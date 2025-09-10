Μουσικά Νέα 10.09.2025

Κατερίνα Λιόλιου: Η συναυλία-ορόσημο και η απρόσμενη έκπληξη που δέχτηκε

Κατερίνα Λιόλιου
Στη sold out συναυλία της στο Βεάκειο, η τραγουδίστρια βίωσε μια μοναδική στιγμή με την απρόσμενη χρυσή απονομή του album της «Το Δικό Μου DNA»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια αξέχαστη βραδιά χάρισε η Κατερίνα Λιόλιου στο κατάμεστο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, γεμάτη ένταση, συναίσθημα και μεγάλες μουσικές στιγμές. Στην πρώτη της μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, η δυναμική ερμηνεύτρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, αποθεώθηκε από το κοινό και δεν δίστασε να συγκινήσει, εκπλήσσοντας με ιδιαίτερες μουσικές επιλογές και σημαντικές ανακοινώσεις.

Το live περιλάμβανε τραγούδια από το χρυσό album της «Το Δικό Μου DNA», τις μεγάλες επιτυχίες της, αγαπημένα διαχρονικά λαϊκά και νησιώτικα κομμάτια, αλλά και ιδιαίτερες διασκευές, αποδεικνύοντας το ερμηνευτικό της εύρος και την αμεσότητά της με το κοινό.

Κατερίνα Λιόλιου
NDP

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, ανέβηκε στη σκηνή για να της απονείμει την χρυσή πλακέτα για το album «Το Δικό Μου DNA», που σημείωσε πάνω από 51 εκατομμύρια streaming points και έγινε No1 σε πωλήσεις φυσικού προϊόντος, καταγράφοντας ρεκόρ σε χρόνο κυκλοφορίας.

Κατερίνα Λιόλιου αποκλειστικά στο Mad.gr Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η στιγμή που η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε το «Dream On» των Aerosmith, ένα τραγούδι που είχε σημαδέψει τα πρώτα της βήματα, έχοντας στο πλευρό της την Παιδική Χορωδία «Καλλιτεχνήματα» και την Παιδική Χορωδία του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πειραιώς. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: πίστη στα όνειρα και δύναμη στη διεκδίκησή τους.

Η βραδιά, σε παραγωγή της Panik Live Productions, ήταν sold out και είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στήριξε το πολύτιμο έργο των Παιδικών Χωριών SOS.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: NDP

