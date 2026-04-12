Celeb News 12.04.2026

Από την Αίγινα στην Πάτμο: Οι αγαπημένοι προορισμοί των celebrities για το Πάσχα

Ανακάλυψε τους πιο μαγευτικούς προορισμούς για Πάσχα στην Ελλάδα, εμπνευσμένους από τα αγαπημένα μέρη των celebrities
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη προχωράει και το Πάσχα είναι προ των πυλών. Η ελληνική παράδοση θέλει να γιορτάζεται στην εξοχή, με οικογένεια, φίλους και φυσικά, καλό φαγητό. Πολλοί Έλληνες celebrities επιλέγουν αυτή την εποχή να απομονωθούν στα εξοχικά τους, απολαμβάνοντας ηρεμία, φύση και την ξεχωριστή μαγεία του ελληνικού τοπίου.

Εμείς συγκεντρώσαμε μερικούς προορισμούς που λατρεύουν να επισκέπτονται, μαζί με λόγους για να τα επισκεφτεί κανείς το Πάσχα. Από δραστηριότητες στη φύση μέχρι πασχαλινές εκδηλώσεις, κάθε τοποθεσία υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει χαλάρωση και διασκέδαση.

Αθηνά Οικονομάκου: Αυτή είναι η σχεδιάστρια που εμπιστεύτηκε για το νυφικό της

Σμαράγδας Καρύδη – Αίγινα

Η Αίγινα προσφέρει την ιδανική ανοιξιάτικη απόδραση κοντά στην Αθήνα. Εκτός από τις πανέμορφες παραλίες, μπορείς να περπατήσεις στα γραφικά σοκάκια, να δοκιμάσεις παραδοσιακά γλυκά φτιαγμένα με φιστίκι Αιγίνης και να ζήσεις τις τοπικές πασχαλινές εκδηλώσεις. Οι πεζοπορικές διαδρομές και τα μονοπάτια μέσα στη φύση κάνουν το Πάσχα μια πραγματική εμπειρία χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος – Πήλιο

Το Πήλιο είναι ιδανικό για όσους αγαπούν το βουνό και τη φύση. Τα παραδοσιακά χωριά, τα ξύλινα καλντερίμια και οι πετρόχτιστες εκκλησίες δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα. Μπορείς να συμμετάσχεις σε πασχαλινές λειτουργίες και έθιμα, να απολαύσεις τοπικές γεύσεις και να κάνεις πεζοπορίες ή ποδηλατάδες μέσα στα καταπράσινα τοπία.

Ελένη Μενεγάκη – Άνδρος

Η Άνδρος συνδυάζει παραδοσιακά χωριά, καταπράσινες διαδρομές και γραφικές παραλίες. Την περίοδο του Πάσχα μπορείς να παρακολουθήσεις τα τοπικά έθιμα, να επισκεφτείς τα μουσεία και τα μοναστήρια και να κάνεις πεζοπορίες στα μονοπάτια του νησιού. Η ηρεμία και η φυσική ομορφιά της Άνδρου την καθιστούν ιδανική για οικογενειακές στιγμές.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης – Παξοί

Οι Παξοί αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν Πάσχα με θάλασσα, ηρεμία και μαγευτικά τοπία. Τα καταπράσινα μονοπάτια, οι κρυφές παραλίες και τα γραφικά χωριά προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες για πεζοπορίες και οικογενειακές βόλτες. Τα τοπικά ταβερνάκια και τα παραδοσιακά έθιμα του νησιού κάνουν τη διαμονή μοναδική.

Τζένη Μπαλατσινού – Πάτμος

Η Πάτμος συνδυάζει φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν στα γραφικά σοκάκια, να επισκεφτούν το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης και τα μοναστήρια, ενώ οι παραδοσιακές πασχαλινές λειτουργίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία. Το ήσυχο τοπίο και οι απομονωμένες παραλίες κάνουν το νησί ιδανικό για ένα γαλήνιο Πάσχα μακριά από τον θόρυβο.

Το viral φιλί του Νίκου Οικονομόπουλου σε μέλλουσα νύφη

Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

 

Ξέχασες το ψαλίδι για τις μπούκλες; 3 τρόποι για heatless curls που θα ζηλέψει και ο κομμωτής σου

Ξέχασες το ψαλίδι για τις μπούκλες; 3 τρόποι για heatless curls που θα ζηλέψει και ο κομμωτής σου

11.04.2026
Επόμενο
Last Dance World Tour: Το show του Jason Derulo που όλοι περιμένουν φέτος τον Σεπτέμβριο

Last Dance World Tour: Το show του Jason Derulo που όλοι περιμένουν φέτος τον Σεπτέμβριο

12.04.2026

Δες επίσης

Εκτός «The Devil wears Prada 2» o Adrian Grenier- Το μήνυμα μέσω της διαφήμισης των Starbucks
Celeb News

Εκτός «The Devil wears Prada 2» o Adrian Grenier- Το μήνυμα μέσω της διαφήμισης των Starbucks

12.04.2026
Ποιοι επώνυμοι έκαναν viral moments με πασχαλινές καμπάνιες και ρόλους που όλοι θυμόμαστε
Celeb News

Ποιοι επώνυμοι έκαναν viral moments με πασχαλινές καμπάνιες και ρόλους που όλοι θυμόμαστε

11.04.2026
Δες τη βίλα της Jennifer Lawrence με τα 6 μπάνια – Πωλείται ξανά
Celeb News

Δες τη βίλα της Jennifer Lawrence με τα 6 μπάνια – Πωλείται ξανά

10.04.2026
Paris Jackson: Η διαμάχη για την «κληρονομιά» του πατέρα της
Celeb News

Paris Jackson: Η διαμάχη για την «κληρονομιά» του πατέρα της

10.04.2026
Δες που πέρασαν κάποιοι Έλληνες σταρ το περσινό Πάσχα – Οι επιλογές τους θα σε εντυπωσιάσουν
Celeb News

Δες που πέρασαν κάποιοι Έλληνες σταρ το περσινό Πάσχα – Οι επιλογές τους θα σε εντυπωσιάσουν

10.04.2026
Η Emily Ratajkowski ποζάρει topless στην Ιαπωνία και αναστατώνει τους θαυμαστές της
Celeb News

Η Emily Ratajkowski ποζάρει topless στην Ιαπωνία και αναστατώνει τους θαυμαστές της

09.04.2026
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: Η σκηνή χορού που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου»
Celeb News

Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: Η σκηνή χορού που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου»

09.04.2026
Η συγκινητική εξομολόγηση του Γιάννη Αεράκη για τη μάχη του με τον καρκίνο
Celeb News

Η συγκινητική εξομολόγηση του Γιάννη Αεράκη για τη μάχη του με τον καρκίνο

09.04.2026
Στην Ισλανδία η Ευγενία Σαμαρά για Πάσχα
Celeb News

Στην Ισλανδία η Ευγενία Σαμαρά για Πάσχα

09.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής