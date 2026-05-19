Millie Bobby Brown: Το κόσμημα με το όνομα «Ruth» δημιούργησε ερωτηματικά γύρω από το όνομα της κόρης της

Η Millie Bobby Brown ξέρει καλά πώς να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από την υπερβολική έκθεση, όμως αυτή τη φορά μια μικρή λεπτομέρεια στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει τεράστιο θόρυβο στα social media. Η διάσημη πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όταν δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία οι fans παρατήρησαν ένα ιδιαίτερο κόσμημα στον λαιμό της. Και κάπου εκεί ξεκίνησαν οι θεωρίες που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν viral.

Οι διαδικτυακοί της ακόλουθοι πρόσεξαν ότι το necklace που φορούσε έγραφε τη λέξη «Ruth», με πολλούς να θεωρούν πως ίσως πρόκειται για το όνομα της κόρης που έχει αποκτήσει μαζί με τον Jake Bongiovi. Τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία πήραν αμέσως φωτιά, με αρκετούς fans να γράφουν ότι η ηθοποιός πιθανότατα αποκάλυψε άθελά της το μεγαλύτερο προσωπικό της μυστικό.

Ένα από τα σχόλια που ξεχώρισαν έγραφε χαρακτηριστικά: «Το κολιέ της γράφει Ruth! Είναι το όνομα του μωρού;». Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το όνομα άρχισε να κυκλοφορεί παντού, με τους θαυμαστές της Millie Bobby Brown να προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Το συγκεκριμένο όνομα όμως φαίνεται να έχει πολύ βαθύτερη σημασία για την ίδια. Η «Ruth» ήταν το όνομα της αγαπημένης της γιαγιάς, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2020. Η απώλειά της είχε επηρεάσει βαθιά τη νεαρή ηθοποιό, η οποία μάλιστα είχε κάνει tattoo το όνομα «Ruth» στα πλευρά της ως φόρο τιμής στη μνήμη της.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, πολλοί θεωρούν ότι αν πράγματι η κόρη της ονομάζεται Ruth, τότε πρόκειται για μια εξαιρετικά συναισθηματική επιλογή, γεμάτη οικογενειακό συμβολισμό και προσωπική αξία. Άλλωστε, η Millie Bobby Brown έχει δείξει πολλές φορές πόσο δεμένη είναι με την οικογένειά της και πόσο σημαντικοί είναι για εκείνη οι άνθρωποι που αγαπά.

Η ίδια και ο Jake Bongiovi έχουν επιλέξει να κρατήσουν σχεδόν όλες τις λεπτομέρειες γύρω από το παιδί τους μακριά από τη δημοσιότητα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι υιοθέτησε την κόρη του το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς όμως να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες δημόσια. Αυτή η διακριτικότητα είναι και ο λόγος που κάθε μικρή λεπτομέρεια στις αναρτήσεις τους εξετάζεται πλέον εξονυχιστικά από τους fans.

