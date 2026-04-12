Εκτός «The Devil wears Prada 2» o Adrian Grenier- Το μήνυμα μέσω της διαφήμισης των Starbucks

Ο Adrian Grenier σχολιάζει τη μη συμμετοχή του στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» μέσα από νέα διαφήμιση των Starbucks και γίνεται viral

Αν νόμιζες ότι ο θόρυβος γύρω από το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» θα περιοριζόταν στο cast που επιστρέφει, τότε ετοιμάσου για μια ακόμα ανατροπή. Ο Adrian Grenier ,ο τηλεοπτικός Nate που χώρισε κοινό και κριτικούς εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, αποφάσισε να σχολιάσει με τον πιο απολαυστικό τρόπο την απουσία του από την ταινία. Και όχι μέσα από μια συνέντευξη ή ένα επίσημο statement, αλλά μέσα από μια φωτεινή, παιχνιδιάρικη διαφήμιση των Starbucks, λες και ξεπερνά έναν παλιό χωρισμό με freddo espresso και χαμόγελο.

Στο νέο spot για τα Energy Refreshers, τον βλέπεις να πλησιάζει έναν barista και να αφήνει να αιωρείται η φράση που έγινε αμέσως viral: «Ίσως είδες τους τίτλους, δεν μου ζητήθηκε να συμμετάσχω σε ένα συγκεκριμένο sequel. Αλλά είμαι καλά. Πραγματικά. Όλα είναι καλή ενέργεια». Με μια δόση ειρωνείας αλλά και ειλικρινούς διάθεσης, ο Grenier δείχνει πως έχει αφήσει πίσω του την απογοήτευση που κάποτε είχε εκφράσει δημόσια. Η 1η Μαΐου 2026, ημερομηνία κυκλοφορίας του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» , μπορεί να μην τον βρει στο cast, αλλά σίγουρα τον βρίσκει συμφιλιωμένο.

Δεν μένει όμως εκεί. Σηκώνει ποτήρι, χαμογελά και κάνει «μία πρόποση στον Nate», τον χαρακτήρα που κάποτε αγαπήθηκε, παρεξηγήθηκε, αναλύθηκε και ξανασυζητήθηκε στο άπειρο από τους fan της πρώτης ταινίας. «Έφτιαχνε ένα καλό σάντουιτς, αγαπούσε την κοπέλα του, μέχρι ενός σημείου. Δεν ήταν τέλειος. Ας αφήσουμε τον Nate στο 2006 και ας συνεχίσουμε με αυτή την καλή ενέργεια». Με μια πρόταση, ο Grenier βάζει τελεία σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες ρομαντικές δυναμικές του 2000s.

Το παρασκήνιο φυσικά δεν έμεινε άγνωστο. Τον Ιούλιο του 2025 έγινε γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχει στο sequel, παρότι σχεδόν όλο το αρχικό καστ επιστρέφει: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci και φυσικά ο σκηνοθέτης David Frankel. Ο Grenier είχε ήδη παραδεχθεί ότι η απουσία του τηλεφωνήματος τον είχε πειράξει, ενώ ανέφερε ότι η αρνητική αντίδραση προς τον Nate ίσως έπαιξε ρόλο στη μη συμμετοχή του.

Κι όμως, στη διαφήμιση δεν υπάρχει ίχνος πικρίας. Ίσα ίσα, ολοκληρώνει με την ατάκα που έκανε τους fan να χαμογελάσουν: «Εννοώ, αν καλέσουν, είμαι διαθέσιμος». Είναι το είδος του χιούμορ που δείχνει πως ναι, μπορείς να επιστρέψεις σε μια παλιά ιστορία, να την κοιτάξεις με καθαρό μάτι και να της χαμογελάσεις σαν να ήταν απλώς μια φάση που πέρασε.

Και κάπως έτσι, ενώ η συνέχεια του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει με ολόκληρη τη dream team της, ο Adrian Grenier βρίσκει τον δικό του τρόπο να χωρέσει στη συζήτηση, όχι ως μέλος του cast, αλλά ως ο ηθοποιός που κατάφερε να μετατρέψει την έλλειψη πρόσκλησης σε μια από τις πιο χαριτωμένες pop culture στιγμές της χρονιάς.

Αν τελικά του χτυπήσει το τηλέφωνο; Με βάση το χαμόγελό του στη διαφήμιση, μάλλον θα απαντήσει πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος ήχος κλήσης.

