Το «Dark Matter» επιστρέφει με 2η σεζόν

Η στιγμή που περίμενες έφτασε: το «Dark Matter» επιστρέφει και το κάνει με τον θόρυβο που ταιριάζει σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες sci-fi σειρές των τελευταίων χρόνων. Οι πρώτες φωτογραφίες της 2ης σεζόν κυκλοφόρησαν και σε προετοιμάζουν για μια χρονιά που δεν θα περιοριστεί στο να συνεχίσει όσα έστησε η πρώτη, αλλά να τα ανατινάξει, να τα αναποδογυρίσει και να σε τραβήξει σε ένα νέο επίπεδο έντασης και ψυχολογικού τρόμου. Και όλα αυτά λίγο πριν γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της, στα τέλη Αυγούστου, στο Apple TV. Αν νόμιζες πως είχες καταλάβει το «Dark Matter», η σειρά έχει έρθει για να σου υπενθυμίσει ότι το multiverse μπορεί να είναι υπέροχο… αλλά είναι και παγίδα.

Η 2η σεζόν σε βρίσκει ξανά στον κόσμο των Dessen, την οικογένεια που στην 1η σεζόν βρέθηκε διαλυμένη, χαμένη και κυνηγημένη μέσα σε αλλεπάλληλες εκδοχές της ζωής τους. Τώρα φαίνεται πως προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, σε μια εκδοχή της πραγματικότητας που μοιάζει ήσυχη. Μόνο που στο «Dark Matter» η ησυχία είναι απλώς η ανάσα πριν την καταιγίδα. Η εμμονή του Τζέισον με το Box επιστρέφει πιο επικίνδυνη από ποτέ, η Ντανιέλα αρχίζει να χάνει την αίσθηση του τι είναι αλήθεια και τι κατασκεύασμα του μυαλού της, ενώ όσοι έχουν χαθεί στην πολυδιάστατη δίνη προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν τον δρόμο πίσω. Κανείς δεν είναι ασφαλής και κανείς δεν είναι ο ίδιος με πριν.

Οι δημιουργοί της σειράς φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να παίξουν επιθετικά: όλες οι επίσημες πληροφορίες δείχνουν ότι η 2η σεζόν δεν θα περιοριστεί σε κλειστά ψυχολογικά παιχνίδια, αλλά θα δώσει χώρο τόσο στη δράση όσο και σε μεγάλα δραματικά τόξα. Οι νέοι χαρακτήρες δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στο παιχνίδι, ενώ η βασική ομάδα επιστρέφει πιο φορτισμένη, πιο σκοτεινή, πιο «μετέωρη». Το αισθητικό ύφος των φωτογραφιών υπόσχεται μια σεζόν με περισσότερο κίνηση, περισσότερο κίνδυνο και μια διάχυτη αίσθηση ότι το σύμπαν καταρρέει από κάθε πιθανή γωνία.

Στο κέντρο όλων βρίσκεται η ερώτηση που κάνει το «Dark Matter» τόσο μοναδικό: τι σημαίνει η επιλογή όταν έχεις άπειρες επιλογές; Και, κυρίως, πόσο μακριά μπορεί να σε πάει η εμμονή να διορθώσεις ένα λάθος που ίσως δεν «διορθώνεται»; Αυτές οι θεματικές επιστρέφουν ενισχυμένες, δίνοντας τον τόνο σε μια σεζόν που θα σε βάλει ξανά στη διαδικασία να αναρωτηθείς όχι μόνο για τους ήρωες, αλλά και για τον εαυτό σου.

Το σίγουρο είναι ότι το «Dark Matter» δεν ήρθε για να επαναλάβει το ίδιο μοτίβο. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως μπαίνει στην πιο ώριμη, πιο επικίνδυνη και πιο φιλόδοξη φάση του. Και με την πρεμιέρα προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου, φαίνεται πως το τέλος του καλοκαιριού θα έχει μια πολύ έντονη sci-fi πινελιά.

