Celeb World 06.04.2026

Το viral 90s βίντεο που συζητούν όλοι – Ο Χρήστος Λούλης σε σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο από το 1996

Το σπάνιο απόσπασμα από το «Ρουκ Ζουκ» με τη Μαίρη Μηλιαρέση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Λούλη
Πόπη Βασιλείου

Πριν ο Χρήστος Λούλης γίνει ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της υποκριτικής σκηνής, πριν οι τηλεοπτικοί και θεατρικοί του ρόλοι τον καθιερώσουν ως έναν ηθοποιό με ξεχωριστή ταυτότητα, υπήρξε μια μικρή τηλεοπτική στιγμή που σήμερα επιστρέφει σαν πολύτιμο flashback από τα 90s. Το viral απόσπασμα από το «Ρουκ Ζουκ» του 1996, με παρουσιάστρια τη Μαίρη Μηλιαρέση, τον δείχνει σε μία από τις πρώτες εμφανίσεις του στη μικρή οθόνη – όχι ως ηθοποιό, αλλά ως παίκτη. Και ακριβώς αυτή η αντίθεση ανάμεσα στον σημερινό καταξιωμένο Χρήστο Λούλη και τον νεαρό, σχεδόν αγνώριστο τότε εαυτό του, είναι που κάνει το βίντεο να κερδίζει ξανά το ενδιαφέρον του κοινού και να γίνεται viral στα social media.

Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό στιγμιότυπο έρχεται από την εποχή που το «Ρουκ Ζουκ» με τη Μαίρη Μηλιαρέση μεσουρανούσε στην ελληνική τηλεόραση, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεπαιχνίδια των 90s. Η παρουσιάστρια είχε ταυτίσει το όνομά της με το format από το 1994 έως το 1997, περίοδο κατά την οποία προβλήθηκαν και τα επεισόδια όπου εμφανίστηκε ο νεαρός τότε Χρήστος Λούλης.

Αυτό που κάνει το βίντεο τόσο ελκυστικό είναι η αίσθηση της αυθεντικής νοσταλγίας. Το πλατό, η αισθητική της εποχής, ο ρυθμός του παιχνιδιού και φυσικά η παρουσία της Μαίρης Μηλιαρέση δημιουργούν ένα δυνατό 90s throwback, ενώ η εμφάνιση του Χρήστου Λούλη ως παίκτη προσθέτει το στοιχείο της έκπληξης που κάνει τέτοια αποσπάσματα να ξεχωρίζουν.

Για τον αναγνώστη, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο σπάνιο αρχειακό υλικό, αλλά και στη σύγκριση ανάμεσα στο τότε και το σήμερα. Ο νεαρός παίκτης του «Ρουκ Ζουκ» του 1996 είναι ο ίδιος άνθρωπος που χρόνια αργότερα θα εξελισσόταν σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς της γενιάς του, με σημαντική πορεία σε τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο.

Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Λούλη, πολύ πριν αποφασίσει να γίνει ηθοποιός, ως παίκτης στο Ρουκ Ζουκ με τη Μαίρη Μηλιαρέση το 1996. Ο γνωστός πρωταγωνιστής του θεάτρου και της τηλεόρασης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση τον Οκτώβριο του 1996 σε μερίκα επεισόδια του γνωστού τηλεπαιχνιδιού ως φοιτητής χρηματοοικονομικών με μία παρέα φίλων του. Τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσει να γίνει ηθοποιός ενώ το 1999 θα κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Η Ζωή Μας Μια Βόλτα στο MEGA. (Ρουκ Ζουκ | MEGA | 24/10/1996) #greektv #foryoupage #mpesfypgamw #viralvideos #greektiktok

Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους throwback βίντεο αποκτούν γρήγορα δυναμική στα social media. Συνδυάζουν τη γοητεία του παλιού τηλεοπτικού αρχείου, τη δύναμη της αναγνωρισιμότητας ενός σημερινού προσώπου και το στοιχείο της έκπληξης που αυξάνει το engagement. Στην περίπτωση του Χρήστου Λούλη, το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο δυνατό, αφού η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έρχεται μέσα από ένα παιχνίδι που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική ποπ κουλτούρα.

Αν κάτι κάνει αυτό το βίντεο να ξεχωρίζει, είναι πως σου θυμίζει ότι πίσω από κάθε μεγάλη πορεία υπάρχουν μικρές, σχεδόν ξεχασμένες στιγμές που αποκτούν νέα αξία όταν επανέρχονται στο φως. Και ο Χρήστος Λούλης στο «Ρουκ Ζουκ» του 1996 είναι ακριβώς μία από αυτές.

