O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες προστασίας ενόψει Πάσχα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, συστήνει στους πολίτες βασικές οδηγίες πρόληψης και ασφάλειας για την περίοδο του Πάσχα, με στόχο τον εορτασμό των ημερών αυτών με υγεία και προσοχή.

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, συνιστάται:

: Να πραγματοποιείται σε ανοιχτούς χώρους, με ιδιαίτερη προσοχή στη φωτιά και τα εύφλεκτα υλικά. Ασφάλεια στο τραπέζι : Προσοχή στην ορθή συντήρηση και μαγείρεμα των τροφίμων (π.χ. πασχαλινά αυγά, κρέατα) για την αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων.

: Να τηρούνται αποστάσεις και να αποφεύγεται ο συνωστισμός, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των κεριών. Μετακινήσεις : Να γίνεται υπεύθυνη οδήγηση, με χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όχι αλκοόλ και τιμόνι.

: Μετά τη νηστεία, η κατανάλωση τροφίμων να γίνεται με μέτρο, αποφεύγοντας υπερβολές. Βεγγαλικά : Να αποφεύγεται η χρήση βεγγαλικών και κροτίδων, καθώς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού.

: Να αποφεύγεται η χρήση βεγγαλικών και κροτίδων, καθώς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού. Συνωστισμός: Να προτιμώνται ανοιχτοί χώροι και να τηρούνται βασικά μέτρα προστασίας. Σε περιόδους έξαρσης ιώσεων, κρατάμε αποστάσεις και προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας και καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους γύρω τους.