MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 19.10.2025

Η μηλόπιτα που φτιάχνεις με ό,τι έχεις στην κουζίνα σου

milopita
Ζεστή μηλόπιτα με λίγα και απλά υλικά, γεμάτη με τα αρώματα φθινοπώρου και γεύση που θυμίζει σπίτι και θαλπωρή
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του τις ζεστές μυρωδιές της κανέλας, των καρυδιών και φυσικά τα φρέσκα, ζουμερά μήλα που πρωταγωνιστούν σε κάθε γεύμα και γλυκό. Η μηλόπιτα είναι ένα κλασικό φθινοπωρινό γλυκό που θυμίζει οικογενειακές στιγμές, ζεστές κουβέρτες και στιγμές στο σπίτι με φίλους και αγαπημένους. Η παρασκευή της όμως συχνά θεωρείται χρονοβόρα και περίπλοκη, κάτι που αποτρέπει πολλούς από το να τη δοκιμάσουν στο σπίτι.

Αυτή η εύκολη συνταγή για μηλόπιτα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, προσφέροντας ένα γλυκό γεμάτο αρώματα και γεύση, με απλά υλικά και χωρίς περιττές δυσκολίες. Με λίγα βήματα και μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, μπορείς να απολαύσεις ένα ζεστό, φθινοπωρινό γλυκό που θα γεμίσει το σπίτι σου με θαλπωρή και θα ενθουσιάσει όλους όσους το δοκιμάσουν.

milopita
Pinterest

Διάβασε επίσης: 6+1 comfort food ιδανικά για τις μέρες που είσαι down

Υλικά:

  • 4 μεγάλα μήλα
  • 1 φλιτζάνι ζάχαρη (λευκή ή καστανή)
  • 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 2 αυγά
  • 1 κουταλάκι κανέλα
milopita
Pinterest

Εκτέλεση:

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνεις ένα ταψί ή φόρμα ψησίματος. Καθαρίζεις και κόβεις τα μήλα σε λεπτές φέτες. Σε ένα μπολ, χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις το αλεύρι και την κανέλα και ανακατεύεις καλά μέχρι να ενσωματωθούν. Τέλος, ρίχνεις μέσα τα μήλα και ανακατεύεις απαλά ώστε το μείγμα να πάει ομοιόμορφα παντού. Αδειάζεις το μείγμα στο ταψί και ψήνεις για 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να βγαίνει καθαρή η οδοντογλυφίδα. Αφήνεις να κρυώσει λίγο πριν σερβίρεις.

Διάβασε επίσης: Άδειο ντουλάπι; 5 λύσεις για να φτιάξεις φαγητό με τα απολύτως βασικά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Back to base μηλόπιτα φαγητό φθινόπωρο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Single για πάντα! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που τρέμουν τη δέσμευση

Single για πάντα! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που τρέμουν τη δέσμευση

19.10.2025

Δες επίσης

Single για πάντα! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που τρέμουν τη δέσμευση
Life

Single για πάντα! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που τρέμουν τη δέσμευση

19.10.2025
Είναι τελικά κακό να «σπάμε» τα δάχτυλά μας; Τι απαντά η επιστήμη
Life

Είναι τελικά κακό να «σπάμε» τα δάχτυλά μας; Τι απαντά η επιστήμη

19.10.2025
Τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν έως το 2034 εξαιτίας της τεχνολογίας
Life

Τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν έως το 2034 εξαιτίας της τεχνολογίας

19.10.2025
Δεν έχεις χρόνο να συμμαζέψεις; 20 λεπτά αρκούν για να κάνεις θαύματα
Life

Δεν έχεις χρόνο να συμμαζέψεις; 20 λεπτά αρκούν για να κάνεις θαύματα

19.10.2025
Η καλύτερη ώρα για πρωινό: Γιατί δεν έχει σημασία μόνο το τι τρως αλλά και το πότε
Life

Η καλύτερη ώρα για πρωινό: Γιατί δεν έχει σημασία μόνο το τι τρως αλλά και το πότε

19.10.2025
Booking.com Ταξιδιωτικές Προβλέψεις 2026 – Η νέα εποχή του απόλυτα προσωπικού ταξιδιού
Life

Booking.com Ταξιδιωτικές Προβλέψεις 2026 – Η νέα εποχή του απόλυτα προσωπικού ταξιδιού

19.10.2025
Glamour à la Pop: Τα 80’s επιστρέφουν μέσα από τα gaudy glam looks των pop icons
Beauty

Glamour à la Pop: Τα 80’s επιστρέφουν μέσα από τα gaudy glam looks των pop icons

19.10.2025
Από τον καναπέ στα catwalks: Όταν η μόδα εμπνέεται από το interior design
Fashion

Από τον καναπέ στα catwalks: Όταν η μόδα εμπνέεται από το interior design

19.10.2025
Δεν κρατιούνται με τίποτα! Αυτά είναι τα 3 πιο άπιστα ζώδια
Life

Δεν κρατιούνται με τίποτα! Αυτά είναι τα 3 πιο άπιστα ζώδια

18.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;