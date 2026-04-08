Διατροφή 08.04.2026

Αυτό είναι το τσάι που θα σε σώσει μετά το πασχαλινό τραπέζι

tsai
Με μόλις τρία υλικά, το αντιφλεγμονώδες τσάι σου δίνει ενέργεια, βοηθά την πέψη και αναζωογονεί τον οργανισμό σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την άνοιξη, η καθημερινότητά σου αλλάζει. Οι ώρες ύπνου, οι δραστηριότητες και ακόμα και τα καθημερινά σου βήματα ακολουθούν νέους ρυθμούς. Κι ενώ αυτές οι αλλαγές φέρνουν θετική ενέργεια, συχνά επηρεάζουν τον οργανισμό σου, προκαλώντας κατακράτηση υγρών, αίσθημα βάρους και επιβράδυνση του μεταβολισμού.

Σε αυτές τις στιγμές, τα φυσικά «σπιτικά» μέσα μπορούν να σε βοηθήσουν να σταθεροποιήσεις τις αλλαγές και να νιώσεις ανακούφιση. Ένα από αυτά είναι το τσάι με ανανά, τζίντζερ και κανέλα, που συνιστούν οι διατροφολόγοι για την αντιφλεγμονώδη δράση του και την τόνωση του μεταβολισμού. Με μόλις τρία υλικά, σε βοηθάει στην πέψη και στην ευεξία σου, προσφέροντας μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση για τις μέρες που νιώθεις βαριά.

tsai
unsplash

Πάσχα χωρίς τύψεις: 6 tips για να μην ξεφύγεις από τη διατροφή σου

Ο ανανάς, και ιδιαίτερα η φλούδα του, βοηθά την πέψη και ενυδατώνει τον οργανισμό σου, καθώς αποτελείται κατά περισσότερο από 85% από νερό. Η κανέλα προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, βελτιώνει την πέψη και βοηθά στην ισορροπία των επιπέδων σακχάρου σου. Το τζίντζερ, με τη χαρακτηριστική πικάντικη γεύση του, δρα κατά της φλεγμονής, ανακουφίζει από ναυτία και προσφέρει ανακούφιση σε περίπτωση κρυώματος ή πονόλαιμου.

Πώς να φτιάξεις το αντιφλεγμονώδες τσάι ανανά-κανέλα-τζίντζερ: 

Υλικά:

  • 1 λίτρο νερό
  • Φλούδα από 1 ανανά
  • 1 ξυλάκι κανέλας (ή 1/2 κουταλάκι τριμμένης κανέλας)
  • 2-3 φέτες φρέσκου τζίντζερ (ανάλογα με τη γεύση σου)
  • Προαιρετικά: γλυκαντικό της επιλογής σου (μέλι, ζάχαρη κ.ά.)

Εκτέλεση:

  1. Πλύνε καλά τη φλούδα του ανανά πριν τη χρήση.
  2. Βράσε τη φλούδα σε 1 λίτρο νερό.
  3. Όταν αρχίσει να κοχλάζει, πρόσθεσε την κανέλα και το τζίντζερ.
  4. Άφησέ το να αφεθεί για 20 λεπτά.
  5. Σούρωσέ το και μεταφέρ’ το σε γυάλινη κανάτα.
  6. Σέρβιρε ζεστό ή κρύο, μετά από κάθε γεύμα, σύμφωνα με την προτίμησή σου.

Με αυτό το απλό, φυσικό ρόφημα, μπορείς να αφήσεις την άνοιξη να μπει στο σώμα και στη διάθεσή σου, αναζωογονώντας τον οργανισμό σου και την ενέργειά σου.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

3 «αθώες» επιλογές στο lunch σου που μπλοκάρουν το αδυνάτισμα

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Πάσχα Πάσχα 2026 τσάι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Κατερίνα Πεφτίτση παθαίνει «Easterία» με τις λαμπάδες που καίνε τα μαλλιά

Δες επίσης

Κάνεις ανακαίνιση στο μπάνιο; Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις
Life

Κάνεις ανακαίνιση στο μπάνιο; Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις

08.04.2026
Το μυστικό που κάνει το τσουρέκι σου αφράτο σαν σύννεφο
Food

Το μυστικό που κάνει το τσουρέκι σου αφράτο σαν σύννεφο

08.04.2026
Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία
Fitness

Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία

08.04.2026
Πάσχα χωρίς άγχος: 5 tips για να πάρεις όσα χρειάζεσαι στη βαλίτσα σου
Life

Πάσχα χωρίς άγχος: 5 tips για να πάρεις όσα χρειάζεσαι στη βαλίτσα σου

08.04.2026
Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;
Life

Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;

08.04.2026
Ξέχνα τα σκληρά κουλουράκια: Τα 3 μυστικά που τα κρατάνι αφράτα για μέρες
Food

Ξέχνα τα σκληρά κουλουράκια: Τα 3 μυστικά που τα κρατάνι αφράτα για μέρες

08.04.2026
Μαγειρίτσα: Το μυστικό με το λεμόνι που δεν κόβει ποτέ
Food

Μαγειρίτσα: Το μυστικό με το λεμόνι που δεν κόβει ποτέ

08.04.2026
Έκλεισες ραντεβού για μανικιούρ; Η Kylie Jenner έχει την πιο ανοιξιάτικη πρόταση
Beauty

Έκλεισες ραντεβού για μανικιούρ; Η Kylie Jenner έχει την πιο ανοιξιάτικη πρόταση

08.04.2026
Βαρέθηκες τα loafers; Αυτή είναι η up-to-date εναλλακτική που προτείνουν οι fashionistas
Fashion

Βαρέθηκες τα loafers; Αυτή είναι η up-to-date εναλλακτική που προτείνουν οι fashionistas

08.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της