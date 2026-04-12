Get Rich or Die Tryin’: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς ο 50 Cent έγινε θρύλος

Cinema 12.04.2026

Get Rich or Die Tryin’: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς ο 50 Cent συνδύασε μουσική, επιχειρήσεις και κινηματογράφο
Ειρήνη Στόφυλα

Ο 50 Cent είπε κάποτε «Get Rich or Die Tryin’» και δεν αστειευόταν. Τώρα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, το Hulu σου δίνει την ευκαιρία να δεις ακριβώς πώς το έκανε πραγματικότητα, μέσα από ένα τριμελές ντοκιμαντέρ που υπόσχεται να σου δείξει τον δρόμο του από τους δρόμους του Queens μέχρι την παγκόσμια κυριαρχία στη μουσική, τις επιχειρήσεις και την ποπ κουλτούρα. Αν νόμιζες ότι ήξερες τον 50 Cent μόνο από τα hits του, ετοιμάσου να δεις την πιο προσωπική και αποκαλυπτική πλευρά του, μέσα από πλάνα και ιστορίες που δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Στο ντοκιμαντέρ, που θα σκηνοθετήσει ο Mandon Lovett, γνωστός για έργα όπως «Boys in Blue», «Origins of Hip Hop» και «The French Montana Story: For Khadija», θα παρακολουθήσεις όχι μόνο τη μουσική του καριέρα αλλά και το πώς έγινε επιχειρηματικό φαινόμενο, πώς έχτισε το G-Unit, πώς επένδυσε έξυπνα και πώς μετέτρεψε κάθε εμπόδιο σε βήμα για την κορυφή. Και ναι, όπως πάντα με τον 50 Cent, δεν θα λείπουν οι στιγμές που θα σε κάνουν να γελάσεις, να εμπνευστείς και να καταλάβεις γιατί ο ίδιος έγινε σύμβολο resilience και hustle για ολόκληρη τη γενιά.

Αν και το ντοκιμαντέρ δεν έχει ακόμα επίσημο τίτλο, υπόσχεται μια «intimate and revealing lens», δηλαδή μια ειλικρινή και άκρως προσωπική ματιά στη ζωή και την καριέρα του. Και αν αναρωτιέσαι, η παραγωγή του Hulu πιθανότατα θα αγγίξει και το θρυλικό feud του με τον Diddy, αφού ο 50 Cent πρόσφατα ήταν executive producer του επίσης viral ντοκιμαντέρ για τον Diddy στο Netflix τον Δεκέμβριο. Κάθε σκηνή, κάθε ανάμνηση, κάθε ρήξη γίνεται κομμάτι της ιστορίας ενός ανθρώπου που δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κερδίσει και να αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην κουλτούρα.

Αυτό που κάνει το όλο project πραγματικά μοναδικό είναι ότι συνδυάζει τη μουσική, τις επιχειρήσεις και τον κινηματογράφο με τον πιο προσωπικό τρόπο. Θα δεις πώς ο 50 Cent πήρε κάθε ευκαιρία και την μετέτρεψε σε αυτοκρατορία, πώς η ζωή του έγινε έμπνευση για εκατομμύρια και πώς ακόμα και σήμερα παραμένει παράδειγμα του τι σημαίνει να πολεμάς για τα όνειρά σου μέχρι το τέλος. Αν αγαπάς την hip hop, αν αγαπάς τις ιστορίες επιτυχίας ή απλώς θες να δεις τον 50 Cent πιο κοντά από ποτέ, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι must watch. Το Hulu μας δείχνει ότι η φράση «Get Rich or Die Tryin’» δεν ήταν μόνο motto,  ήταν τρόπος ζωής, και τώρα μπορείς να δεις όλη την πορεία, από την πρώτη ρίμα μέχρι την αυτοκρατορία του.

