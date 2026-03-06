Μια Νύχτα Μόνο: Καταλήγει στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένη στα επόμενα επεισόδια

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» οι σχέσεις των ηρώων εξακολουθούν να δοκιμάζονται από μυστικά, παρεξηγήσεις και απρόσμενες αποκαλύψεις. Κι όμως, η ανάγκη για συγχώρεση και ουσιαστική σύνδεση παραμένει ζωντανή. Γιατί ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, υπάρχει πάντα η ελπίδα για νέα αρχή. Από τη Δευτέρα 9 έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 21:40, στο MEGA.

Η Αρετή και ο Οδυσσέας συναντιούνται στο νοσοκομείο, όπου έχει μεταφερθεί η Ελένη μετά το τροχαίο και δημιουργείται ένταση. Η παρουσία της Αλεξάνδρας αναστατώνει την Αρετή. Η Ελένη και ο Σταύρος μαθαίνουν για την εγκυμοσύνη της, με τον Σταύρο να διαλύεται ψυχολογικά και να νιώθει ενοχές. Η Ευθυμίου καταλήγει στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένη και οι υποψίες πέφτουν πάνω στον Οδυσσέα. Στο σπίτι της οικογένειας Νταγιάννου, η Μαρίκα προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση στη Μίνα.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια (Δευτέρα 9, Τρίτη 10 και Πέμπτη 12 Μαρτίου):

Επεισόδιο 49 (Δευτέρα 9 Μαρτίου)

Η ακατάσχετη αιμορραγία της Ελένης κάνει τους γιατρούς να ανησυχούν για την πορεία του χειρουργείου, με τον Χάρη και την Αρετή να βιώνουν τρομερή αγωνία. Η συνάντηση του Οδυσσέα και της Αρετής στο νοσοκομείο δημιουργεί ένταση και αμηχανία, ενώ η παρουσία της Αλεξάνδρας δείχνει να ενοχλεί την Αρετή. Ο Νταγιάννος ανακαλύπτει ότι λείπουν πάλι λεφτά από το χρηματοκιβώτιο, ενώ η Μίνα διώχνει τον Σάββα όταν μαθαίνει ότι ψάχνει πληροφορίες για την απόπειρα εναντίον της. Κι ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να ανακαλύψει μόνη της τι συμβαίνει στο σπίτι, η Άσπα μπαίνει σε υποψίες από μια επίσκεψη. Η Ελένη αδυνατεί να πιστέψει αυτό που της λέει ο γιατρός, ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή βρίσκονται αντιμέτωποι με μια περίεργη συγκυρία.

Επεισόδιο 50 (Τρίτη 10 Μαρτίου)

Ο Σταύρος είναι διαλυμένος και νιώθει ενοχές με την εγκυμοσύνη της Ελένης, ενώ εκείνη ζητάει από την αδερφή της μία χάρη. Η Κατερίνη βρίσκει αφορμή να πλησιάσει τον Οδυσσέα, μα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Όσο η Ευθυμίου πιέζει τον Ζαμπετάκο να την προσλάβει στην εταιρία του, η Ναταλία ανησυχεί, ότι ο Χαριτάκης κάτι υποψιάζεται. Η Φαίη προσεγγίζει τον Άλκη εκτός λέσχης, όμως φαίνεται ότι τα κίνητρά της δεν είναι ειλικρινή. Τη στιγμή που η Μαρίκα αποφασίζει να ερευνήσει το αυτοκίνητο που χτύπησε τη Μίνα, την ακούει κάποιος που δεν θέλει. Κι ενώ ο Οδυσσέας είναι απογοητευμένος και νιώθει ότι χάνει την Αρετή, εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με μια εικόνα στα επείγοντα του νοσοκομείου, που την αφήνει άναυδη.

Επεισόδιο 51 (Πέμπτη 12 Μαρτίου)

Η Αρετή μένει έκπληκτη όταν φέρνουν την Ευθυμίου στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένη, με τους δράστες της επίθεσης να αγνοούνται. Ο Σταύρος ζητά εξηγήσεις από τον Οδυσσέα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς όλες οι υποψίες έχουν πέσει πάνω του. Ο Πωλ, ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας, βρίσκεται μπροστά σε μία απρόσμενη αποκάλυψη, ενώ ο Νταγιάννος προσπαθεί μάταια να αποτρέψει τη Μαρίκα από το να εμπλακεί στην υπόθεση του ατυχήματος της Μίνας. Τέλος, ο Οδυσσέας οργανώνει μία μυστική σύσκεψη κρυφά από τον Σταύρο, ενώ η σχέση του με την Αρετή δοκιμάζεται έντονα για ακόμα μία φορά.

