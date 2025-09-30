Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy: Το εντυπωσιακό video για το «Νερό» από τη Θεσσαλονίκη

Το «Νερό», είναι ένα τραγούδι – πρόταση που «δένει» την πλούσια μουσική παράδοση της περιοχής μας με το σήμερα της μουσικής

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Noizy παρουσιάζουν το εντυπωσιακό music video για το «Νερό», την επιτυχημένη διεθνή συνεργασία τους που έχει «μαγέψει» το κοινό και κυριεύσει τα streams και τα charts στο Spotify.

Το «Νερό», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, «ντύνεται» με ένα οπτικό ημερολόγιο που γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη, με street αισθητική, αυθεντικότητα και αυθορμητισμό.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε ξαφνικά τη συναυλία του – Ο λόγος (video)

Το video συνδυάζει εικόνες των δύο καλλιτεχνών σε χαρακτηριστικά σημεία και τοπόσημα της πόλης, καθώς και σκηνές από το show τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρου στο λιμάνι. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis.

Το «Νερό», με ελληνικά, βαλκανικά και μοντέρνα στοιχεία, είναι ένα τραγούδι – πρόταση που «δένει» την πλούσια μουσική παράδοση της περιοχής μας με το σήμερα της μουσικής.

Βρείτε το «Νερό» στις streaming υπηρεσίες:

https://bfan.link/Argiros-Noizy-Oge-nero

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Πλάνα από τη βάφτιση του γιου τους στη Μύκονο