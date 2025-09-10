Μουσικά Νέα 10.09.2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε ξαφνικά τη συναυλία του – Ο λόγος (video)

Κωνσταντίνος Αργυρός
Τι συνέβη και ο τραγουδιστής έκανε μια μικρή διακοπή στο πρόγραμμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Συναυλία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός την ώρα που η Εθνική Ομάδα μπάσκετ έπαιζε απέναντι στη Λιθουανία προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Eurobasket.

Έτσι, ο τραγουδιστής, θέλοντας να μοιραστεί με το κοινό του τη συγκίνηση του αγώνα, έκανε μια μικρή διακοπή στο πρόγραμμα.

Στη γιγαντοοθόνη της σκηνής προβλήθηκαν τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Λιθουανία, με τους θεατές να ζουν το φινάλε μέσα από τη συναυλία.

Μόλις έγινε γνωστό το αποτέλεσμα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός γύρισε προς το κοινό και σχολίασε με χαμόγελο: «Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» και στη συνέχεια συνέχισε κανονικά το μουσικό του πρόγραμμα.

