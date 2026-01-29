KPop Demon Hunters: Κούκλες οι Rumi, Zoey και Mira

Η Mattel και η Hasbro παρουσιάζουν κούκλες, light sticks και επιτραπέζια παιχνίδια εμπνευσμένα από τη μεγαλύτερη animated επιτυχία του Netflix KPop Demon Hunters

Η πρώτη επίσημη ματιά στις πολυαναμενόμενες σειρές παιχνιδιών της ταινίας «KPop Demon Hunters» είναι πλέον γεγονός, με τις εταιρείες Mattel και Hasbro να αποκαλύπτουν τα νέα προϊόντα στη Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιών της Νυρεμβέργης. Η παρουσίαση περιλαμβάνει κούκλες, φιγούρες δράσης, συλλεκτικά αντικείμενα, επιτραπέζια παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, τα οποία βασίζονται στη δημοφιλή animated παραγωγή του Netflix.

Η Mattel παρουσίασε μια εκτενή γκάμα προϊόντων, με κεντρικό άξονα τις κούκλες και τα συλλεκτικά αντικείμενα. Ξεχωρίζει η σειρά American Girl, η οποία περιλαμβάνει μεμονωμένες κούκλες των βασικών χαρακτήρων Rumi, Zoey και Mira, που συγκροτούν το φανταστικό Κ-pop συγκρότημα Huntrix. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, κάθε κούκλα είναι εμπνευσμένη από την εμφάνιση και την προσωπικότητα του αντίστοιχου χαρακτήρα, με ποιοτικά υφάσματα, λεπτομερή αξεσουάρ και styling που αποτυπώνει τη μόδα, τη μουσική και τη στάση ζωής της ταινίας.

Η Mattel προχωρά επίσης στην κυκλοφορία fashion dolls με τα πρώτα κοστούμια της ταινίας, αλλά και singing dolls που φορούν τις ενδυμασίες των εμφανίσεων του συγκροτήματος. Παράλληλα, παρουσιάζονται φιγούρες δράσης, συλλεκτικές κούκλες και μπρελόκ των Huntrix, του boy band Saja Boys και άλλων χαρακτήρων, όπως ο αγαπημένος του κοινού Derpy. Στη συλλογή εντάσσονται ακόμη ειδικές εκδόσεις των UNO, Polly Pocket και Little People Collector, εμπνευσμένες από τον κόσμο της ταινίας.

Η Hasbro, από την πλευρά της, αποκάλυψε παιχνίδια NERF βασισμένα στα όπλα που χρησιμοποιούν οι Huntrix στις μάχες τους με δαίμονες, καθώς και δύο Furby Furblet παιχνίδια. Το πρώτο είναι εμπνευσμένο από τον Derpy Tiger, έναν από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες στο διαδίκτυο, ενώ το δεύτερο βασίζεται στον Jinu, τον σύνθετο πρωταγωνιστή του boy band Saja Boys. Κάθε Furby διαθέτει περισσότερους από 45 διαδραστικούς ήχους, θεματικά αξεσουάρ και κλιπ για χρήση ως μπρελόκ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα light sticks που σχεδίασε η Hasbro, εμπνευσμένα από τα δύο K-pop συγκροτήματα της ταινίας, τους Huntrix και τους Saja Boys. Τα φωτεινά αυτά αντικείμενα συγχρονίζονται και προορίζονται για εμπειρία τύπου συναυλίας, επιτρέποντας στους θεατές να παρακολουθούν και να τραγουδούν μαζί με τη μουσική της ταινίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η κυκλοφορία του επιτραπέζιου παιχνιδιού «KPop Demon Hunters Monopoly», στο οποίο οι παίκτες καλούνται να κάνουν πρόβες, να κυνηγήσουν δαίμονες, να κερδίσουν βραβεία και να ανταγωνιστούν για θαυμαστές.

Το «KPop Demon Hunters» έχει εξελιχθεί στον πιο δημοφιλή τίτλο στην ιστορία του Netflix. Η ταινία αφηγείται τις περιπέτειες των Huntrix, ενός K-pop γυναικείου συγκροτήματος που παράλληλα μάχεται πλάσματα του κάτω κόσμου. Εκτός από την κορυφή των charts της πλατφόρμας, το soundtrack παρέμεινε για εβδομάδες στο top 10 του Billboard 200, ενώ το τραγούδι «Golden» κατέκτησε την 1η θέση του Billboard Hot 100. Τον Αύγουστο είχε αποκαλυφθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για συνέχεια της ταινίας από το Netflix και τη Sony Animation, με τους σκηνοθέτες και το στούντιο να έχουν ήδη επιβεβαιώσει τις συμφωνίες τους. Η animated παραγωγή απέσπασε πρόσφατα 2 βραβεία Χρυσής Σφαίρας και έλαβε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες καλύτερης animated ταινίας και πρωτότυπου τραγουδιού.

Η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας των σειρών παιχνιδιών δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, με μοναδική εξαίρεση τη συλλογή American Girl «KPop Demon Hunters», η οποία είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του brand.

