5 αντικείμενα που πρέπει να απομακρύνεις από το κομοδίνο σου

Οι ειδικοί εξηγούν πώς η ακαταστασία δίπλα στο κρεβάτι μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου και τι πραγματικά πρέπει να μένει στο κομοδίνο

Ένας ξεκούραστος ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από το στρώμα ή τις ώρες που αφιερώνουμε στο κρεβάτι. Πολύ συχνά, μικρές λεπτομέρειες στον χώρο της κρεβατοκάμαρας επηρεάζουν τη χαλάρωση και τη νοητική ηρεμία χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Ένα από τα πιο υποτιμημένα σημεία είναι το κομοδίνο, όπου συσσωρεύονται αντικείμενα που μπορεί να διαταράσσουν την ποιότητα του ύπνου.

Η Shantae Duckworth, ειδικός στην οργάνωση χώρων και η Olivia Howell, CEO και συνιδρύτρια του Fresh Starts Registry, εξηγούν ποια αντικείμενα καλό είναι να απομακρυνθούν άμεσα για να διευκολυνθεί η ξεκούραση και να μειωθεί το νοητικό φορτίο πριν τον ύπνο.

Ποτήρια, μπουκάλια και κούπες

Ένα ποτήρι νερό στο κομοδίνο είναι απολύτως λογικό, όμως όταν ο χώρος αρχίζει να θυμίζει συλλογή από άδεια ποτήρια και κούπες, τότε το πρόβλημα ξεκινά. Η Shantae Duckworth προτείνει τον κανόνα του ενός σκεύους. Ένα ποτήρι ή ένα μπουκάλι που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το βράδυ είναι αρκετό. Όλα τα υπόλοιπα καλό είναι να απομακρύνονται στο πλαίσιο μιας καθημερινής ρουτίνας, όπως το πρωινό πέρασμα από την κουζίνα.

Ακαταστασία και αντικείμενα χωρίς συγκεκριμένη θέση

Αποδείξεις, λαστιχάκια μαλλιών, βιβλία που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, μπουκαλάκια φαρμάκων ή μικροαντικείμενα που δεν έχουν μόνιμη θέση στο σπίτι καταλήγουν συχνά στο κομοδίνο. Σύμφωνα με τη Shantae Duckworth, αυτά τα αντικείμενα λειτουργούν σαν μικρές σιωπηλές λίστες υποχρεώσεων που το μυαλό διαβάζει κάθε φορά που πέφτει το βλέμμα πάνω τους. Αυτή η χαμηλής έντασης πίεση είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που χρειάζεται ο εγκέφαλος πριν τον ύπνο.Η λύση είναι ο αυστηρός περιορισμός. Τα αντικείμενα χωρίζονται σε όσα χρησιμοποιούνται κάθε βράδυ, όσα ανήκουν αλλού και όσα δεν χρειάζονται πια. Ό,τι χωρά στο συρτάρι μπορεί να μπει στο συρτάρι. Τα υπόλοιπα πρέπει να απομακρύνονται.

Μικρές ηλεκτρονικές συσκευές

Διάφορες συσκευές μπορεί να διαταράσσουν τον ύπνο, ειδικά αν εκπέμπουν φως ή ήχο. Η Shantae Duckworth επισημαίνει ότι κάθε φωτεινή ένδειξη πρέπει να καλύπτεται ή, καλυτέρα, η συσκευή να μετακινείται, ενώ οι συσκευές που κάνουν θόρυβο καλό είναι να απομακρύνονται. Όταν η παρουσία τους είναι απαραίτητη, η τοποθέτησή τους πίσω από διακοσμητικά αντικείμενα βοηθά στον περιορισμό του φωτός.

Καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης

Η Olivia Howell εξηγεί ότι τα προϊόντα περιποίησης στο κομοδίνο δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται. Παρότι έχουν καλή πρόθεση, συχνά υπενθυμίζουν εκκρεμότητες και ρουτίνες που δεν τηρήθηκαν. Αυτή η αίσθηση καθυστέρησης ή ενοχής μπορεί να αυξήσει την ανησυχία την ώρα της χαλάρωσης. Η πρόταση είναι σαφής. Στο κομοδίνο παραμένουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και μπαίνουν στο συρτάρι, και όλα τα υπόλοιπα επιστρέφουν στο μπάνιο.

Οτιδήποτε σχετίζεται με τη δουλειά

Ο χώρος της κρεβατοκάμαρας πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με την ξεκούραση. Σύμφωνα με την Olivia Howell, όταν στο κομοδίνο υπάρχουν laptop, επαγγελματικά έγγραφα, αλληλογραφία ή planners, ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει το περιβάλλον ως χώρο ανάπαυσης αλλά ως χώρο ευθύνης. Ακόμα και αν δεν τα σκεφτόμαστε συνειδητά, το νευρικό σύστημα παραμένει σε εγρήγορση. Η απομάκρυνση κάθε επαγγελματικού αντικειμένου από το κομοδίνο είναι βασικό βήμα για έναν πιο βαθύ και ποιοτικό ύπνο.

Μερικές απλές αλλαγές στον χώρο δίπλα στο κρεβάτι μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στη σωματική και ψυχική ξεκούραση. Ένα καθαρό και ήρεμο κομοδίνο δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά ουσιαστικό εργαλείο για καλύτερο ύπνο και πιο καθαρό μυαλό.

