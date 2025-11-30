MadWalk 2025 by Three Cents
Χριστούγεννα 30.11.2025

Κυριακή στο Protegia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Η Κυριακή στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής είναι ημέρα μαγείας, μουσικής και γιορτινής ατμόσφαιρας – ένα κάλεσμα για μικρούς και μεγάλους να ζήσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων με κάθε δυνατό τρόπο.
Mad.gr

Γιορτάζουμε στο Πεδίον του Άρεως με μουσική, φως και χαρά με ένα άφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Στις 19:30, η κεντρική σκηνή του Χωριού θα πλημμυρίσει από τις διαχρονικές μελωδίες του αξεπέραστου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Βιολέτα Ίκαρη ενώνουν τις φωνές τους και προσκαλούν το κοινό σε μια συναυλία γεμάτη συγκίνηση – με αγαπημένα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές. Μια γιορτή μουσικής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης, ανοιχτή σε όλη την οικογένεια.

Street Artists & Αυτοσχεδιασμοί

Η γιορτή ξεκινάει από νωρίς, καθώς από το μεσημέρι – στις 12:00 – οι Street Artists» του Χωριού αναλαμβάνουν δράση: μουσικοί, περφόρμερ και καλλιτέχνες δρόμου εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του Πάρκου, δημιουργώντας μικρές «σκηνές» έκπληξη.. Αυτοσχεδιασμοί, μουσι-κές όλων των ειδών και απρόοπτες συναντήσεις μετατρέπουν τη βόλτα στο Πάρκο σε μια αυθεντική εμπειρία, με φόντο τα χριστουγεννιάτικα φώτα.

Πλούσιες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια

Στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, οι επι-σκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες. Μεταξύ άλλων:

• Το εντυπωσιακό παγοδρόμιο, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να γλιστρήσουν στον πάγο και να ζήσουν στιγμές γέλιου και μαγείας.

• Το παραμυθένιο καρουσέλ, με φωτισμένα άλογα και ατμόσφαιρα νοσταλγικής χαράς.

• Το μαγικό «μονοπάτι» Protergia Magic Lights, με τον εντυπωσιακό φωτισμό που ζωντανεύει τον χώρο και προσφέρει μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

• Το Protergia Photo Corner για αναμνηστικές φωτογραφίες, αλλά και τη Silent Disco – μια ξεχωριστή χορευτική εμπειρία για όλες τις ηλικίες

• Το Cosmote Telekom – Hub & Το Σπίτι του Άγιου Βασίλη, με ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες.

• Τον Μαγικό Κόσμο του Νερού της ΕΥΔΑΠ στον Ροδώνα, με τον εντυπωσιακό καταρράκτη – μια εμπειρία που συνδυάζει διασκέδαση στο μονοπάτι με τα χιλιάδες λαμπιόνια και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

• Την interactive εμπειρία Snappi – AI Photobooth & Storm Experience, που υπόσχεται πρωτότυπες και «ψηφιακά μαγικές» στιγμές.

Και φυσικά, γευστικές γωνιές που μυρίζουν Χριστούγεννα σε κάθε βήμα.

Η διοργάνωση γίνεται από τη Περιφέρεια Αττικής. Μεγάλος χορηγός του Χριστουγεννιάτικου Χωριού είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote Telekom, η ΕΥΔΑΠ, το RELEASE ATHENS FESTIVAL και η Snappi.

Το μουσικό κανάλι MAD είναι χορηγός επικοινωνίας και έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού προγράμματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η μαγεία… εγγυημένη!

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως θα είναι ανοικτό έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το αναλυτικό μουσικό πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Χωριού: xmasvillageattica.gr

Χορηγός επικοινωνίας Mad TV

