MadWalk 2025 Mega
Διατροφή 20.12.2025

Θες πάντα κάτι γλυκό για πρωινό; Αυτοί είναι οι 4 λόγοι που έχεις υιοθετήσει αυτή τη συνήθεια

prwino
Από χαμηλό σάκχαρο έως ορμονικές αλλαγές, η πρωινή επιθυμία για γλυκό έχει επιστημονική εξήγηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξυπνάς το πρωί και η πρώτη σου σκέψη είναι ένα κρουασάν, μπισκότο ή γλυκά δημητριακά; Η έντονη επιθυμία για γλυκό κατά το πρωινό δεν είναι απλώς θέμα έλλειψης θέλησης ή αυτοσυγκράτησης. Υπάρχουν βιολογικοί και ορμονικοί λόγοι που κάνουν το σώμα να αναζητά γρήγορη ενέργεια αμέσως μετά το ξύπνημα, δυσκολεύοντας την επιλογή ενός ισορροπημένου πρωινού.

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία, όμως η πρωινή λιγούρα για γλυκό έχει μια λογική εξήγηση. Από χαμηλό σάκχαρο στο αίμα μέχρι έλλειψη ύπνου ή ακόμα και συνήθεια χρόνων, πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη θέληση του οργανισμού για γλυκές τροφές, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που μπορεί να επηρεάσει τη διατροφή και την ενέργεια της ημέρας.

gliko_prwino
Διάβασε επίσης: Αυτόν τον αριθμό μανταρινιών πρέπει να καταναλώνεις ημερισίως για να πάρεις τη σωστή δόση βιταμίνης C

Χαμηλό σάκχαρο στο αίμα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σώμα περνά αρκετές ώρες χωρίς τροφή, με αποτέλεσμα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα να πέφτουν. Αυτό ενεργοποιεί την όρεξη και προκαλεί έντονη επιθυμία για γρήγορη ενέργεια, κυρίως μέσω ζάχαρης ή επεξεργασμένων υδατανθράκων. Το γλυκό πρωινό αποτελεί έναν φυσικό μηχανισμό του οργανισμού για να επαναφέρει γρήγορα την ενεργειακή ισορροπία και να ξεκινήσει η ημέρα με ζωτικότητα.

Στρες και κορτιζόλη

Τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες και της εγρήγορσης, είναι φυσιολογικά αυξημένα το πρωί. Όταν όμως το στρες είναι έντονο, η κορτιζόλη ενισχύει την παραγωγή γκρελίνης, της ορμόνης που αυξάνει την όρεξη. Αυτό οδηγεί όχι μόνο σε μεγαλύτερη πείνα, αλλά και σε προτίμηση για γλυκές τροφές, καθώς η κατανάλωση ζάχαρης ενεργοποιεί το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου, προσφέροντας αίσθημα ευχαρίστησης.

gliko_prwino
Έλλειψη ύπνου

Ο ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος προκαλεί ορμονικές αλλαγές που ενισχύουν την επιθυμία για γλυκό, ειδικά το πρωί. Η γκρελίνη αυξάνεται ενώ η λεπτίνη, η ορμόνη του κορεσμού, μειώνεται. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ανάγκη για τροφές πλούσιες σε ζάχαρη και δυσκολία στον έλεγχο της ποσότητας. Παράλληλα, η κούραση επηρεάζει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, ενισχύοντας την ανάγκη του οργανισμού για γρήγορη ενέργεια.

Ο φαύλος κύκλος της ζάχαρης

Αν εδώ και χρόνια ξεκινάς τη μέρα σου με γλυκό πρωινό, είναι πιθανό να έχεις δημιουργήσει έναν συνήθη κύκλο. Η ζάχαρη ενεργοποιεί την παραγωγή ντοπαμίνης, της ορμόνης της ευχαρίστησης, και όσο πιο συχνά καταναλώνεις γλυκά το πρωί, τόσο πιο έντονη γίνεται η ανάγκη την επόμενη ημέρα. Έτσι δημιουργείται ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος λιγούρας και κατανάλωσης ζάχαρης.

Διάβασε επίσης: Η «δίαιτα της αεροσυνοδού» είναι το κλειδί για να χάσεις 4 κιλά σε 4 ημέρες

