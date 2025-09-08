Celeb News 08.09.2025

Apon: Η κίνηση ανθρωπιάς – Πού δώρισε την αμοιβή του από συναυλία του

Πώς και πού διέθεσε ο τραγουδιστής το ποσό που έλαβε από τη βραδιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, από όπου και κατάγεται
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια συγκινητική και ιδιαίτερη πράξη προχώρησε ο Apon καθώς αποφάσισε να δωρίσει την αμοιβή του από την πρόσφατη συναυλία του στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, από όπου και κατάγεται, για την αναστήλωση εκκλησίας της περιοχής.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη σκηνή και στη συνέχεια ενημέρωσε με ένα Instagram story, πως διέθεσε το ποσό που έλαβε από τη βραδιά για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

«Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μια συναυλία στον τόπο μου. Πόσω μάλλον για έναν ιερό σκοπό και την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Γι αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτό τον σκοπό.

Σας ευχαριστώ για όλη την υποδοχή και την αγάπη σας. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που τα τακτοποίησαν όλα τα ζητήματα εγκαίρως και σεβάστηκαν την επιθυμία μου. Εις το επανιδείν», έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

