότα, όπως η χρήση όπλων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και άνοιξε τεράστιες συζητήσεις για την οικογένεια, την κακοποίηση, και τα κίνητρα πίσω από φόνους ενδοοικογενειακού χαρακτήρα. Σε ντοκιμαντέρ και σειρές που εξετάζουν το περιστατικό, παρουσιάζονται μαρτυρίες, δικαστικά ντοκουμέντα και προσωπικές αφηγήσεις των εμπλεκόμενων, αλλά συχνά συνοδεύονται από ερμηνείες ή σκηνές που έχουν «συμπληρωθεί» για τηλεοπτικό αποτέλεσμα, καθιστώντας σημαντικό να διακρίνουμε τι είναι καταγεγραμμένο στοιχείο και τι δραματική προσαρμογή.

Φυσικά, οι σειρές και τα ντοκιμαντέρ που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον – σε συγκινούν, σε τρομάζουν, σε μαθαίνουν. Αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε τι είναι πραγματική πληροφορία και τι είναι μεταφορά ή δραματοποιημένη ερμηνεία. 

