Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη που συζητιούνται παντού

Η τυχαία συνάντηση και η αντίδραση στο Instagram έφεραν ξανά στο προσκήνιο την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη δικαιοσύνη απέναντι στο revenge porn.
Πόπη Βασιλείου

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας σήμερα μετά τη σύλληψή της, η οποία έγινε κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε εις βάρος της ένας από τους καταδικασθέντες για το γνωστό revenge porn βίντεο. Μόλις ενημερώθηκε ότι οι Αρχές την αναζητούν, η ίδια εμφανίστηκε αυτοβούλως στο ΑΤ Λευκού Πύργου, με σκοπό να συμμορφωθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η σύλληψη προκάλεσε έντονα σχόλια στα social media, αλλά αμέσως μετά, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το μήνυμα που έστειλε στην Ιωάννα Τούνη μετά τη δικαστική νίκη της

Το περιστατικό έχει τις ρίζες του στην προηγούμενη νύχτα, όταν η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε νυχτερινό μαγαζί με φίλους της και διαπίστωσε ότι στην διπλανή παρέα καθόταν ο άνδρας που είχε καταδικαστεί για τη δημοσιοποίηση του εν λόγω revenge porn βίντεο. Σύμφωνα με την ίδια, προσπάθησε να ζητήσει από τους υπεύθυνους να απομακρύνουν τον καταδικασθέντα, αλλά επειδή πρόκειται για δημόσιο χώρο, η αίτησή της δεν έγινε δεκτή. Αποφάσισε τότε να αποχωρήσει μαζί με την παρέα της, καταγράφοντας την εμπειρία της σε ανάρτηση στο Instagram για να ενημερώσει το κοινό.

 

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εξήγησε ότι προσπάθησε να αποτρέψει την Ιωάννα από τη δημοσιοποίηση του βίντεο και τόνισε ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων των ενόχων δεν μπορεί να γίνει χωρίς την άδεια της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε πρωτόδικη φάση. Η ίδια η Τούνη δήλωσε ότι επιθυμεί να δει τουλάχιστον για μια μέρα τους ενόχους να στερηθούν την ελευθερία τους, χωρίς οικονομικό όφελος, δείχνοντας την επιθυμία της για δικαιοσύνη και προστασία της αξιοπρέπειας της.

Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της διαδικασίας δικαίου και των ορίων που θέτει ο νόμος σε θέματα όπως η δημοσιοποίηση revenge porn υλικού. Η Ιωάννα Τούνη, ως influencer και δημόσιο πρόσωπο, βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση να προστατεύσει την προσωπική της ηρεμία και ταυτόχρονα να ενημερώσει το κοινό της για την κατάσταση.

Παρά το περιστατικό, η ίδια η Ιωάννα Τούνη δείχνει αποφασισμένη να μην υποχωρήσει μπροστά σε καταστάσεις αδικίας, ενώ η ελευθερία της με εισαγγελική εντολή επιτρέπει την ομαλή συνέχεια της καθημερινότητάς της, αποφεύγοντας περαιτέρω νομικές επιπλοκές. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί συζητήσεις σχετικά με τα όρια του διαδικτύου, τη δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών και την προστασία της προσωπικής ζωής.

Ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη

Οι celebrities σε πασχαλινό mood – Oι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media

Το φινάλε που έγραψε ιστορία: Δέκα χρόνια Hotel Ερμού με την Άννα Βίσση να συγκινεί και να φιλάει τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

