Last Dance World Tour: Το show του Jason Derulo που όλοι περιμένουν φέτος τον Σεπτέμβριο

Ο Jason Derulo δοκίμασε να φάει καλαμπόκι πάνω σε τρυπάνι και κατέληξε να σπάει τα δόντια του!
Από τις παλιές επιτυχίες έως τα ολοκαίνουρια singles, η περιοδεία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία Jason Derulo που δεν πρέπει να χάσεις
Ο διεθνούς φήμης σταρ της R&B, Jason Derulo, ετοιμάζεται να ζωντανέψει την Αυστραλία τον Σεπτέμβριο του 2026 με την πολυαναμενόμενη περιοδεία του, «Last Dance World Tour». Αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών – είναι μια εμπειρία που θα σε βυθίσει στον κόσμο του Derulo, με εντυπωσιακές χορογραφίες, εκθαμβωτικά οπτικά εφέ και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του που αγαπάς. Από το Brisbane μέχρι το Περθ, θα έχεις την ευκαιρία να δεις από κοντά τον καλλιτέχνη που έχει κατακτήσει τις παγκόσμιες λίστες και να αισθανθείς τη μαγεία της μουσικής του ζωντανά.

Η περιοδεία ξεκινά στις 17 Σεπτεμβρίου στο Brisbane Entertainment Centre, συνεχίζεται στις 19 Σεπτεμβρίου στο Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ, στις 21 Σεπτεμβρίου στο Rod Laver Arena της Μελβούρνης και ολοκληρώνεται στις 23 Σεπτεμβρίου στο RAC Arena του Περθ. Η TEG Live φροντίζει για την αυστραλιανή σκηνή, ενώ ήδη προγραμματίζονται εμφανίσεις και σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 μέσω Ticketek – ένα γεγονός που οι φαν του Jason δεν πρέπει να χάσουν.

Η «Last Dance World Tour» δεν είναι μόνο ένα αφιέρωμα στις επιτυχίες του Derulo, όπως τα «In My Head», «Trumpets», «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» και «Talk Dirty», αλλά και μια ευκαιρία να ακούσεις ζωντανά κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, «The Last Dance (Part 1)». Το project αυτό, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026, περιλαμβάνει έξι ολοκαίνουρια τραγούδια, ανάμεσα στα οποία και το single «Sexy For Me», καθώς και δύο αγαπημένα τραγούδια που ήδη αγαπήθηκαν από τους θαυμαστές του. Επιπλέον, οι πρόσφατες συνεργασίες του, όπως με τον Fantomel στο «Dame Un Grrr», αποδεικνύουν την ικανότητά του να παραμένει κορυφαίος στη μουσική σκηνή.

Η σχέση του Jason Derulo με την Αυστραλία είναι μακροχρόνια και γεμάτη επιτυχίες. Από την παρουσία του στα ARIA Awards το 2010 μέχρι τον ρόλο του ως coach στο «The Voice Australia», ο Derulo έχει καταφέρει να κερδίσει την καρδιά του αυστραλιανού κοινού, αποδεικνύοντας πως η μουσική του ξεπερνά τα σύνορα και τις γενιές. Αυτή η περιοδεία είναι η ιδανική ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία του Jason Derulo από κοντά και να γίνεις μέρος της ενέργειας που μόνο ο ίδιος μπορεί να δημιουργήσει.

Jason Derulo Αυστραλία περιοδεία ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Από την Αίγινα στην Πάτμο: Οι αγαπημένοι προορισμοί των celebrities για το Πάσχα

Από την Αίγινα στην Πάτμο: Οι αγαπημένοι προορισμοί των celebrities για το Πάσχα

12.04.2026
Το «Dark Matter» επιστρέφει με 2η σεζόν

Το «Dark Matter» επιστρέφει με 2η σεζόν

12.04.2026

