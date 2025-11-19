Tyga in Athens

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για πρώτη φορά τον παγκοσμίου φήμης hip-hop superstar TYGA, στις 27 Δεκεμβρίου 2025, στο Telekom Center Athens (Indoor Arena), σε ένα show που υπόσχεται εκρηκτική ενέργεια και ανεπανάληπτο ηχοφωτιστικό θέαμα!

Το lineup ενισχύεται δυναμικά με τον LIGHT, τον πιο δημοφιλή καλλιτέχνη της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής, ο οποίος θα ανοίξει τον Tyga με ένα δυνατό support act γεμάτο ενέργεια και hits («Mosca», «Obsessed», «24hrs», «Sport», «Poios eimai», «Nani», «Dealer»).

Μαζί τους, η Marseaux, το pop φαινόμενο με εκατομμύρια streams (“Βότκα Βύσσινο”, “Το Μεγαλύτερό μου Λάθος”, “Αν Το Λες Αγάπη Αυτό”), έρχεται με την ξεχωριστή αισθητική και το δικό της μοναδικό performance, να ολοκληρωσει ένα line-up που συνδυάζει ιδανικά ελληνική rap, pop και διεθνές hip-hop vibe.

Παράλληλα, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ανανεωθεί και είναι πλέον χαμηλότερες μέχρι 7/12, αποκλειστικά μέσω Ticketmaster, ενώ είναι διαθέσιμα ειδικά πακέτα και exclusive VIP Suites με μοναδικά προνόμια.

Το μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο της πόλης μετατρέπεται σε ένα τεράστιο stage εμπειρίας, όπου οι fans θα ζήσουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες του TYGA: (“Taste”, “Rack City”, “Ayo”, “Loco Contigo”, “Mamacita”) και πολλά ακόμη global hits. Με πάνω από 5 δισ. YouTube streams, εκατομμύρια πωλήσεις και συνεργασίες με τους Drake, Nicki Minaj, Chris Brown και DJ Snake, ο TYGA θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της διεθνούς hip-hop σκηνής.

Κλείσε τώρα τη θέση σου σε ένα από τα πιο δυνατά events της χρονιάς και έλα να αποχαιρετήσεις το 2025 με τον καλύτερο τρόπο!