MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Ζώδια 23.12.2025

Αυτό είναι το ζώδιο που θα ξαναβρεί τη λάμψη του το 2026

Αυτό είναι το ζώδιο που θα ξαναβρεί τη λάμψη του το 2026
Το 2026 φαίνεται πως θα είναι η χρονιά που θα τους κάνει να νιώσουν ξανά ζωντανοί και δυνατοί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι Κριοί πέρασαν από πολλές δοκιμασίες την προηγούμενη χρονιά, αντιμετωπίζοντας από επαγγελματικές αναταράξεις έως εντάσεις στις προσωπικές τους σχέσεις. Παρά τις δυσκολίες, οι αστρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι οι πλανήτες ευνοούν πλέον την ανανέωση και τις ευκαιρίες, δίνοντας στο ζώδιο αυτό ένα ξεκάθαρο μονοπάτι για πρόοδο το 2026.

Σύμφωνα με τον αστρολόγο Evan Nathaniel Grim, οι Κριοί θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν ξανά τη λάμψη τους. Αν το 2025 ήταν μια χρονιά δοκιμασίας, το 2026 φέρνει τύχη, ευκαιρίες και μια αίσθηση σαφούς κατεύθυνσης για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.Όπως εξηγεί ο Grim, οι Κριοί έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2023 να αποδομούν παλιές δομές στη ζωή τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για έναν νέο κύκλο ευκαιριών. Και τώρα, το 2026, η τύχη και η ενέργεια των πλανητών θα τους τοποθετήσουν στο επίκεντρο της χρονιάς.

Αυτά τα ζώδια θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του 2026
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 7 τρόποι με τους οποίους οι Τοξότες κάνουν τη ζωή σου πιο ρομαντική

Ο αστρολόγος τονίζει ότι, παρόλο που το 2026 θα φέρει θετικές εξελίξεις, η χρονιά δεν θα είναι εντελώς εύκολη. Με τον Κρόνο να εισέρχεται στο ζώδιό τους, ενδέχεται να υπάρξουν στιγμές στασιμότητας είτε στην καριέρα είτε στις σχέσεις. Ωστόσο, αυτές οι δυσκολίες δεν πρόκειται να περιορίσουν τους Κριούς, αλλά να τους δώσουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι χτίζουν και προς τα πού κατευθύνονται.

Παράλληλα, ξεκινά ένας νέος κύκλος Άρη–Κρόνου, διάρκειας άνω των δύο ετών, που θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα και τη δυναμικότητα των Κριών. Όπως εξηγεί ο Grim, το ζώδιο θα προχωρά με υπευθυνότητα, συνειδητοποιώντας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των επιλογών του.

Ζώδια: 5 πράγματα που ισχύουν για όλους τους Παρθένους αλλά αρνούνται να τα παραδεχτούν
Pinterest.com

Οι πλανητικές επιρροές του 2026 θα φέρουν στους Κριούς και τη δημιουργικότητα, καθώς ο Δίας, πλανήτης της τύχης, θα βρεθεί στον πέμπτο οίκο τους στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Επιπλέον, η παρουσία του Ποσειδώνα θα καθοδηγεί τις πράξεις τους, συνδέοντάς τους με έναν ανώτερο σκοπό και ενισχύοντας την διαίσθηση.

Spotlight ή τίποτα! Τα 3 ζώδια που λατρεύουν να είναι πάντα το επίκεντρο της προσοχής
Pinterest.com

Αυτό σημαίνει ότι οι Κριοί που επιθυμούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή ρομαντικές σχέσεις θα δουν τις προσπάθειές τους να καρποφορούν. Οι προκλήσεις που θα συναντήσουν δεν θα τους περιορίζουν, αλλά θα τους δίνουν μαθήματα και θα τους καθοδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 2026 είναι η χρονιά που οι Κριοί θα νιώσουν ξανά ζωντανοί και έτοιμοι να λάμψουν. Με τύχη, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια να τους συνοδεύει, οι προκλήσεις θα γίνουν εργαλεία εξέλιξης και η ζωή θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για προσωπική, επαγγελματική και συναισθηματική ανάπτυξη.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τι αλλάζει στο σώμα σου αν κόψεις το ψωμί για 10 μέρες

Τι αλλάζει στο σώμα σου αν κόψεις το ψωμί για 10 μέρες

22.12.2025
Επόμενο
Τιμητικά Grammy σε Whitney Houston, Cher και Carlos Santana

Τιμητικά Grammy σε Whitney Houston, Cher και Carlos Santana

23.12.2025

Δες επίσης

Αυτά είναι τα outfits που θα θες να κάνεις recreate από τη νέα σεζόν του Emily in Paris
Fashion

Αυτά είναι τα outfits που θα θες να κάνεις recreate από τη νέα σεζόν του Emily in Paris

23.12.2025
Έξαρση γρίπης τα Χριστούγεννα: Προσοχή στην ταχεία μετάδοση – 5 βασικά μέτρα προστασίας
Life

Έξαρση γρίπης τα Χριστούγεννα: Προσοχή στην ταχεία μετάδοση – 5 βασικά μέτρα προστασίας

23.12.2025
Τι αλλάζει στο σώμα σου αν κόψεις το ψωμί για 10 μέρες
Life

Τι αλλάζει στο σώμα σου αν κόψεις το ψωμί για 10 μέρες

22.12.2025
Cuffing season: Πώς να απολαύσεις τον χειμώνα αν είσαι single – Οδηγός επιβίωσης
Life

Cuffing season: Πώς να απολαύσεις τον χειμώνα αν είσαι single – Οδηγός επιβίωσης

22.12.2025
Αυτές οι μέρες της εβδομάδας είναι καλύτερες για γυμναστική σύμφωνα με νέα μελέτη
Fitness

Αυτές οι μέρες της εβδομάδας είναι καλύτερες για γυμναστική σύμφωνα με νέα μελέτη

22.12.2025
Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus
Food

Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus

22.12.2025
Βίκυ Καγιά-Μπιάνκα Κρασσά: Οι total black glam εμφάνισεις τους είναι η απόλυτη festive έμπνευση
Fashion

Βίκυ Καγιά-Μπιάνκα Κρασσά: Οι total black glam εμφάνισεις τους είναι η απόλυτη festive έμπνευση

22.12.2025
Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι
Life

Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι

22.12.2025
Τα 3 ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από ποτέ την εβδομάδα των Χριστουγέννων
Life

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από ποτέ την εβδομάδα των Χριστουγέννων

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών