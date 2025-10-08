Living 08.10.2025

Η Dom Pérignon «ανθίζει» με pop art δια χειρός Takashi Murakami

Τα λουλούδια του Takashi Murakami θα κοσμήσουν δύο limited edition φιάλες της Dom Pérignon, μετατρέποντάς τες σε εικαστικό σύμβολο ενός «ταξιδιού στον χρόνο»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Takashi Murakami ανέλαβε τον σχεδιασμό δύο περιορισμένης έκδοσης φιαλών της σαμπάνιας Dom Pérignon: τη Vintage 2015 και τη Rosé Vintage 2010. Οι φιάλες «ντύνονται» με το χαρακτηριστικό μοτίβο του χαρούμενου λουλουδιού του καλλιτέχνη και αναμένεται να προσδώσει μια pop art αισθητική στο εμβληματικό μπουκάλι. Ταυτόχρονα, ένα σπάνιο έργο, το λεγόμενο «Uber piece», θα κυκλοφορήσει με τη μορφή χειροποίητης σφαίρας που ανοίγει και αποκαλύπτει έναν μυστικό κήπο.

https://www.instagram.com/domperignonofficial/

Διάβασε επίσης: Θετική Ενέργεια σημαίνει και… όχι; Όταν χρειάζεται να βάζεις όρια για να έχεις καλό vibe

Ο χρόνος ως συνυφασμένη αξία

Σύμφωνα με τον συντονιστή παραγωγής της Dom Pérignon, Vincent Chaperon, «η κληρονομιά δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά μια διαχρονική μετάδοση». Μέσω της συνεργασίας με τον Takashi Murakami, ο οίκος επιδιώκει να ενοποιήσει την ιστορική του φινέτσα με την σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

https://www.instagram.com/domperignonofficial/

Από τη μεριά του, ο Takashi Murakami δηλώνει: «Ήθελα να εκφράσω έναν τρόπο να ταξιδεύει κανείς στον χρόνο. Ελπίζω ότι οι άνθρωποι του μέλλοντος, όταν δουν το μπουκάλι, θα το μυαλό τους θα πάει στο 2025».

https://www.instagram.com/domperignonofficial/

Ένα αποτύπωμα με καλλιτεχνικό εύρος

Ο οίκος Dom Pérignon έχει συνεργαστεί κατά το παρελθόν με καλλιτέχνες όπως οι Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons και David Lynch. Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στην καμπάνια «Creation is an eternal journey», που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ονόματα Tilda Swinton, Zoë Kravitz, Anderson .Paak και Iggy Pop.

Το αποτέλεσμα της συνάντησης της pop αίσθησης του Takashi Murakami με την παραδοσιακή κομψότητα της Dom Pérignon ξεπερνά τον χαρακτήρα της «πολυτέλειας». Οι νέες φιάλες δεν είναι απλώς αντικείμενα, αλλά έργα τέχνης που ενσωματώνουν έννοιες χρόνου, αισθητικής, μνήμης και πολιτιστικής εξέλιξης.

Διάβασε επίσης: Τα πιο περίεργα είδη καφέ στον κόσμο που δεν θα τολμούσαμε να πιούμε

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Dom Pérignon Takashi Murakami
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Επόμενο
Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν

Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν

08.10.2025

Δες επίσης

Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν
Life

Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν

08.10.2025
Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!
Beauty

Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!

08.10.2025
Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό
Fashion

Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό

08.10.2025
Κάνεις απολέπιση λάθος; Δες πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να την κάνεις
Beauty

Κάνεις απολέπιση λάθος; Δες πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να την κάνεις

08.10.2025
Miu Miu SS26: Η ποδιά γίνεται σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ
Fashion

Miu Miu SS26: Η ποδιά γίνεται σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ

08.10.2025
Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»
Life

Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»

08.10.2025
Οι 4+1 τάσεις διακόσμησης που θα κάνουν θραύση το 2026
Life

Οι 4+1 τάσεις διακόσμησης που θα κάνουν θραύση το 2026

08.10.2025
Το trick που χαλαρώνει σώμα και πρόσωπο πριν τον ύπνο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα
Life

Το trick που χαλαρώνει σώμα και πρόσωπο πριν τον ύπνο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα

07.10.2025
Valentino-Celine: Από τα φαντασμαγορικά florals στην μινιμαλιστική κομψότητα της άνοιξης 2026
Fashion

Valentino-Celine: Από τα φαντασμαγορικά florals στην μινιμαλιστική κομψότητα της άνοιξης 2026

07.10.2025
Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν
Food

Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν

07.10.2025
Τhom Βrowne SS26: Kοσμικό tailoring με εξωγήινη φαντασία
Fashion

Τhom Βrowne SS26: Kοσμικό tailoring με εξωγήινη φαντασία

07.10.2025
Vivienne Westwood και McQueen SS26: Αναρχία και ρομαντισμός στη μόδα του μέλλοντος
Fashion

Vivienne Westwood και McQueen SS26: Αναρχία και ρομαντισμός στη μόδα του μέλλοντος

07.10.2025
Τα 5 ζώδια που θα βρουν το άλλο τους μισό τον φετινό χειμώνα
Life

Τα 5 ζώδια που θα βρουν το άλλο τους μισό τον φετινό χειμώνα

07.10.2025
Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink
Fashion

Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink

07.10.2025
Τέρμα οι κοιλιακοί: Αυτή είναι η νέα άσκηση που σμιλεύει την κοιλιά χωρίς πόνους
Fitness

Τέρμα οι κοιλιακοί: Αυτή είναι η νέα άσκηση που σμιλεύει την κοιλιά χωρίς πόνους

07.10.2025
Μαλαχίτης: Το συστατικό που θα κυριαρχήσει στο skincare το 2026
Beauty

Μαλαχίτης: Το συστατικό που θα κυριαρχήσει στο skincare το 2026

07.10.2025
Η Chloé ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Aθήνα
Fashion

Η Chloé ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Aθήνα

07.10.2025
Η νέα star bag του οίκου Coperni είναι φυλαχτό ενέργειας και fashion statement
Fashion

Η νέα star bag του οίκου Coperni είναι φυλαχτό ενέργειας και fashion statement

07.10.2025
Ο Matthieu Blazy ανατίναξε τους κώδικες του οίκου Chanel με το tweed σε νέο ρόλο
Fashion

Ο Matthieu Blazy ανατίναξε τους κώδικες του οίκου Chanel με το tweed σε νέο ρόλο

07.10.2025
Υπερπανσέληνος Οκτωβρίου: Το πιο εντυπωσιακό φεγγάρι της χρονιάς
Life

Υπερπανσέληνος Οκτωβρίου: Το πιο εντυπωσιακό φεγγάρι της χρονιάς

07.10.2025
Καφέ μάσκαρα: Το φθινοπωρινό beauty trend που πρέπει να δοκιμάσεις
Beauty

Καφέ μάσκαρα: Το φθινοπωρινό beauty trend που πρέπει να δοκιμάσεις

07.10.2025