H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»

Η Αθηνά Μανουκιάν ανοίγει την καρδιά της στο Unplugged Stories, αποκαλύπτοντας την πορεία της στη μουσική, τις πρώτες της εμπειρίες, τις δυσκολίες και τη συμμετοχή της στη Eurovision
Η Αθηνά Μανουκιάν, η ανερχόμενη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα με διεθνή καριέρα, άνοιξε την καρδιά της στους τηλεθεατές της εκπομπής Unplugged Stories, μιλώντας για τις πρώτες της εμπειρίες με τη μουσική, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και τις στιγμές που την καθιέρωσαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν στην κούνια μου», είπε αρχικά. «Θυμάμαι τη μαμά μου να φτιάχνει μακαρόνια και εγώ να χορεύω στους ήχους της κατσαρόλας». Η αγάπη της για τη μουσική φάνηκε από πολύ νωρίς, καθώς συμμετείχε σε παιδικούς μουσικούς διαγωνισμούς και, στα 13 της, βρέθηκε στη Eurovision Junior. «Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Δεν με ενδιέφερε η θέση ή το έπαθλο, αλλά η χαρά της συμμετοχής και το συναίσθημα της μουσικής», λέει.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στα 16, τραγουδώντας σε ένα μικρό μαγαζί στην Αθήνα. Στα 17 της συνεργάστηκε με τον Νίκο Βέρτη και θυμάται τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή: «Ήμουν πολύ νεαρή, αλλά ήξερα ποια είμαι. Φόρεσα τις γόβες μου και έδωσα ένα show που ήταν το όνειρό μου». Παρά την επιτυχία, η καλλιτέχνης αντιμετώπισε και δυσκολίες, όπως το bullying στο σχολείο, αλλά εξηγεί ότι «κάθε δύσκολη στιγμή με έκανε πιο δυνατή».

Η διεθνής καριέρα της Αθηνάς την οδήγησε στη Σουηδία, την Αγγλία και την Αρμενία, συνεργαζόμενη με σημαντικούς παραγωγούς. Η ίδια περιγράφει την εμπειρία της στον εθνικό τελικό της Eurovision ως ιδιαίτερα έντονη: «Δεν είχα φωνή εκείνη την ημέρα. Λίγο πριν βγω στη σκηνή, έκανα μια προσευχή και αποφάσισα να δώσω το 100% μου. Και τότε η φωνή μου επέστρεψε, ήταν το μεγαλείο της ψυχής μου». Η Αθηνά κέρδισε τον διαγωνισμό, αποδεικνύοντας πως η αποφασιστικότητα και η πίστη στον εαυτό της μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο.

Στην πορεία της κυκλοφόρησε τραγούδια που αγαπήθηκαν, όπως τα «Change On You», «Kiss Me in the Rain», «Dacquination», αλλά και ελληνικά hits όπως το «Τέτα Τέτ». «Να πιστεύετε στα όνειρά σας και να μη φοβάστε τις δύσκολες στιγμές», προτρέπει η Αθηνά τους νέους καλλιτέχνες. «Αν εγώ ξεκίνησα από το μηδέν, μπορείτε κι εσείς».

Η Αθηνά δεν ξεχνά την υποστήριξη της οικογένειας και των πρώτων δασκάλων της: «Οι γονείς μου με στήριξαν από πολύ μικρή. Ο πατέρας μου μου έμαθε πώς να τραγουδάω και πώς να νιώθω όταν ερμηνεύω ένα τραγούδι». Αυτή η στήριξη, μαζί με την αφοσίωση της ίδιας, την οδήγησε να εδραιωθεί στη μουσική σκηνή στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα αισιοδοξίας: «Πιστέψτε στο ακατόρθωτο και αγαπήστε τον εαυτό σας. Όλα είναι δυνατά, αρκεί να έχετε πίστη και επιμονή». Με αυτά τα λόγια, η Αθηνά Μανουκιάν επιβεβαιώνει ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα πάθους, υπομονής και αφοσίωσης στα όνειρα.

