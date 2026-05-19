«Θα κάνω πρόταση να είναι μαζί μου» – Ο Λευτέρης Πανταζής και η πρόταση συνεργασίας στον Akyla

Ο Λευτέρης Πανταζής, ένας από τους πιο αγαπητούς και διαχρονικούς καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου, δεν έκρυψε τη συμπάθειά του για τον νεαρό δημιουργό Akyla, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision 2026. Με εμφανή διάθεση στήριξης, ο γνωστός ερμηνευτής έσπευσε να υπερασπιστεί τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τονίζοντας πως η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε μια αξιοπρεπή και άκρως επαγγελματική προσπάθεια στη μεγάλη μουσική διοργάνωση, παρά τις όποιες ενστάσεις ή τις αντιδράσεις που μπορεί να ακολούθησαν το τελικό αποτέλεσμα.

Πέρα όμως από τα θερμά λόγια συμπαράστασης, ο Λευτέρης Πανταζής δεν δίστασε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, απευθύνοντας μία ξεκάθαρη και ανοιχτή πρόταση συνεργασίας προς τον Akyla. Άφησε ουσιαστικά να εννοηθεί πως θα τον ενδιέφερε να δει τον ανερχόμενο καλλιτέχνη στο πλευρό του στο νυχτερινό σχήμα όπου πρόκειται να εμφανίζεται την ερχόμενη σεζόν, επισημαίνοντας ότι πιστεύει στις δυνατότητές του και στο μέλλον του στη μουσική σκηνή.

Λευτέρης Πανταζής: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια υγείας του

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της Eurovision 2026, ο Λευτέρης Πανταζής στάθηκε αμέσως στο πλευρό του Akyla, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι ο νεαρός τραγουδιστής δεν είχε κανέναν λόγο να νιώσει απολογητική διάθεση. «Δεν χρειαζόταν να ζητήσει συγγνώμη ο Ακύλας. Έκανε την προσπάθειά του, ήτανε όλη η ομάδα του καταπληκτική», δήλωσε με σιγουριά, υπογραμμίζοντας έτσι πως η παρουσία της ελληνικής αποστολής ήταν αξιοπρεπής και πως το τελικό αποτέλεσμα δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την καλλιτεχνική αξία και την προσπάθεια του εκπροσώπου της χώρας μας. Με τα λόγια του αυτά, θέλησε να καθησυχάσει τον Akyla, αλλά και να ενισχύσει την εικόνα του απέναντι στο κοινό.





Ο Λευτέρης Πανταζής δεν περιορίστηκε μόνο στις δηλώσεις υποστήριξης μιας και επέλεξε να μετατρέψει την εκτίμησή του για το ταλέντο του Akyla σε πράξη. Σε μια δημόσια πρόσκληση που τράβηξε αμέσως τα φώτα της δημοσιότητας, εξέφρασε την επιθυμία του να τον εντάξει στο δικό του σχήμα για τη νέα χειμερινή σεζόν, εφόσον φυσικά το επιθυμεί και ο ίδιος ο νεαρός καλλιτέχνης. «Εγώ, αν θέλει κι αυτός, θα κάνω πρόταση εκεί που θα είμαι το χειμώνα να είναι μαζί μου. Το ’χω πει και πριν, αν θυμάστε, και το λέω πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη διάθεσή του να στηρίξει ενεργά τον Ακύλα.

Η συγκεκριμένη πρόταση δεν δείχνει μόνο τη συμπάθεια και την εκτίμηση που τρέφει ο καταξιωμένος τραγουδιστής για τον νεότερο συνάδελφό του, αλλά και την εμπιστοσύνη του στο ότι ο Ακύλας διαθέτει τα φόντα, το ήθος και τη δυναμική για να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό όνομα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πανταζής άνοιξε τον δρόμο για μια πιθανή συνεργασία που, αν τελικά πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνύπαρξη διαφορετικών γενεών και μουσικών εμπειριών.

«Με την Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ» – Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τη σχέση του με την Σμαράγδα Καρύδη