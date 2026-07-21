«Θέλουμε νέες ιδέες, όχι αντίγραφα»: Η ξεκάθαρη θέση του Mick Jagger για το AI στη μουσική

Με μια ματιά Ο Mick Jagger πιστεύει ότι η ΤΝ μπορεί να είναι εργαλείο, αλλά όχι για αντιγραφή.

Η ΤΝ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για παραγωγή μουσικής "από το μηδέν" στο ύφος άλλων.

Ο Jagger δεν θέλει η ΤΝ να μιμείται τη μουσική των Rolling Stones ή τη δική του ταυτότητα.

Ο Keith Richards τονίζει την ανάγκη για νέες ιδέες, όχι για συνεχείς αντιγραφές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται, παράγεται και διανέμεται η μουσική, προκαλώντας έντονες συζητήσεις ανάμεσα σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και ανθρώπους της βιομηχανίας. Ανάμεσα σε εκείνους που πήραν ξεκάθαρη θέση βρίσκεται και ο Mick Jagger, ο οποίος υποστηρίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο μόνο όταν υπηρετεί την πρωτοτυπία και όχι την αντιγραφή. Από εφαρμογές που συνθέτουν μελωδίες και γράφουν στίχους μέχρι εργαλεία που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή ή το ύφος διάσημων καλλιτεχνών, η τεχνολογία προχωρά με ταχύτητα που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητη.

Σε αυτό το διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο, η άποψη ανθρώπων που έχουν γράψει ιστορία στη μουσική αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι Mick Jagger και Keith Richards, δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας ροκ σκηνής και οι άνθρωποι πίσω από την επιτυχία των Rolling Stones, τοποθετήθηκαν ανοιχτά απέναντι στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία. Δεν απορρίπτουν την τεχνολογία, όμως επιμένουν ότι η πραγματική δημιουργία δεν μπορεί να βασίζεται στην απλή μίμηση του έργου άλλων καλλιτεχνών, αλλά στην έμπνευση, τη φαντασία και τις νέες ιδέες.

14 χρόνια μετά και το Gangnam Style μόλις έκανε level up στα 6 δις views! Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Billboard, ο Mick Jagger μίλησε με σαφήνεια για το πώς αντιλαμβάνεται τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική. Όπως εξήγησε, η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο που βοηθά έναν καλλιτέχνη να εξελίξει τις δικές του ιδέες και να ενισχύσει τη δημιουργική του διαδικασία. Αυτό που τον προβληματίζει είναι η χρήση της αποκλειστικά για την παραγωγή τραγουδιών «από το μηδέν» στο ύφος ενός συγκεκριμένου συγκροτήματος ή καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια πρακτική δεν αποτελεί ένδειξη δημιουργικότητας, αλλά μάλλον μια εύκολη λύση που αποφεύγει την πραγματική καλλιτεχνική προσπάθεια. «Αν ήσουν δημιουργικός άνθρωπος, δεν θα το έκανες αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όσους χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως για να αναπαράγουν ήδη επιτυχημένες μουσικές φόρμες. Ο frontman των Rolling Stones ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος όταν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί μουσική που θυμίζει το δικό τους ύφος. Όπως είπε, δεν επιθυμεί η ΤΝ να μιμείται τη μουσική των Rolling Stones ή τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα, θεωρώντας κάτι τέτοιο «προφανώς λάθος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Keith Richards. Ο κιθαρίστας των Rolling Stones υποστήριξε ότι η μουσική έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει από το να αναπαράγει συνεχώς τον εαυτό της. Αναγνώρισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει έργα μεγάλων συνθετών, όπως ο Beethoven ή ο Bach, όμως αναρωτήθηκε ποια είναι η πραγματική αξία αυτής της διαδικασίας όταν το ζητούμενο είναι η γέννηση νέων ιδεών. «Θέλουμε νέες ιδέες. Δεν θέλουμε όλο και περισσότερες αντιγραφές», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η πρωτοτυπία εξακολουθεί να αποτελεί το πιο πολύτιμο στοιχείο κάθε καλλιτεχνικής έκφρασης.

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