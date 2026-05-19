Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται στον Κήπο του Μεγάρου για μία μοναδική συναυλία

Ο Κωστής Μαραβέγιας σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή, 12 Ιουνίου για ένα εκρηκτικό live γεμάτο ρυθμό

Ο αγαπημένος μας Κωστής Μαραβέγιας, πιστός στο ετήσιο καλοκαιρινό ραντεβού του στον Κήπο του Μεγάρου, μας καλεί και φέτος σε μια μοναδική συναυλία στον μαγευτικό και αγαπημένο του και αγαπημένο μας Κήπο την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και το ξεχωριστό του «ταξιδιάρικο» μουσικό ύφος, ο Κωστής Μαραβέγιας υπόσχεται ακόμα ένα εκρηκτικό και παιχνιδιάρικο live γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Από τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι πιο πρόσφατες μουσικές δημιουργίες, το πρόγραμμα θα είναι μια γιορτή που θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι, αλλά και σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής!

Ραντεβού λοιπόν και φέτος στον Κήπο του Μεγάρου τη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21:00 για ακόμα μια συναυλία- γιορτή με πανηγυρικό χαρακτήρα, οπλισμένη με μουσική και ελπίδα και με μια διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, τον κυνισμό και την αβεβαιότητα της εποχής.

Άλλωστε, ο Κωστής Μαραβέγιας αποδεικνύει σε κάθε του παράσταση ότι είναι από εκείνους τους περφόρμερ που χαίρονται τις συναυλίες όσο και το κοινό που τον παρακολουθεί.

Τα λέμε εκεί!

Μια συμπαραγωγή του Μεγάρου και της MINOS EMI / UNIVERSAL.

