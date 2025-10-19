Η μηλόπιτα που φτιάχνεις με ό,τι έχεις στην κουζίνα σου

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του τις ζεστές μυρωδιές της κανέλας, των καρυδιών και φυσικά τα φρέσκα, ζουμερά μήλα που πρωταγωνιστούν σε κάθε γεύμα και γλυκό. Η μηλόπιτα είναι ένα κλασικό φθινοπωρινό γλυκό που θυμίζει οικογενειακές στιγμές, ζεστές κουβέρτες και στιγμές στο σπίτι με φίλους και αγαπημένους. Η παρασκευή της όμως συχνά θεωρείται χρονοβόρα και περίπλοκη, κάτι που αποτρέπει πολλούς από το να τη δοκιμάσουν στο σπίτι.

Αυτή η εύκολη συνταγή για μηλόπιτα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, προσφέροντας ένα γλυκό γεμάτο αρώματα και γεύση, με απλά υλικά και χωρίς περιττές δυσκολίες. Με λίγα βήματα και μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, μπορείς να απολαύσεις ένα ζεστό, φθινοπωρινό γλυκό που θα γεμίσει το σπίτι σου με θαλπωρή και θα ενθουσιάσει όλους όσους το δοκιμάσουν.

Διάβασε επίσης: 6+1 comfort food ιδανικά για τις μέρες που είσαι down

Υλικά:

4 μεγάλα μήλα

1 φλιτζάνι ζάχαρη (λευκή ή καστανή)

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 αυγά

1 κουταλάκι κανέλα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνεις ένα ταψί ή φόρμα ψησίματος. Καθαρίζεις και κόβεις τα μήλα σε λεπτές φέτες. Σε ένα μπολ, χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις το αλεύρι και την κανέλα και ανακατεύεις καλά μέχρι να ενσωματωθούν. Τέλος, ρίχνεις μέσα τα μήλα και ανακατεύεις απαλά ώστε το μείγμα να πάει ομοιόμορφα παντού. Αδειάζεις το μείγμα στο ταψί και ψήνεις για 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να βγαίνει καθαρή η οδοντογλυφίδα. Αφήνεις να κρυώσει λίγο πριν σερβίρεις.

Διάβασε επίσης: Άδειο ντουλάπι; 5 λύσεις για να φτιάξεις φαγητό με τα απολύτως βασικά