Η Dom Pérignon «ανθίζει» με pop art δια χειρός Takashi Murakami

Τα λουλούδια του Takashi Murakami θα κοσμήσουν δύο limited edition φιάλες της Dom Pérignon, μετατρέποντάς τες σε εικαστικό σύμβολο ενός «ταξιδιού στον χρόνο»

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Takashi Murakami ανέλαβε τον σχεδιασμό δύο περιορισμένης έκδοσης φιαλών της σαμπάνιας Dom Pérignon: τη Vintage 2015 και τη Rosé Vintage 2010. Οι φιάλες «ντύνονται» με το χαρακτηριστικό μοτίβο του χαρούμενου λουλουδιού του καλλιτέχνη και αναμένεται να προσδώσει μια pop art αισθητική στο εμβληματικό μπουκάλι. Ταυτόχρονα, ένα σπάνιο έργο, το λεγόμενο «Uber piece», θα κυκλοφορήσει με τη μορφή χειροποίητης σφαίρας που ανοίγει και αποκαλύπτει έναν μυστικό κήπο.

Διάβασε επίσης: Θετική Ενέργεια σημαίνει και… όχι; Όταν χρειάζεται να βάζεις όρια για να έχεις καλό vibe

Ο χρόνος ως συνυφασμένη αξία

Σύμφωνα με τον συντονιστή παραγωγής της Dom Pérignon, Vincent Chaperon, «η κληρονομιά δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά μια διαχρονική μετάδοση». Μέσω της συνεργασίας με τον Takashi Murakami, ο οίκος επιδιώκει να ενοποιήσει την ιστορική του φινέτσα με την σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Από τη μεριά του, ο Takashi Murakami δηλώνει: «Ήθελα να εκφράσω έναν τρόπο να ταξιδεύει κανείς στον χρόνο. Ελπίζω ότι οι άνθρωποι του μέλλοντος, όταν δουν το μπουκάλι, θα το μυαλό τους θα πάει στο 2025».

Ένα αποτύπωμα με καλλιτεχνικό εύρος

Ο οίκος Dom Pérignon έχει συνεργαστεί κατά το παρελθόν με καλλιτέχνες όπως οι Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons και David Lynch. Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στην καμπάνια «Creation is an eternal journey», που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ονόματα Tilda Swinton, Zoë Kravitz, Anderson .Paak και Iggy Pop.

Το αποτέλεσμα της συνάντησης της pop αίσθησης του Takashi Murakami με την παραδοσιακή κομψότητα της Dom Pérignon ξεπερνά τον χαρακτήρα της «πολυτέλειας». Οι νέες φιάλες δεν είναι απλώς αντικείμενα, αλλά έργα τέχνης που ενσωματώνουν έννοιες χρόνου, αισθητικής, μνήμης και πολιτιστικής εξέλιξης.

Διάβασε επίσης: Τα πιο περίεργα είδη καφέ στον κόσμο που δεν θα τολμούσαμε να πιούμε