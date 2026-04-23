Food 23.04.2026

Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών

Μια σπιτική επιλογή που αντικαθιστά τις έτοιμες σάλτσες και ανεβάζει τη διατροφική αξία του φαγητού σου
Η σπιτική σάλτσα λαχανικών είναι από εκείνες τις συνταγές που μπορούν να «ανεβάσουν» οποιοδήποτε πιάτο, από μακαρόνια μέχρι ρύζι ή ακόμα και ψητά λαχανικά. Το μυστικό της βρίσκεται στη φρεσκάδα των υλικών και στο σωστό σοτάρισμα, ώστε να βγάλουν όλη τους τη φυσική γεύση. Είναι υγιεινή, αρωματική και πολύ πιο νόστιμη από οποιαδήποτε έτοιμη σάλτσα του εμπορίου.

Αυτή η σάλτσα είναι βάση για αμέτρητες συνταγές. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σε ζυμαρικά, ρύζι ή ακόμα και πάνω σε ψητά κρέατα ή λαχανικά. Το σημαντικό είναι να αφήσεις τα λαχανικά να «μιλήσουν» στο τηγάνι.

Υλικά

  • 1 κρεμμύδι
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 1 καρότο
  • 1 κολοκύθι
  • 1 κόκκινη πιπεριά
  • 400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή φρέσκες τριμμένες ντομάτες
  • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • αλάτι και πιπέρι
  • 1/2 κ.γ. ζάχαρη (προαιρετικά για ισορροπία οξύτητας)
  • βασιλικός ή ρίγανη
Εκτέλεση

  1. Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι
  2. Σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να γίνουν διάφανα
  3. Προσθέτεις καρότο, κολοκύθι και πιπεριά ψιλοκομμένα και τα σοτάρεις για 6–8 λεπτά
  4. Ρίχνεις την ντομάτα και χαμηλώνεις τη φωτιά
  5. Αφήνεις τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 20 λεπτά μέχρι να δέσει
  6. Προσθέτεις αλάτι, πιπέρι και μυρωδικά στο τέλος
  7. Μικρό μυστικό για πιο έντονη γεύση
Αν θέλεις πιο «δεμένη» σάλτσα, μπορείς στο τέλος να τη χτυπήσεις ελαφρά με ραβδομπλέντερ. Έτσι γίνεται πιο βελούδινη και απορροφάται τέλεια από τα ζυμαρικά.

Μια καλή σάλτσα λαχανικών μπορεί να γίνει η βάση για δεκάδες γεύματα μέσα στην εβδομάδα, δίνοντάς σου γεύση, ευκολία και πιο υγιεινές επιλογές χωρίς κόπο.

