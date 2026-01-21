Meghan Trainor: Υποδέχτηκε το τρίτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας

Η δημοφιλής ποπ σταρ και ο σύζυγός της έγιναν γονείς για τρίτη φορά, καλωσορίζοντας μια κόρη και ολοκληρώνοντας το όνειρό τους για μια μεγάλη οικογένεια

Η Meghan Trainor ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς η οικογένειά της μεγάλωσε και πλέον αριθμεί πέντε μέλη. Η δημοφιλής ποπ σταρ και ο σύζυγός της, ηθοποιός του Spy Kids Daryl Sabara, υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, που ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας στις 18 Ιανουαρίου 2026.

Τη χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε η ίδια η Trainor με τους εκατομμύρια θαυμαστές της στο Instagram, αποκαλύπτοντας και το όνομα της νεογέννητης κόρης τους: Mikey Moon Trainor. «Το κοριτσάκι μας έφτασε επιτέλους στον κόσμο χάρη στην απίστευτη, υπερηρωίδα παρένθετη μητέρα μας», έγραψε συγκινημένη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό που στάθηκε δίπλα τους σε όλη αυτή τη διαδρομή. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ήταν η πιο ασφαλής επιλογή για να συνεχίσουν να μεγαλώνουν την οικογένειά τους.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη νέα άφιξη, αποκαλύπτοντας πως οι δύο γιοι του ζευγαριού, ο Riley 4 ετών και ο Barry 2 ετών, ανυπομονούσαν τόσο πολύ που μάλιστα βοήθησαν στην επιλογή του δεύτερου ονόματος της μικρής. «Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με αυτό το πολύτιμο πλάσμα», σημείωσε, τονίζοντας πως η οικογένεια σκοπεύει τώρα να απολαύσει ιδιωτικές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Meghan Trainor και ο Daryl Sabara παντρεύτηκαν το 2018 και από τότε χτίζουν με συνέπεια τη δική τους οικογενειακή ευτυχία. Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία της να αποκτήσει μεγάλη οικογένεια, δηλώνοντας ήδη από το 2021 πως ονειρευόταν πολλά παιδιά. Η μητρότητα, όπως έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις της, όχι μόνο την ολοκλήρωσε προσωπικά, αλλά της έδωσε και νέα ώθηση επαγγελματικά.

Λίγους μήνες πριν, είχε μιλήσει ανοιχτά για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της, τονίζοντας ότι νιώθει να διανύει την πιο δημιουργική και δυνατή φάση της καριέρας της. Με το έβδομο άλμπουμ της, Toy With Me, να κυκλοφορεί τον Απρίλιο και την καλοκαιρινή της περιοδεία να πλησιάζει, η ίδια δηλώνει ξεκάθαρα: «Δεν βρίσκομαι στο απόγειό μου, μόλις ξεκίνησα».

Με την άφιξη της μικρής Mikey Moon, η Meghan Trainor φαίνεται να έχει πλέον όλα όσα ονειρευόταν: μια αγαπημένη οικογένεια, μια καριέρα σε άνθηση και το θάρρος να απολαμβάνει κάθε της στιγμή.

