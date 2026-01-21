Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 21.01.2026

Meghan Trainor: Υποδέχτηκε το τρίτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας

Meghan Trainor
Η δημοφιλής ποπ σταρ και ο σύζυγός της έγιναν γονείς για τρίτη φορά, καλωσορίζοντας μια κόρη και ολοκληρώνοντας το όνειρό τους για μια μεγάλη οικογένεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Meghan Trainor ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς η οικογένειά της μεγάλωσε και πλέον αριθμεί πέντε μέλη. Η δημοφιλής ποπ σταρ και ο σύζυγός της, ηθοποιός του Spy Kids Daryl Sabara, υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, που ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας στις 18 Ιανουαρίου 2026.

Τη χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε η ίδια η Trainor με τους εκατομμύρια θαυμαστές της στο Instagram, αποκαλύπτοντας και το όνομα της νεογέννητης κόρης τους: Mikey Moon Trainor. «Το κοριτσάκι μας έφτασε επιτέλους στον κόσμο χάρη στην απίστευτη, υπερηρωίδα παρένθετη μητέρα μας», έγραψε συγκινημένη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό που στάθηκε δίπλα τους σε όλη αυτή τη διαδρομή. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ήταν η πιο ασφαλής επιλογή για να συνεχίσουν να μεγαλώνουν την οικογένειά τους.

Meghan Trainor
https://www.instagram.com/meghantrainor/

Διάβασε επίσης: Η Amanda Seyfried δηλώνει ότι το βραβείο Όσκαρ δεν είναι σημαντικό

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη νέα άφιξη, αποκαλύπτοντας πως οι δύο γιοι του ζευγαριού, ο Riley 4 ετών και ο Barry 2 ετών, ανυπομονούσαν τόσο πολύ που μάλιστα βοήθησαν στην επιλογή του δεύτερου ονόματος της μικρής. «Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με αυτό το πολύτιμο πλάσμα», σημείωσε, τονίζοντας πως η οικογένεια σκοπεύει τώρα να απολαύσει ιδιωτικές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Meghan Trainor και ο Daryl Sabara παντρεύτηκαν το 2018 και από τότε χτίζουν με συνέπεια τη δική τους οικογενειακή ευτυχία. Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία της να αποκτήσει μεγάλη οικογένεια, δηλώνοντας ήδη από το 2021 πως ονειρευόταν πολλά παιδιά. Η μητρότητα, όπως έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις της, όχι μόνο την ολοκλήρωσε προσωπικά, αλλά της έδωσε και νέα ώθηση επαγγελματικά.

Λίγους μήνες πριν, είχε μιλήσει ανοιχτά για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της, τονίζοντας ότι νιώθει να διανύει την πιο δημιουργική και δυνατή φάση της καριέρας της. Με το έβδομο άλμπουμ της, Toy With Me, να κυκλοφορεί τον Απρίλιο και την καλοκαιρινή της περιοδεία να πλησιάζει, η ίδια δηλώνει ξεκάθαρα: «Δεν βρίσκομαι στο απόγειό μου, μόλις ξεκίνησα».

Με την άφιξη της μικρής Mikey Moon, η Meghan Trainor φαίνεται να έχει πλέον όλα όσα ονειρευόταν: μια αγαπημένη οικογένεια, μια καριέρα σε άνθηση και το θάρρος να απολαμβάνει κάθε της στιγμή.

Διάβασε επίσης: Πρίγκιπας William: Ο λόγος που απαρνήθηκε το αγαπημένο του χόμπι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Meghan Trainor ΕΓΚΥΟΣ μωρό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα μυστικά των celebrities για υγεία και ευεξία

Τα μυστικά των celebrities για υγεία και ευεξία

21.01.2026

Δες επίσης

Η Amanda Seyfried δηλώνει ότι το βραβείο Όσκαρ δεν είναι σημαντικό
Celeb News

Η Amanda Seyfried δηλώνει ότι το βραβείο Όσκαρ δεν είναι σημαντικό

21.01.2026
Ο Αναστάσης Κουγιάς στο Talk to MAD: «’Το Σόι Σου’ με έκανε να δω την τηλεόραση με άλλα μάτια»
Celeb News

Ο Αναστάσης Κουγιάς στο Talk to MAD: «’Το Σόι Σου’ με έκανε να δω την τηλεόραση με άλλα μάτια»

20.01.2026
Γέννησε η Ευλαμπία Ρέβη
Celeb News

Γέννησε η Ευλαμπία Ρέβη

20.01.2026
Πρίγκιπας William: Ο λόγος που απαρνήθηκε το αγαπημένο του χόμπι
Celeb News

Πρίγκιπας William: Ο λόγος που απαρνήθηκε το αγαπημένο του χόμπι

20.01.2026
Στράτος Τζώρτζογλου: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Σοφία Μαριόλα
Celeb News

Στράτος Τζώρτζογλου: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Σοφία Μαριόλα

20.01.2026
Πόρτα κλείνει στο πρόσωπο της Rihanna και η αντίδρασή της «τρελαίνει» τα social media
Celeb News

Πόρτα κλείνει στο πρόσωπο της Rihanna και η αντίδρασή της «τρελαίνει» τα social media

20.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της

20.01.2026
Ο Sylvester Stallone γυμνάζεται σκληρά και γίνεται viral
Celeb News

Ο Sylvester Stallone γυμνάζεται σκληρά και γίνεται viral

20.01.2026
Γιάννης Παπαμιχαήλ – Ελένη Κολτζή: Χώρισαν μετά από 1 χρόνο γάμου
Celeb News

Γιάννης Παπαμιχαήλ – Ελένη Κολτζή: Χώρισαν μετά από 1 χρόνο γάμου

20.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!