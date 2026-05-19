MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Εσύ ποιο videoclip θα ψηφίσεις; Η μεγάλη γιορτή της μουσικής ξεκινά!

Οι υποψηφιότητες για το «Βίντεο της Χρονιάς» στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι εδώ και η φετινή λίστα συγκεντρώνει τα πιο viral music videos

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έχει ξεκινήσει, με τη λίστα των υποψηφίων για το Βίντεο της Χρονιάς να αντικατοπτρίζει την απόλυτη κυριαρχία των digital platforms. Με τη ΔΕΗ ως Μεγάλο Χορηγό για 6η χρονιά, τα βραβεία επιστρέφουν στο Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου, φέρνοντας μαζί τους καλλιτέχνες που συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές και «έσπασαν» τα κοντέρ στα charts.

Φέτος, η μάχη δίνεται ανάμεσα σε ηχηρά ονόματα και viral φαινόμενα. Ας δούμε αναλυτικά τους πρωταγωνιστές, τις επιτυχίες τους σε νούμερα και το πού μπορείτε να τους βρείτε αυτή την περίοδο.

BAM – Anastasia

Η «πριγκίπισσα» της ελληνικής δισκογραφίας, Anastasia, συνεχίζει την ασταμάτητη ανοδική της πορεία με το «BAM», το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, αποτελώντας ένα από τα πιο επιδραστικά tracks της χρονιάς. Η νεαρή star, που μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγινε η φωνή της γενιάς της σπάζοντας κάθε ρεκόρ στα charts, διακρίνεται για τη μοναδική της ικανότητα να παντρεύει τον λαϊκό ήχο με τη σύγχρονη pop αισθητική.

Η επιτυχία της έχει ξεπεράσει προ πολλού τα ελληνικά σύνορα, με την ίδια να ετοιμάζει ξανά τις αποσκευές της για μια διεθνή περιοδεία που θα συζητηθεί. Μετά τη σαρωτική αγάπη που εισέπραξε στην πρώτη της επίσκεψη στην Αυστραλία, η Anastasia επιστρέφει τον φετινό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο εκεί όπου η καρδιά της ομογένειας χτυπά πιο δυνατά, προσθέτοντας στο πρόγραμμά της νέους σταθμούς όπως το Darwin και το Brisbane. Παράλληλα με το καλοκαιρινό της tour σε Ελλάδα και Κύπρο.

Καθρέφτης – APON

Ο APON αποτελεί αναμφίβολα το απόλυτο talk of the town για το 2026, με τον «Καθρέφτη» να έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 5,7 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, καθώς το κοινό αποθεώνει τον ιδιαίτερο, ατμοσφαιρικό του ήχο. Η μοναδική του ικανότητα να ερμηνεύει τον έρωτα με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, σε συνδυασμό με την επιβλητική του παρουσία που κατακλύζει τη σκηνή, τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της γενιάς του. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους, καθώς ο καλλιτέχνης έχει ήδη αγγίξει το αστρονομικό νούμερο των 500 εκατομμυρίων streaming points, αποδεικνύοντας τη μαζική απήχηση της μουσικής του.

Αυτή την περίοδο, ο Apon προετοιμάζεται για την εντυπωσιακή καλοκαιρινή του περιοδεία με τίτλο «Ηχογένεια Tour», όπου θα μεταφέρει τη μοναδική του ενέργεια σε επιλεγμένους χώρους και μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, εστιάζοντας στη βαθιά σύνδεση με το εναλλακτικό pop κοινό που αναζητά κάτι αυθεντικό.

Παράλληλα με την υποψηφιότητά του, κάνει την καλλιτεχνική υπέρβαση με το νέο του single «Ρεμπέτικο», ένα τραγούδι που γεφυρώνει την παλιά ελληνική μουσική μνήμη με τον σύγχρονο urban ήχο.

BOSS – LILA

Η LILA επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στη σύγχρονη pop σκηνή με το «BOSS», ένα project που έχει μετατραπεί σε απόλυτο anthem, ξεπερνώντας τα 7 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και παραμένοντας για εβδομάδες στις πρώτες θέσεις των trends. Η πολυπλατινένια performer κατάφερε με το «BOSS» να επιβάλει έναν φρέσκο, διεθνή αέρα, συνδυάζοντας την urban αισθητική με εκρηκτικό ρυθμό που μαγνητίζει το κοινό.

Παράλληλα, η LILA κατέκλυσε τα social media και το TikTok με το νέο της single «Ελάττωμα», το οποίο παντρεύει σύγχρονους ήχους με αισθησιακές ανατολίτικες αναφορές. Η επιτυχία αυτή συμπληρώνει μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Αποτύπωμα», καταλαμβάνοντας τις κορυφαίες θέσεις των ψηφιακών charts.

LOLA – Marina Satti

Η Marina Satti συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την ελληνική pop σκηνή με το «LOLA», ένα project που επιβεβαιώνει την πειραματική της φύση και την ικανότητά της να προκαλεί αίσθηση σε κάθε της βήμα. Το music video του «LOLA» καταγράφει ήδη μια εντυπωσιακή πορεία, έχοντας ξεπεράσει τα 3,4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ την ίδια στιγμή το album της «P.O.P. Too» συνεχίζει να σαρώνει σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Με έναν ήχο που παντρεύει την παράδοση με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά και urban στοιχεία, αποδεικνύει πως η μουσική της δεν γνωρίζει σύνορα, έχοντας χτίσει μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα που αποθεώνεται διεθνώς.

Η παρουσία της εκτός συνόρων επεκτείνεται πλέον δυναμικά, καθώς τον Μάιο η Μαρίνα Σάττι πραγματοποιεί εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, όπως το Τορόντο, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη. Παράλληλα, μετά τις επιτυχημένες στάσεις της σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, επιστρέφει για μια γεμάτη καλοκαιρινή σεζόν στην Ελλάδα. Με κεντρικούς σταθμούς σημαντικά φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αχ Καρδιά Μου – Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση με το «Αχ Καρδιά Μου», μια επιτυχία που επιβεβαίωσε τη δυναμική της από τις πρώτες κιόλας ημέρες, με προβολές που ξεπερνούν τις 220.000 στο YouTube.

Ακόμη, ενίσχυσε το διεθνές του προφίλ πραγματοποιώντας μια ιστορική sold-out συναυλία στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, όπου αποθεώθηκε από 17.000 θεατές. Η εμφάνιση αυτή σημείωσε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές παραγωγές στη Βόρεια Αμερική, έχοντας μάλιστα ως guest τον Αμερικανό τραγουδιστή A Boogie Wit da Hoodie.

Πιο πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Καμπάνες», ένα σύγχρονο νησιώτικο συρτό σε δική του μουσική, το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς μεταφέροντας τον αυθεντικό ήχο του Αιγαίου και την ελληνική παράδοση τόσο στις νεότερες γενιές όσο και στο παγκόσμιο κοινό.

Καπνογόνα – Πέτρος Ιακωβίδης

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκανε ξανά τη διαφορά με τα «Καπνογόνα», ένα κομμάτι που έγινε αμέσως viral και μετράει ήδη πάνω από 3,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το video clip του τραγουδιού «έκαψε» τα charts, επιβεβαιώνοντας πως ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει τον τρόπο να δημιουργεί anthems που κολλάνε στο μυαλό.

Η φάση τώρα μεταφέρεται στην Αθήνα, καθώς από τις 24 Απριλίου θα βρίσκεται στη σκηνή του Fantasia Live, έχοντας μαζί του τη Ρία Ελληνίδου, η οποία με τη δική της ξεχωριστή χροιά και το κέφι της έχει δώσει έναν αέρα γιορτής στις βραδιές της παραλιακής.

Και επειδή δεν σταματάει πουθενά, ο Πέτρος Ιακωβίδης ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο «χτύπημα». Στις 11 Μαΐου κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Έτσι Έχει Μάθει». Είναι μια δική του μουσική σύνθεση σε στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου, που μπλέκει τον φρέσκο λαϊκό ήχο με balkan στοιχεία. Το κομμάτι αναμένεται να συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό music video, με τον Ιακωβίδη να δείχνει πως «έτσι έχει μάθει» να πρωταγωνιστεί στη διασκέδαση.

Για Την Επόμενη – Κατερίνα Λιολίου

Η Κατερίνα Λιολίου έχει βάλει «φωτιά» στη χρονιά, με το video clip του «Για Την Επόμενη» να αγγίζει τις 600.000 προβολές και να παίζει παντού! Η εντυπωσιακή performer «σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά της, έχοντας κυκλοφορήσει φέτος το super viral hit «Λογαριασμός», το οποίο έγινε το απόλυτο trend με πάνω από 4.000 video creations στο TikTok.

Και επειδή το καλοκαίρι της ανήκει, ετοιμάζεται να γυρίσει όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour»! Από την Αλεξανδρούπολη και την Καστοριά, μέχρι την Κρήτη, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, η Κατερίνα υπόσχεται ένα tour γεμάτο energy και vibes που θα μας μείνουν αξέχαστα.

Τα καλύτερα όμως έρχονται, αφού μέσα από το Instagram μας έδωσε το απόλυτο spoiler! Είναι ήδη στο στούντιο και ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Αν και κρατάει το ύφος των τραγουδιών για εκπληξη, το υλικό που μοιράστηκε δείχνει ότι η νέα της δισκογραφική φάση θα είναι ακόμα πιο δυνατή. Get ready, γιατί η Λιόλιου μόλις ξεκίνησε!

Kounia Bella – Σάκης Ρουβάς, FY

Ο Σάκης Ρουβάς και ο FY συνεργάστηκαν στο εκρηκτικό «Kounia Bella» και διαγωνίζονται στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα video clip που έχει κάνει θραύση, ξεπερνώντας ήδη τα 1,8 εκατομμύρια views! Η χημεία τους συνδυάζει το pop icon status του Σάκη Ρουβά με το urban vibe του FY, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυνατά highlights της χρονιάς.

Ο Σάκης Ρουβάς, βέβαια, είναι παντού! Εκτός από την υποψηφιότητά του, έχει αναλάβει και την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar (YFSF) στον ΑΝΤ1, ενώ πριν λίγο καιρό και το νέο pop anthem «Έρωτας Σκοτεινός». Το κομμάτι, σε παραγωγή Arcade & Beyond, ήταν το επίσημο theme song του φετινού MadWalk.

Όσο για τον FY, δεν σταματά να «σαρώνει» τα πάντα, καθώς πρωταγωνιστεί και στο νέο hit «Me Gusta» μαζί με την ταλαντούχα Natasha Kay. Με latin επιρροές και club vibes που κολλάνε στο μυαλό.

Όνειρο Θα ‘ναι Ξανά (Κούνια) – Θοδωρής Φέρρης

Ο Θοδωρής Φέρρης μπαίνει στη μάχη και διαγωνίζεται φέτος με το «Όνειρο Θα ‘ναι Ξανά (Κούνια)», με το video clip κάνει ήδη θραύση με 2,9 εκατομμύρια προβολές.

Alleluia – Ελένη Φουρέιρα

Η «Queen» της ελληνικής pop σκηνής, Ελένη Φουρέιρα, επιστρέφει δυναμικά και διαγωνίζεται στα φετινά Mad VMA με το εντυπωσιακό video clip του «Alleluia», το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube!

Η κορυφαία star όμως δεν σταματά εκεί, αφού «έσπασε» τα σύνορα και σε διεθνές επίπεδο, διεκδικώντας το βραβείο Best Performer στα παγκοσμίου φήμης Berlin Music Awards, δίπλα σε ονόματα-μεθήρια όπως η Sabrina Carpenter, η Doja Cat και ο Ed Sheeran.

Το «Alleluia» αποτελεί το απόλυτο hit της χρονιάς και περιλαμβάνεται στον νέο της δίσκο «Hybrid», ο οποίος πλέον κυκλοφορεί και σε μορφή βινυλίου. Το κομμάτι έχει γίνει ήδη πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, ενώ κατέκτησε την κορυφή στο ραδιοφωνικό airplay και στα ψηφιακά charts για εβδομάδες. Παράλληλα, έγινε το απόλυτο trend στο TikTok, επιβεβαιώνοντας πως η Ελένη ξέρει πάντα πώς να γίνεται viral και να ξεσηκώνει το κοινό.

