MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 25.10.2025

Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις

Halloween φαγητό
Ετοιμάσου να μαγέψεις τους καλεσμένους σου με λαχταριστές και τρομακτικές ιδέες φαγητού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Halloween είναι η τέλεια ευκαιρία να αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη και να δημιουργήσεις στο τραπέζι σου πιάτα που θα κάνουν τους καλεσμένους σου να αναστενάξουν… από ενθουσιασμό!

Αν θέλεις φέτος να πρωτοτυπήσεις με το φαγητό στο spooky πάρτι σου, σου έχω το απόλυτο food guide που συνδυάζει το creepy με το νόστιμο.

Halloween φαγητό
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πιες τα αν τολμάς! 6 Halloween cocktails που μοιάζουν με φίλτρα μαγισσών

1. Γλυκά φαντάσματα που γλύφεις τα δάχτυλά σου

Ξεκινάμε με τα πιο γλυκά και παιχνιδιάρικα φαντάσματα! Μπορείς να φτιάξεις μικρά μαρέγκια ή marshmallow που μεταμορφώνονται με λίγη σοκολάτα σε χαμογελαστά φαντάσματα. Ένα γλυκό που όχι μόνο φαίνεται φοβερό αλλά είναι και πανεύκολο!

Halloween φαγητό
Pinterest.com

2. Το αίμα φράουλας που τρέχει στο ποτήρι σου

Ποιος είπε ότι το Halloween δεν μπορεί να είναι και δροσιστικό; Φτιάξε ένα «αίμα φράουλας», ένα φρουτένιο, κόκκινο smoothie ή mocktail με φράουλες και ρόδι που μοιάζει με μαγικό φίλτρο από ταινία τρόμου. Βάλε το σε διάφανα ποτήρια με λίγο «παγωμένο αίμα» (παγάκια φράουλα ή ρόδι) και ετοιμάσου για αληθινό wow!

Halloween φαγητό
Pinterest.com

3. Δάχτυλα μάγισσας από σφολιάτα και λουκάνικο

Αν θες κάτι αλμυρό και εντυπωσιακό, αυτά τα δάχτυλα μάγισσας είναι ό,τι πρέπει! Φτιάχνεις ρολάκια από σφολιάτα με λουκάνικο, προσθέτεις μια αμυγδαλιά σαν νύχι, και ψήνεις μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Τρομακτικά νόστιμα και τέλεια για finger food.

Halloween φαγητό
Pinterest.com

4. Κολοκύθα γεμιστή… γεύση και χρώμα

Η κολοκύθα δεν είναι μόνο για λαμπάκια! Φτιάξε μια γεμιστή κολοκύθα με λαχανικά, ρύζι ή κιμά, σερβιρισμένη μέσα στην ίδια την κολοκύθα. Ένα πιάτο που φέρνει ζεστασιά, είναι θρεπτικό και φυσικά ταιριάζει απόλυτα με το Halloween mood.

Halloween φαγητό
Pinterest.com

5. Το spooky cheesecake με αίμα βατόμουρο

Για το τέλος, το απόλυτο γλυκό Halloween: cheesecake με σάλτσα βατόμουρο που μοιάζει με αίμα! Η βελούδινη υφή του cheesecake και η έντονη κόκκινη σάλτσα κάνουν το γλυκό να μοιάζει βγαλμένο από ταινία τρόμου, αλλά η γεύση του είναι απλά υπέροχη.

Halloween φαγητό
Pinterest.com

Το Halloween δεν είναι μόνο για φοβερές στολές και διακόσμηση, είναι και η τέλεια ευκαιρία να πειραματιστείς στην κουζίνα και να εντυπωσιάσεις τους φίλους σου με πρωτότυπες και νόστιμες ιδέες.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Φρίκη, αίμα και cult vibes: 5 top ταινίες που πρέπει να δεις μέχρι το Halloween

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Halloween φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα

25.10.2025

Δες επίσης

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα
Life

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα

25.10.2025
Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»
Life

Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»

25.10.2025
Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι
Life

Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι

25.10.2025
Πώς να προσαρμοστείς στη χειμερινή ώρα χωρίς να χαλάσει η διάθεσή σου
Life

Πώς να προσαρμοστείς στη χειμερινή ώρα χωρίς να χαλάσει η διάθεσή σου

25.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa
Food

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa

25.10.2025
Αγόρασες serum; Δες πώς να το εφαρμόσεις σωστά για μέγιστη δράση
Beauty

Αγόρασες serum; Δες πώς να το εφαρμόσεις σωστά για μέγιστη δράση

25.10.2025
Shirt skirt: To fashion trend που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στη ντουλάπα σου μόλις έρθει η άνοιξη
Fashion

Shirt skirt: To fashion trend που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στη ντουλάπα σου μόλις έρθει η άνοιξη

25.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες
Life

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες

25.10.2025
Η αγάπη στην εποχή των DMs: Τα νέα emojis που λένε περισσότερα από τα λόγια
Life

Η αγάπη στην εποχή των DMs: Τα νέα emojis που λένε περισσότερα από τα λόγια

24.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»