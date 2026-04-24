Το λαχταριστό τιραμισού της Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου

Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε ένα γλυκό που μάς έκανε θέλουμε να το δοκιμάσουμε - Γίνεται πιο εύκολα απ’ όσο φαντάζεσαι

Όταν βλέπεις ένα τόσο λαχταριστό τιραμισού να γεμίζει την οθόνη σου, είναι σχεδόν αδύνατο να το προσπεράσεις. Κάπως έτσι έγινε και με το γλυκό που μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά, προκαλώντας αμέσως… λιγούρες. Οι στρώσεις από κρέμα, καφές και κακάο, η υφή που μοιάζει να λιώνει στο στόμα και εκείνη η κλασική ιταλική κομψότητα, σου δίνουν την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι περίπλοκο. Κι όμως, η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή: ένα τόσο εντυπωσιακό τιραμισού μπορείς να το φτιάξεις εύκολα και στο σπίτι σου.

Αν θέλεις να φέρεις λίγη από αυτή τη γλυκιά απόλαυση στην καθημερινότητά σου, τότε η παρακάτω συνταγή είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Υλικά

250 γρ. μασκαρπόνε

2 αυγά

80 γρ. ζάχαρη

1 πακέτο σαβαγιάρ

1 φλιτζάνι δυνατός καφές (εσπρέσο ή φίλτρου, κρύος)

2-3 κουταλιές λικέρ καφέ (προαιρετικά)

κακάο σε σκόνη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Χώρισε τους κρόκους από τα ασπράδια και χτύπησε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν μια απαλή, ανοιχτόχρωμη κρέμα. Πρόσθεσε το μασκαρπόνε και ανακάτεψε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Χτύπησε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα και ενσωμάτωσέ τα προσεκτικά στην κρέμα, για να διατηρήσει τον αέρα και την υφή της. Ανακάτεψε τον καφέ με το λικέρ και βούτηξε γρήγορα τα σαβαγιάρ (χωρίς να λιώσουν). Στρώσε μια σειρά από σαβαγιάρ σε ένα σκεύος, πρόσθεσε από πάνω κρέμα και επανάλαβε τη διαδικασία για άλλη μία στρώση. Ολοκλήρωσε με κρέμα και πασπάλισε γενναιόδωρα με κακάο. Βάλε το τιραμισού στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά όλο το βράδυ, για να δέσουν οι γεύσεις.

Μόλις το δοκιμάσεις, θα καταλάβεις γιατί αυτό το γλυκό παραμένει διαχρονική αξία. Κρεμώδες, αρωματικό και ισορροπημένο, είναι από εκείνα τα επιδόρπια που δεν χρειάζονται υπερβολές για να εντυπωσιάσουν. Και το καλύτερο; Το έφτιαξες μόνος σου, φέρνοντας λίγη από τη μαγεία ενός viral τιραμισού κατευθείαν στο τραπέζι σου.

