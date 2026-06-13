Όλα σε περιμένουν στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ: Από τη συναυλία του Kidd μέχρι το Mad Radio 106,2 live

Η μεγάλη εμφάνιση του Kidd με έναν μοναδικό act την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 21:00 και η συνεχής live κάλυψη από το Mad Radio των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Το Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Ιουνίου 2026 στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do.

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει μουσική, creators, παιχνίδια, δώρα και activations.

Θα πραγματοποιηθούν meet & greet με τον Akylas και τους Mad Viral creators, καθώς και live μετάδοση από το Mad Radio 106.2.

Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν διάφορα brands, ενώ στις 17 Ιουνίου θα γίνει συναυλία με τον Kidd. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, η βραδιά αποκτά έντονο μουσικό παλμό, καθώς ο Kidd ανεβαίνει στη σκηνή στις 21:00 για ένα live που αναμένεται να απογειώσει την ατμόσφαιρα και να δώσει στο κοινό το απόλυτο Mad VMA feeling.

Το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ δεν λειτουργεί απλώς ως ένα pre-show event, αλλά στήνει έναν ολοκληρωμένο χώρο ψυχαγωγίας που θυμίζει περισσότερο εμπειρία φεστιβάλ παρά μια απλή προθέρμανση πριν τα Mad Video Music Awards.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να μπουν ενεργά στο κλίμα, δοκιμάζοντας διαδραστικά παιχνίδια και challenges, συμμετέχοντας σε διάφορα activations από γνωστά brands και αξιοποιώντας τα ειδικά διαμορφωμένα σημεία για φωτογραφίες και content, που είναι φτιαγμένα για social media στιγμές. Παράλληλα, στον χώρο θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους.

Επιπλέον, θα λειτουργεί food court με επιλογές για κάθε γούστο, ενώ τα περίπτερα των συνεργαζόμενων brands θα προσφέρουν στο κοινό μοναδικές εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις και δώρα που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ζωντάνια στο festival περιβάλλον.

Τα εισιτήρια για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μπορεί να έχουν ήδη εξαντληθεί, όμως η εμπειρία του μεγαλύτερου μουσικού θεσμού της χώρας δεν περιορίζεται στη βραδιά των βραβείων, αφού ξεκινά από νωρίς και είναι ανοιχτή σε όλους.

Στις 16 και 17 Ιουνίου, ο εξωτερικός χώρος του Tae Kwon Do μετατρέπεται ξανά στο απόλυτο σημείο συνάντησης της πόλης, φιλοξενώντας το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Village επιστρέφει με ελεύθερη είσοδο και γεμίζει δύο ημέρες με μουσική, αγαπημένους creators, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, activations και πολλές ευκαιρίες για φωτογραφίες και δημιουργία content.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, ο χώρος θα λειτουργεί από τις 17:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα υποδέχεται το κοινό από τις 16:00 έως τις 00:00.

Mad Radio 106.2: Live από το Village

Το Mad Radio 106.2, το επίσημο ραδιόφωνο των #MadVMA26, θα βρίσκεται στο χώρο του Village Festival και τις δύο ημέρες, μεταδίδοντας ζωντανά όσα συμβαίνουν.

Με μουσική που δεν σταματά, διαγωνισμούς, δώρα και συνεχή ενέργεια, το Mad Radio θα λειτουργεί σαν ηχητική «καρδιά» του φεστιβάλ, μεταφέροντας το κλίμα των Mad VMA σε κάθε σημείο του Village.

Meet & Greet με τον Akylas στο περίπτερο της ΔΕΗ

Ένα από τα highlights του διημέρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου, στο περίπτερο της ΔΕΗ, με τον Akylas να δίνει ραντεβού με το κοινό σε ένα ξεχωριστό meet & greet λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ.

Την Τρίτη 16/6, από τις 18:00 έως τις 19:00, σας περιμένουμε στο booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε από κοντά τον Akylas και να ζήσετε το απόλυτο definition του main character energy.

Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του, να πάρουν αυτόγραφο και να αποκτήσουν ένα συλλεκτικό σκουφάκι ΔΕΗ x Akylas, δημιουργώντας ένα μοναδικό ενθύμιο από το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ.

Οι Mad Viral creators βγαίνουν από την οθόνη και έρχονται στο Village

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 21:00, το Mad Viral μεταφέρει το πιο viral σημείο του internet στο Village Festival.

Δημοφιλείς creators θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για φωτογραφίες, content moments, stories και ερωτήσεις και συναντήσεις με το κοινό.

Οι creators που θα συμμετέχουν είναι:

19:00 – 19:15

Κατερίνα Πεφτίτση (@katerina.peftitsi)

Βρισηίδα Ανδριώτου (@vrisiida_andrio)

Κάτια Νεκταρίου (@marmelada.fraoula)

19:15 – 19:30

Ζήσης Γκιάτας (@Itsmezisis)

Παρασκευή Βασιλοπούλου (@Evaki_B)

Ανδρέας-Ιάσων Μάρης (@iamandreasjason)

Διογένης Φαρδέλλας (@Dio PATHOS)

19:30 – 19:45

Αντώνης Ρήγος (@tony.ry)

Άννα Ψιμάδα (@its.psi._)

Χρήστος Χατζηφωτίου (@chris.edition)

19:45 – 20:00

Alexia Linardaki (@alexialinardaki)

Μαριάννα Καλαφάτη (@marianna23kal)

Μικαέλα Στεφάνου (@michaelastefanou)

Κώστας Γαζέτης (@kostasgazetis)

20:00 – 20:15

Ειρήνη Αντωνοπούλου (@panathema_se)

Κατερίνα Βλάχου (@katerina___vlachou)

Γιάννης Χαλκίδης (@giannis_chalkidis)

20:15 – 20:30

Χριστιάννα Μήττα (@christianna_mi)

Μαρία Χολίδου (@cholidou_maria)

Σίλια Δούμου (@celiadoumou)

20:30 – 20:45

Γιώργος Τσαμαδιάς (@giorgos_tsamadias)

Ελεάννα 23 (@eleanna23)

Βάσια Χαραλαμπίδου (@vasiacharalampidou)

Χρύσα Βαφειάδη (@chrysavafeiadi)

20:45 – 21:00

Ιωάννα Σχοινά (@ioanna.sxoina)

Αφροδίτη Πετρινόλη (@afroditipetrinoli)

Ιωάννα Χυτήρη (@ioannachytiri)

Παρουσιάζουν η Marianna Grfld και ο Tsede The Real.

Τα brands που δίνουν ζωή στο Village

Στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ συμμετέχουν:

ΔΕΗ

Κωτσόβολος

Maybelline

N1 Casino

Old Spice

Περιφέρεια Αττικής

ΕΚΚΟΜΕΔ

Algida

Colgate

DRNS

Everest

Starbucks

Tsakiris

με ειδικά activations που θα γεμίσουν το διήμερο με διασκέδαση, διαγωνισμούς και μοναδικές εμπειρίες για όλους τους επισκέπτες.

Το countdown για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ ξεκινά εδώ

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, λίγες ώρες πριν ανοίξει το κόκκινο χαλί των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το Village Festival στις 16.00 ακριβώς γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να μπουν πρώτοι στο κλίμα της μεγαλύτερης μουσικής βραδιάς της χρονιάς.

Δύο ημέρες γεμάτες μουσική, παιχνίδια, αγαπημένους influencers, δώρα, φωτογραφίες και Mad VMA vibes περιμένουν μικρούς και μεγάλους.

Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ

16 & 17 Ιουνίου 2026.

Tae Kwon Do.

Ελεύθερη είσοδος.

Η εμπειρία των Mad VMA ξεκινά από το Village.