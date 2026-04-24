Food 24.04.2026

Το λαχταριστό τιραμισού της Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου

Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε ένα γλυκό που μάς έκανε θέλουμε να το δοκιμάσουμε - Γίνεται πιο εύκολα απ’ όσο φαντάζεσαι
Mad.gr

Όταν βλέπεις ένα τόσο λαχταριστό τιραμισού να γεμίζει την οθόνη σου, είναι σχεδόν αδύνατο να το προσπεράσεις. Κάπως έτσι έγινε και με το γλυκό που μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά, προκαλώντας αμέσως… λιγούρες. Οι στρώσεις από κρέμα, καφές και κακάο, η υφή που μοιάζει να λιώνει στο στόμα και εκείνη η κλασική ιταλική κομψότητα, σου δίνουν την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι περίπλοκο. Κι όμως, η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή: ένα τόσο εντυπωσιακό τιραμισού μπορείς να το φτιάξεις εύκολα και στο σπίτι σου.

Πηγή: Unsplash

Αν θέλεις να φέρεις λίγη από αυτή τη γλυκιά απόλαυση στην καθημερινότητά σου, τότε η παρακάτω συνταγή είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Καρμπονάρα όπως στη Ρώμη: Το μυστικό για κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος

Υλικά

  • 250 γρ. μασκαρπόνε
  • 2 αυγά
  • 80 γρ. ζάχαρη
  • 1 πακέτο σαβαγιάρ
  • 1 φλιτζάνι δυνατός καφές (εσπρέσο ή φίλτρου, κρύος)
  • 2-3 κουταλιές λικέρ καφέ (προαιρετικά)
  • κακάο σε σκόνη για το πασπάλισμα
https://www.instagram.com/fayskorda/

Εκτέλεση

  1. Χώρισε τους κρόκους από τα ασπράδια και χτύπησε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν μια απαλή, ανοιχτόχρωμη κρέμα.
  2. Πρόσθεσε το μασκαρπόνε και ανακάτεψε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  3. Χτύπησε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα και ενσωμάτωσέ τα προσεκτικά στην κρέμα, για να διατηρήσει τον αέρα και την υφή της.
  4. Ανακάτεψε τον καφέ με το λικέρ και βούτηξε γρήγορα τα σαβαγιάρ (χωρίς να λιώσουν).
  5. Στρώσε μια σειρά από σαβαγιάρ σε ένα σκεύος, πρόσθεσε από πάνω κρέμα και επανάλαβε τη διαδικασία για άλλη μία στρώση.
  6. Ολοκλήρωσε με κρέμα και πασπάλισε γενναιόδωρα με κακάο.
  7. Βάλε το τιραμισού στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά όλο το βράδυ, για να δέσουν οι γεύσεις.
Πηγή: Unsplash

Μόλις το δοκιμάσεις, θα καταλάβεις γιατί αυτό το γλυκό παραμένει διαχρονική αξία. Κρεμώδες, αρωματικό και ισορροπημένο, είναι από εκείνα τα επιδόρπια που δεν χρειάζονται υπερβολές για να εντυπωσιάσουν. Και το καλύτερο; Το έφτιαξες μόνος σου, φέρνοντας λίγη από τη μαγεία ενός viral τιραμισού κατευθείαν στο τραπέζι σου.

Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

τιραμισού φαγητό ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα

Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα

24.04.2026
Επόμενο
25 χρόνια Athens Jazz με μια διαφορετική ελληνική μέρα που τιμά την ιστορία του θεσμού

25 χρόνια Athens Jazz με μια διαφορετική ελληνική μέρα που τιμά την ιστορία του θεσμού

24.04.2026

Δες επίσης

Prints alert: Αυτές είναι οι πιο «θορυβώδεις» τάσεις της σεζόν
Fashion

Prints alert: Αυτές είναι οι πιο «θορυβώδεις» τάσεις της σεζόν

24.04.2026
Coke Zero nails: Το νέο viral nail trend που θα θέλεις… να το πιεις στο ποτήρι
Beauty

Coke Zero nails: Το νέο viral nail trend που θα θέλεις… να το πιεις στο ποτήρι

24.04.2026
Rihanna και Savage X Fenty: Η νέα καμπάνια που έγινε viral
Fashion

Rihanna και Savage X Fenty: Η νέα καμπάνια που έγινε viral

24.04.2026
Τα 3 πιο αστεία ζώδια – Το γέλιο μαζί τους δεν σταματά
Life

Τα 3 πιο αστεία ζώδια – Το γέλιο μαζί τους δεν σταματά

24.04.2026
Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα
Beauty

Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα

24.04.2026
Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου
Fashion

Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου

24.04.2026
Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο
Fitness

Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

23.04.2026
Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!
Life

Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!

23.04.2026
Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα
Life

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας