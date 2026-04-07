Corporate News 07.04.2026

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες προστασίας ενόψει Πάσχα

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προχωρά στη δημοσίευση βασικών οδηγιών πρόληψης για την περίοδο του Πάσχα.
Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών ώστε οι εορταστικές ημέρες να κυλήσουν με ασφάλεια, υγεία και χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, συστήνει στους πολίτες βασικές οδηγίες πρόληψης και ασφάλειας για την περίοδο του Πάσχα, με στόχο τον εορτασμό των ημερών αυτών με υγεία και προσοχή.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtube.com/shorts/SPSwGOu0jyg?si=iKCI-6UmB22P5QXo

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, συνιστάται:

  • Ψήσιμο: Να πραγματοποιείται σε ανοιχτούς χώρους, με ιδιαίτερη προσοχή στη φωτιά και τα εύφλεκτα υλικά.
  • Ασφάλεια στο τραπέζι: Προσοχή στην ορθή συντήρηση και μαγείρεμα των τροφίμων (π.χ. πασχαλινά αυγά, κρέατα) για την αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων.
  • Λαμπάδες & Ανάσταση: Να τηρούνται αποστάσεις και να αποφεύγεται ο συνωστισμός, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των κεριών.
  • Μετακινήσεις: Να γίνεται υπεύθυνη οδήγηση, με χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όχι αλκοόλ και τιμόνι.
  • Διατροφή: Μετά τη νηστεία, η κατανάλωση τροφίμων να γίνεται με μέτρο, αποφεύγοντας υπερβολές.
  • Βεγγαλικά: Να αποφεύγεται η χρήση βεγγαλικών και κροτίδων, καθώς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού.
  • Συνωστισμός: Να προτιμώνται ανοιχτοί χώροι και να τηρούνται βασικά μέτρα προστασίας. Σε περιόδους έξαρσης ιώσεων, κρατάμε αποστάσεις και προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας και καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους γύρω τους.

Η Úrsula Corberó μοιράζεται για πρώτη φορά τη μαγεία της μητρότητας στα social media

Αυτός είναι ο λόγος που έκανε την Σμαράγδα Καρύδη να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της

