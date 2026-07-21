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Μουσική 21.07.2026

«Wonderwall»: Το τραγούδι των Oasis που επέστρεψε στην κορυφή σχεδόν 30 χρόνια μετά

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Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του '90 γνωρίζει μια απρόσμενη αναγέννηση στα παγκόσμια charts
Πόπη Βασιλείου

Ελάχιστα τραγούδια μπορούν να ισχυριστούν ότι καταφέρνουν να συγκινούν διαφορετικές γενιές, δεκαετίες μετά την πρώτη τους κυκλοφορία. Το «Wonderwall» των Oasis είναι αναμφίβολα ένα από αυτά. Η θρυλική επιτυχία της βρετανικής μπάντας, που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του ’90 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της britpop, ζει μια νέα περίοδο δόξας, επιστρέφοντας δυναμικά στις κορυφαίες θέσεις των παγκόσμιων μουσικών charts.

Ο Liam Gallagher στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα αυτή επιτυχία δεν προήλθε από κάποια επανεκτέλεση ή νέα κυκλοφορία, αλλά από τη δύναμη που εξακολουθεί να έχει το τραγούδι στο κοινό. Οι φίλαθλοι της εθνικής ομάδας της Αγγλίας το μετέτρεψαν σε ανεπίσημο ύμνο κατά τη διάρκεια της πορείας της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χαρίζοντας στο «Wonderwall» μια εντυπωσιακή δεύτερη ζωή στις πλατφόρμες streaming και στις διεθνείς μουσικές κατατάξεις.

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Η μεγάλη αγάπη του κοινού για το διαχρονικό τραγούδι των Oasis αποτυπώθηκε και στους αριθμούς. Το «Wonderwall» ανέβηκε στην πρώτη πεντάδα τόσο του Billboard Global 200 όσο και του Billboard Global Excl. U.S., σημειώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, αποδεικνύοντας ότι η διαχρονικότητα μπορεί να ξεπεράσει κάθε μουσική τάση.

Η επιστροφή του «Wonderwall» συνδέεται άμεσα με την πορεία της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά από κάθε αγώνα, χιλιάδες φίλαθλοι τραγουδούσαν το ιστορικό κομμάτι των Oasis, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες στις εξέδρες αλλά και έξω από τα γήπεδα. Τα βίντεο με τις αυθόρμητες ερμηνείες του τραγουδιού έγιναν γρήγορα viral στα social media, προκαλώντας νέο κύμα ενδιαφέροντος από παλιούς και νεότερους ακροατές. Η πορεία της Αγγλίας ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου, όμως το μουσικό αποτύπωμα που άφησαν οι φίλαθλοι αποδείχθηκε αρκετό για να οδηγήσει το τραγούδι ξανά στην κορυφή των charts.

Φωτογραφία του συγκροτήματος Oasis από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram.
https://www.instagram.com/oasis/

Η άνοδος του «Wonderwall» γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν συγκριθεί με την προηγούμενη παρουσία του στις ίδιες λίστες. Πριν από τη νέα αυτή αναβίωση, το τραγούδι είχε φτάσει μέχρι τη θέση 50 στο Billboard Global 200 και μέχρι τη θέση 41 στο Billboard Global Excl. U.S. μέσα στο 2024. Η φετινή του πορεία, όμως, ξεπέρασε κάθε προηγούμενη επίδοση στις συγκεκριμένες κατατάξεις, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή των Oasis παραμένει ισχυρή ακόμη και σήμερα.

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Oasis ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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