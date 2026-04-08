Αυτό είναι το τσάι που θα σε σώσει μετά το πασχαλινό τραπέζι

Με μόλις τρία υλικά, το αντιφλεγμονώδες τσάι σου δίνει ενέργεια, βοηθά την πέψη και αναζωογονεί τον οργανισμό σου

Με την άνοιξη, η καθημερινότητά σου αλλάζει. Οι ώρες ύπνου, οι δραστηριότητες και ακόμα και τα καθημερινά σου βήματα ακολουθούν νέους ρυθμούς. Κι ενώ αυτές οι αλλαγές φέρνουν θετική ενέργεια, συχνά επηρεάζουν τον οργανισμό σου, προκαλώντας κατακράτηση υγρών, αίσθημα βάρους και επιβράδυνση του μεταβολισμού.

Σε αυτές τις στιγμές, τα φυσικά «σπιτικά» μέσα μπορούν να σε βοηθήσουν να σταθεροποιήσεις τις αλλαγές και να νιώσεις ανακούφιση. Ένα από αυτά είναι το τσάι με ανανά, τζίντζερ και κανέλα, που συνιστούν οι διατροφολόγοι για την αντιφλεγμονώδη δράση του και την τόνωση του μεταβολισμού. Με μόλις τρία υλικά, σε βοηθάει στην πέψη και στην ευεξία σου, προσφέροντας μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση για τις μέρες που νιώθεις βαριά.

Ο ανανάς, και ιδιαίτερα η φλούδα του, βοηθά την πέψη και ενυδατώνει τον οργανισμό σου, καθώς αποτελείται κατά περισσότερο από 85% από νερό. Η κανέλα προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, βελτιώνει την πέψη και βοηθά στην ισορροπία των επιπέδων σακχάρου σου. Το τζίντζερ, με τη χαρακτηριστική πικάντικη γεύση του, δρα κατά της φλεγμονής, ανακουφίζει από ναυτία και προσφέρει ανακούφιση σε περίπτωση κρυώματος ή πονόλαιμου.

Πώς να φτιάξεις το αντιφλεγμονώδες τσάι ανανά-κανέλα-τζίντζερ:

Υλικά:

1 λίτρο νερό

Φλούδα από 1 ανανά

1 ξυλάκι κανέλας (ή 1/2 κουταλάκι τριμμένης κανέλας)

2-3 φέτες φρέσκου τζίντζερ (ανάλογα με τη γεύση σου)

Προαιρετικά: γλυκαντικό της επιλογής σου (μέλι, ζάχαρη κ.ά.)

Εκτέλεση:

Πλύνε καλά τη φλούδα του ανανά πριν τη χρήση. Βράσε τη φλούδα σε 1 λίτρο νερό. Όταν αρχίσει να κοχλάζει, πρόσθεσε την κανέλα και το τζίντζερ. Άφησέ το να αφεθεί για 20 λεπτά. Σούρωσέ το και μεταφέρ’ το σε γυάλινη κανάτα. Σέρβιρε ζεστό ή κρύο, μετά από κάθε γεύμα, σύμφωνα με την προτίμησή σου.

Με αυτό το απλό, φυσικό ρόφημα, μπορείς να αφήσεις την άνοιξη να μπει στο σώμα και στη διάθεσή σου, αναζωογονώντας τον οργανισμό σου και την ενέργειά σου.

