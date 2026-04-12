Από την Αίγινα στην Πάτμο: Οι αγαπημένοι προορισμοί των celebrities για το Πάσχα

Ανακάλυψε τους πιο μαγευτικούς προορισμούς για Πάσχα στην Ελλάδα, εμπνευσμένους από τα αγαπημένα μέρη των celebrities

Η άνοιξη προχωράει και το Πάσχα είναι προ των πυλών. Η ελληνική παράδοση θέλει να γιορτάζεται στην εξοχή, με οικογένεια, φίλους και φυσικά, καλό φαγητό. Πολλοί Έλληνες celebrities επιλέγουν αυτή την εποχή να απομονωθούν στα εξοχικά τους, απολαμβάνοντας ηρεμία, φύση και την ξεχωριστή μαγεία του ελληνικού τοπίου.

Εμείς συγκεντρώσαμε μερικούς προορισμούς που λατρεύουν να επισκέπτονται, μαζί με λόγους για να τα επισκεφτεί κανείς το Πάσχα. Από δραστηριότητες στη φύση μέχρι πασχαλινές εκδηλώσεις, κάθε τοποθεσία υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει χαλάρωση και διασκέδαση.

Σμαράγδας Καρύδη – Αίγινα

Η Αίγινα προσφέρει την ιδανική ανοιξιάτικη απόδραση κοντά στην Αθήνα. Εκτός από τις πανέμορφες παραλίες, μπορείς να περπατήσεις στα γραφικά σοκάκια, να δοκιμάσεις παραδοσιακά γλυκά φτιαγμένα με φιστίκι Αιγίνης και να ζήσεις τις τοπικές πασχαλινές εκδηλώσεις. Οι πεζοπορικές διαδρομές και τα μονοπάτια μέσα στη φύση κάνουν το Πάσχα μια πραγματική εμπειρία χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος – Πήλιο

Το Πήλιο είναι ιδανικό για όσους αγαπούν το βουνό και τη φύση. Τα παραδοσιακά χωριά, τα ξύλινα καλντερίμια και οι πετρόχτιστες εκκλησίες δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα. Μπορείς να συμμετάσχεις σε πασχαλινές λειτουργίες και έθιμα, να απολαύσεις τοπικές γεύσεις και να κάνεις πεζοπορίες ή ποδηλατάδες μέσα στα καταπράσινα τοπία.

Ελένη Μενεγάκη – Άνδρος

Η Άνδρος συνδυάζει παραδοσιακά χωριά, καταπράσινες διαδρομές και γραφικές παραλίες. Την περίοδο του Πάσχα μπορείς να παρακολουθήσεις τα τοπικά έθιμα, να επισκεφτείς τα μουσεία και τα μοναστήρια και να κάνεις πεζοπορίες στα μονοπάτια του νησιού. Η ηρεμία και η φυσική ομορφιά της Άνδρου την καθιστούν ιδανική για οικογενειακές στιγμές.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης – Παξοί

Οι Παξοί αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν Πάσχα με θάλασσα, ηρεμία και μαγευτικά τοπία. Τα καταπράσινα μονοπάτια, οι κρυφές παραλίες και τα γραφικά χωριά προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες για πεζοπορίες και οικογενειακές βόλτες. Τα τοπικά ταβερνάκια και τα παραδοσιακά έθιμα του νησιού κάνουν τη διαμονή μοναδική.

Τζένη Μπαλατσινού – Πάτμος

Η Πάτμος συνδυάζει φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν στα γραφικά σοκάκια, να επισκεφτούν το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης και τα μοναστήρια, ενώ οι παραδοσιακές πασχαλινές λειτουργίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία. Το ήσυχο τοπίο και οι απομονωμένες παραλίες κάνουν το νησί ιδανικό για ένα γαλήνιο Πάσχα μακριά από τον θόρυβο.

