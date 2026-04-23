Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Κέρδισε Backstage Pass και ζήσε τη μαγεία από κοντά

Αγόρασε εισιτήριο, μπες στην κλήρωση και γίνε ένας από τους 5 τυχερούς που θα ζήσουν τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ… backstage, εκεί που όλα συμβαίνουν

Υπάρχουν βραδιές που απλώς συμβαίνουν. Και υπάρχουν εκείνες που γράφουν ιστορία. Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Είναι η στιγμή του καλοκαιριού που η μουσική, η ενέργεια και οι άνθρωποι γίνονται ένα -μπροστά, αλλά και… πίσω από τη σκηνή. Γιατί η μαγεία δεν συμβαίνει μόνο κάτω από τα φώτα. Συμβαίνει και εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Φέτος, έχεις την ευκαιρία να τη ζήσεις από μέσα.

Κέρδισε Backstage Pass

Αν έχεις ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό σου, τότε βρίσκεσαι ένα βήμα πριν από κάτι πραγματικά μοναδικό. Συμπλήρωσε τη φόρμα με τον αριθμό εισιτηρίου που αντιστοιχεί στο όνομά σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση, για να γίνεις ένας από τους 5 τυχερούς που θα περάσουν τη βραδιά backstage, δίπλα στους καλλιτέχνες, στους Superhosts, εκεί που όλα παίρνουν ζωή πριν βγουν στη σκηνή.

Πάρε μέρος μέχρι την 1/5! Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου και οι νικητές θα ειδοποιηθούν προσωπικά.

(Σημείωση: Συμμετοχές χωρίς έγκυρο αριθμό εισιτηρίου δεν λαμβάνονται υπόψη.)

Και αν είσαι μέσα;

Τότε στις 17 Ιουνίου, στο Tae Kwon Do, δεν θα είσαι απλώς θεατής. Θα είσαι εκεί που γεννιέται η εμπειρία. Και υπάρχουν φυσικά οι άνθρωποι που δίνουν τον παλμό.

Υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Πάντα. Ο Θέμης Γεωργαντάς επιστρέφει ως παρουσιαστής της βραδιάς, με τη δυναμική παρουσία που έχει συνδέσει το όνομά του με τον θεσμό. Μαζί του, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Και γύρω τους, η ενέργεια πολλαπλασιάζεται με τους Superhosts:

-Konnie Metaxa,

-Ορφέας Γενκιανίδης,

-Dr. Chris,

-Γιώργος Ντάβος,

-Μαριάννα Γαρυφαλλίδη

-Upinthehype

-Αθηνά Κλήμη.

Θα είναι όλοι εκεί -μπροστά σου, δίπλα σου, γύρω σου.

Η βραδιά που περιμένεις

Κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του κορύφωση. Και φέτος, αυτή η κορύφωση είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Στις 17 Ιουνίου, το Tae Kwon Do μετατρέπεται σε epicenter μουσικής, εικόνας και εμπειρίας.

Κλείσε το εισιτήριό σου στο mad.gr και ετοιμάσου να ζήσεις κάτι που δεν περιγράφεται — μόνο βιώνεται.

Γιατί κάποια πράγματα τα βλέπεις. Και κάποια… τα ζεις από μέσα.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΚΕΡΔΙΣΕ BACKSTAGE PASS – MAD VMA 2026 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του δικτυακού τόπου mad.gr, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον δικτυακό τόπο www.mad.gr/vma/madvma26 (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Β. ΔΩΡΟ

Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, πέντε (5) τυχεροί νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα κερδίσουν πρόσβαση στον χώρο backstage (εφεξής το «Backstage Pass») κατά τη διάρκεια των «Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ» (εφεξής τα «MAD VMA 2026»), τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο του Tae Kwon Do, στην Αθήνα.

Το Backstage Pass παρέχει πρόσβαση στον χώρο backstage της εκδήλωσης σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να τροποποιήσει τον χρόνο, τη διάρκεια και τους χώρους πρόσβασης backstage, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής και τους κανόνες ασφαλείας.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο αντίτιμο.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 23 Απριλίου 2026, ώρα 10:00, έως και την 1η Μαΐου 2026, ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να παρατείνει, να μειώσει τη Διάρκεια, να αναβάλει ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Δικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης/ανάκλησης κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Συμμετοχές που θα υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της Διάρκειας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που: (α) είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, (β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία συμμετοχής, και (γ) έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, μέσω των εγκεκριμένων σημείων πώλησης. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, (γ) οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι/σύντροφοι αυτών, (δ) όσοι εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση του Διαγωνισμού ή των MAD VMA Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προϋπόθεση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί η αγορά εισιτηρίου για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ μέσω του δικτυακού σημείου πώλησης more.com. Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να συμμετάσχει εγκύρως στον Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων»), οφείλει, εντός της Διάρκειας, να μεταβεί στον Δικτυακό Τόπο και να συμπληρώσει πλήρως και με ακρίβεια τη φόρμα συμμετοχής, παρέχοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Όνομα

β) Επίθετο

γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας

δ) Διεύθυνση e-mail

ε) Αριθμό εισιτηρίου, ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα της κράτησης

Ο αριθμός εισιτηρίου που δηλώνεται πρέπει να αντιστοιχεί σε έγκυρο εισιτήριο για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και το ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία της κράτησης του εισιτηρίου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα κάθε εισιτηρίου με διασταύρωση στοιχείων. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, η συμμετοχή ακυρώνεται αυτοδικαίως. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει όσες συμμετοχές επιθυμεί με τον ίδιο αριθμό εισιτηρίου. Η υποβολή πολλαπλών συμμετοχών με τον ίδιο αριθμό εισιτηρίου είναι επιτρεπτή και κάθε μία από αυτές θα θεωρείται έγκυρη και θα συμμετέχει αυτοτελώς στην κλήρωση. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές που είναι ελλιπείς, ανακριβείς ή γενικά δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Η απόφαση της Διοργανώτριας είναι τελεσίδικη. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό.

ΣΤ. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της Διάρκειας, και ειδικότερα την 4η Μαΐου 2026, στα γραφεία της Διοργανώτριας ή σε τόπο που θα ορίσει αυτή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος τυχαίας επιλογής, το οποίο διασφαλίζει το τυχαίο και αδιάβλητο της διαδικασίας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί, κατά σειρά ανάδειξης. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές και τους αναπληρωματικούς μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής (τηλέφωνο ή/και e-mail), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης. Τα ονόματα των νικητών δύνανται να ανακοινωθούν στον Δικτυακό Τόπο, κατά την κρίση της Διοργανώτριας. Ο κάθε Συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Εφόσον νικητής: (α) δεν ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση, (β) αρνηθεί το δώρο, (γ) δεν πληροί τους όρους συμμετοχής, (δ) δεν δύναται να επαληθεύσει τα στοιχεία του εισιτηρίου του, ή (ε) για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή του δώρου, χάνει αυτοδικαίως και οριστικά το δικαίωμα επί του δώρου, το οποίο απονέμεται στον επόμενο κατά σειρά αναπληρωματικό. Για την παραλαβή/απόδοση του Backstage Pass, οι νικητές οφείλουν να επιδείξουν: (α) έγκυρο έγγραφο πιστοποίησης ταυτοπροσωπείας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), και (β) το εισιτήριο (ηλεκτρονικό ή έντυπο) με τον αριθμό που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους.

Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, αριθμό εισιτηρίου) αποκλειστικά για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού, διενέργειας της κλήρωσης, ανάδειξης των νικητών, απόδοσης του δώρου και εκπλήρωσης των νομικών της υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεση του Συμμετέχοντος (άρθρο 6 παρ. 1 α΄ GDPR) η οποία παρέχεται με την υποβολή της συμμετοχής, καθώς και το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ GDPR) για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για τους ανωτέρω σκοπούς και, εν πάση περιπτώσει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από τον νόμο. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Διοργανώτριας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, νομικοί σύμβουλοι, παραγωγοί των MAD VMA 2026, καθώς και χορηγοί/συνδιοργανωτές, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) με αποστολή αιτήματος στη διεύθυνση [email protected]. Έχουν επίσης δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Η ανάκληση της συγκατάθεσης κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα ισχύει για το χρόνο μετά την έγγραφη δήλωσή της και ισοδυναμεί με ανάκληση της συμμετοχής.

Θ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία του Δικτυακού Τόπου, της φόρμας συμμετοχής ή των συστημάτων καταχώρησης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερημένη, ελλιπή ή αποτυχημένη υποβολή συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet. Γενικότερα, η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, (α) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή, (β) δεν καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, ή (γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τυχόν ζημία, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την αποδοχή ή τη χρήση του δώρου. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν οι Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων, ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του δώρου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των Συμμετεχόντων μέσω του Δικτυακού Τόπου, εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τους όρους του, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, ενημερώνοντας το κοινό μέσω του Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων.

Ι. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ