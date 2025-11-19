City Guide 19.11.2025

Tyga in Athens

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για πρώτη φορά τον παγκοσμίου φήμης hip-hop superstar TYGA, στις 27 Δεκεμβρίου 2025, στο Telekom Center Athens (Indoor Arena), σε ένα show που υπόσχεται εκρηκτική ενέργεια και ανεπανάληπτο ηχοφωτιστικό θέαμα!
Mad.gr

Το lineup ενισχύεται δυναμικά με τον LIGHT, τον πιο δημοφιλή καλλιτέχνη της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής, ο οποίος θα ανοίξει τον Tyga με ένα δυνατό support act γεμάτο ενέργεια και hits Mosca», «Obsessed», «24hrs», «Sport», «Poios eimai», «Nani», «Dealer»).

Μαζί τους, η Marseaux, το pop φαινόμενο με εκατομμύρια streams (“Βότκα Βύσσινο”, “Το Μεγαλύτερό μου Λάθος”, “Αν Το Λες Αγάπη Αυτό), έρχεται με την ξεχωριστή αισθητική και το δικό της μοναδικό performance, να ολοκληρωσει ένα line-up που συνδυάζει ιδανικά ελληνική rap, pop και διεθνές hip-hop vibe.

Παράλληλα, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ανανεωθεί και είναι πλέον χαμηλότερες μέχρι 7/12, αποκλειστικά μέσω Ticketmaster, ενώ είναι διαθέσιμα ειδικά πακέτα και exclusive VIP Suites με μοναδικά προνόμια.

Το μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο της πόλης μετατρέπεται σε ένα τεράστιο stage εμπειρίας, όπου οι fans θα ζήσουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες του TYGA: (Taste, Rack City, Ayo, Loco Contigo, Mamacita”) και πολλά ακόμη global hits. Με πάνω από 5 δισ. YouTube streams, εκατομμύρια πωλήσεις και συνεργασίες με τους Drake, Nicki Minaj, Chris Brown και DJ Snake, ο TYGA θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της διεθνούς hip-hop σκηνής.

Κλείσε τώρα τη θέση σου σε ένα από τα πιο δυνατά events της χρονιάς και έλα να αποχαιρετήσεις το 2025 με τον καλύτερο τρόπο!

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
tyga μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης

Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης

19.11.2025
Επόμενο
Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

19.11.2025

Δες επίσης

Ο A$AP Rocky βρήκε τον εαυτό του στο Hollywood
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky βρήκε τον εαυτό του στο Hollywood

19.11.2025
Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο
Cinema

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

19.11.2025
Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα
City Guide

Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα

19.11.2025
Η Ariana Grande ετοιμάζει την τελευταία της περιοδεία πριν αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande ετοιμάζει την τελευταία της περιοδεία πριν αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή

19.11.2025
Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν
City Guide

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

19.11.2025
Πειραματική Σκηνή: Σκίτσο 1, Οδοιπορικό στη Σατίλα – Τελευταίες παραστάσεις
City Guide

Πειραματική Σκηνή: Σκίτσο 1, Οδοιπορικό στη Σατίλα – Τελευταίες παραστάσεις

19.11.2025
Ο αρραβώνας της Taylor Swift καθόρισε τη Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary
Μουσικά Νέα

Ο αρραβώνας της Taylor Swift καθόρισε τη Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary

19.11.2025
Η Evangelia γίνεται η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται στο Dusk Music Festival
Μουσικά Νέα

Η Evangelia γίνεται η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται στο Dusk Music Festival

19.11.2025
Το TikTok διαμορφώνει τα charts – Το 84% των επιτυχιών του Billboard Global 200 ξεκίνησε ως viral trend
Μουσικά Νέα

Το TikTok διαμορφώνει τα charts – Το 84% των επιτυχιών του Billboard Global 200 ξεκίνησε ως viral trend

19.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου