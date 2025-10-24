Το Netflix φέρνει τους Kennedys στην οθόνη: Ο Michael Fassbender ως Joseph Kennedy Sr.

Μια σειρά-τομή για τη σύγχρονη αμερικανική ιστορία μέσα από τις ίντριγκες, τις τραγωδίες και τις προσωπικές μάχες της οικογένειας Kenned

Στο Netflix αναμένεται να πάρει μορφή το οικογενειακό δράμα «Kennedy» με τον σταρ των X-Men, Michael Fassbender, να αναλαμβάνει τον ρόλο του Joseph Kennedy Sr.

Το Variety αναφέρει ότι το Netflix παρήγγειλε μια πρώτη σεζόν οκτώ επεισοδίων με τον απλό τίτλο «Kennedy» και βασίζεται στο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956», του Fredrik Logevall. Ο Fassbender, ο οποίος έπαιξε έναν νεαρό Magneto στις ταινίες «X-Men» και τον David στα prequels του «Alien» του Ridley Scott, θα υποδυθεί τον πατριάρχη της οικογένειας.

Σύμφωνα με το Variety, το Netflix βλέπει το «Kennedy» ως μια Αμερικανική εκδοχή του «The Crown», και θα χαρτογραφήσει την άνοδο της ομότιτλης οικογένειας στην προβολή της Αμερικανικής πολιτικής σε πολλαπλές σεζόν.

«Το ‘Kennedy’ αποκαλύπτει τις οικείες ζωές, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία στη σύγχρονη ιστορία, και βοήθησαν στη δημιουργία του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’30, η πρώτη σεζόν χαρτογραφεί την απίθανη άνοδο του Joe (Fassbender) και της Rose Kennedy και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του επαναστατικού δεύτερου γιου Jack, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του golden boy μεγαλύτερου αδελφού του».

