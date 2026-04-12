Cinema 12.04.2026

Το «Dark Matter» επιστρέφει με 2η σεζόν

Η 2η σεζόν του «Dark Matter» έρχεται στο Apple TV και υπόσχεται ένταση, δράμα και multiverse χάος
Ειρήνη Στόφυλα

Η στιγμή που περίμενες έφτασε: το «Dark Matter» επιστρέφει και το κάνει με τον θόρυβο που ταιριάζει σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες sci-fi σειρές των τελευταίων χρόνων. Οι πρώτες φωτογραφίες της 2ης σεζόν κυκλοφόρησαν και σε προετοιμάζουν για μια χρονιά που δεν θα περιοριστεί στο να συνεχίσει όσα έστησε η πρώτη, αλλά να τα ανατινάξει, να τα αναποδογυρίσει και να σε τραβήξει σε ένα νέο επίπεδο έντασης και ψυχολογικού τρόμου. Και όλα αυτά λίγο πριν γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της, στα τέλη Αυγούστου, στο Apple TV. Αν νόμιζες πως είχες καταλάβει το «Dark Matter», η σειρά έχει έρθει για να σου υπενθυμίσει ότι το multiverse μπορεί να είναι υπέροχο… αλλά είναι και παγίδα.

Backrooms: Η πιο ανατριχιαστική ιστορία του internet έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Η 2η σεζόν σε βρίσκει ξανά στον κόσμο των Dessen, την οικογένεια που στην 1η σεζόν βρέθηκε διαλυμένη, χαμένη και κυνηγημένη μέσα σε αλλεπάλληλες εκδοχές της ζωής τους. Τώρα φαίνεται πως προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, σε μια εκδοχή της πραγματικότητας που μοιάζει ήσυχη. Μόνο που στο «Dark Matter» η ησυχία είναι απλώς η ανάσα πριν την καταιγίδα. Η εμμονή του Τζέισον με το Box επιστρέφει πιο επικίνδυνη από ποτέ, η Ντανιέλα αρχίζει να χάνει την αίσθηση του τι είναι αλήθεια και τι κατασκεύασμα του μυαλού της, ενώ όσοι έχουν χαθεί στην πολυδιάστατη δίνη προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν τον δρόμο πίσω. Κανείς δεν είναι ασφαλής και κανείς δεν είναι ο ίδιος με πριν.

Οι δημιουργοί της σειράς φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να παίξουν επιθετικά: όλες οι επίσημες πληροφορίες δείχνουν ότι η 2η σεζόν δεν θα περιοριστεί σε κλειστά ψυχολογικά παιχνίδια, αλλά θα δώσει χώρο τόσο στη δράση όσο και σε μεγάλα δραματικά τόξα. Οι νέοι χαρακτήρες δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στο παιχνίδι, ενώ η βασική ομάδα επιστρέφει πιο φορτισμένη, πιο σκοτεινή, πιο «μετέωρη». Το αισθητικό ύφος των φωτογραφιών υπόσχεται μια σεζόν με περισσότερο κίνηση, περισσότερο κίνδυνο και μια διάχυτη αίσθηση ότι το σύμπαν καταρρέει από κάθε πιθανή γωνία.

Στο κέντρο όλων βρίσκεται η ερώτηση που κάνει το «Dark Matter» τόσο μοναδικό: τι σημαίνει η επιλογή όταν έχεις άπειρες επιλογές; Και, κυρίως, πόσο μακριά μπορεί να σε πάει η εμμονή να διορθώσεις ένα λάθος που ίσως δεν «διορθώνεται»; Αυτές οι θεματικές επιστρέφουν ενισχυμένες, δίνοντας τον τόνο σε μια σεζόν που θα σε βάλει ξανά στη διαδικασία να αναρωτηθείς όχι μόνο για τους ήρωες, αλλά και για τον εαυτό σου.

Το σίγουρο είναι ότι το «Dark Matter» δεν ήρθε για να επαναλάβει το ίδιο μοτίβο. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως μπαίνει στην πιο ώριμη, πιο επικίνδυνη και πιο φιλόδοξη φάση του. Και με την πρεμιέρα προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου, φαίνεται πως το τέλος του καλοκαιριού θα έχει μια πολύ έντονη sci-fi πινελιά.

Η ιστορία πίσω από τον ρόλο που κάνει τον ανιψιό του Michael Jackson να ζει το όνειρο του «King of Pop»

Στο Κόκκινο Χαλί οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Outcome»

Last Dance World Tour: Το show του Jason Derulo που όλοι περιμένουν φέτος τον Σεπτέμβριο

Get Rich or Die Tryin’: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς ο 50 Cent έγινε θρύλος

Get Rich or Die Tryin’: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς ο 50 Cent έγινε θρύλος
«The Testaments» -Πώς η κοινωνία καθορίζει τη ζωή των γυναικών
Ο Harrison Ford επιστρέφει για την 4η σεζόν του «Shrinking»
Memory of a Killer: Ο Patrick Dempsey επιστρέφει σε νέα σεζόν γεμάτη ανατροπές
Ο κόσμος της Taylor Swift ζωντανεύει στην ταινία «Mother Mary» με την Anne Hathaway
4 μίνι σειρές που θα σε καθηλώσουν στις διακοπές του Πάσχα
Πάνος Βλάχος, Αποστόλης Τότσικας και Αλέξης Γεωργούλης σε νέα αμερικανική ταινία στην Κέρκυρα
«Αριστούργημα»: Ο Holland για το «The Odyssey»
Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής

