Beauty 24.04.2026

Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα

Η νέα συνεργασία φέρνει έναν πιο σύγχρονο και δυναμικό αέρα στο εμβληματικό άρωμα, συνδέοντάς το με τη νέα γενιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Jacob Elordi μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας του, αυτή τη φορά εκτός οθόνης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του προσώπου για το εμβληματικό άρωμα Bleu de Chanel. Ο ηθοποιός, που έχει ήδη ξεχωρίσει μέσα από σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώνει το όνομά του με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τίτλους στον χώρο της ανδρικής αρωματοποιίας, σε μια συνεργασία που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα.

Το άρωμα, γνωστό για τον διαχρονικό αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο χαρακτήρα του, έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Με έντονα αλλά ισορροπημένα στοιχεία, παραμένει μια σταθερή επιλογή για όσους αναζητούν κάτι κομψό και ευέλικτο. Η επιλογή του Elordi ως νέου ambassador έρχεται να ενισχύσει αυτή την εικόνα, φέρνοντας έναν πιο σύγχρονο, κινηματογραφικό αέρα στο brand.

Η Teyana Taylor στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της Revlon «Be Unforgettable»

Η καμπάνια, που αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα, θα κινηθεί σε γνώριμο κινηματογραφικό ύφος, συνεχίζοντας την παράδοση του οίκου να συνδέει τα αρώματά του με δυνατές οπτικές αφηγήσεις. Άλλωστε, το brand έχει επενδύσει πολλές φορές σε μικρές ταινίες που αναδεικνύουν όχι μόνο το προϊόν αλλά και το συναίσθημα που το συνοδεύει.

Για τον Elordi, η συνεργασία αυτή μοιάζει με φυσική εξέλιξη. Με έντονη παρουσία τόσο στην υποκριτική όσο και στο προσωπικό του στιλ, έχει καταφέρει να επηρεάζει τάσεις και να δημιουργεί ένα δικό του, αναγνωρίσιμο προφίλ. Η σύνδεσή του με ένα άρωμα που βασίζεται στην αυθεντικότητα και τη διακριτική ένταση ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα.

Την ίδια στιγμή, η χρονιά εξελίσσεται δυναμικά για τον ηθοποιό, με νέες κινηματογραφικές δουλειές και σημαντικές διακρίσεις να προστίθενται στο ενεργητικό του. Ο ρόλος του ως νέο πρόσωπο του Bleu de Chanel έρχεται να συμπληρώσει αυτή την πορεία, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του δεν περιορίζεται μόνο στη μεγάλη οθόνη αλλά επεκτείνεται και στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.

Gigi Hadid: Το νέο hair look της έγινε το talk of the season

Έχεις μπούκλες; Τα 5 «game changer» συστατικά που θα αλλάξουν εντελώς τη ρουτίνα σου

Bleu de Chanel Chanel Jacob Elordi
«Heart Eyes 2»: Ο serial killer του Αγίου Βαλεντίνου ξαναχτυπά

Δες επίσης

Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου
Fashion

Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου

24.04.2026
Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο
Fitness

Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

23.04.2026
Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!
Life

Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!

23.04.2026
Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα
Life

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

23.04.2026
Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη
Life

Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη

23.04.2026
4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ
Life

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

23.04.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών
Food

Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών

23.04.2026
5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»
Life

5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»

23.04.2026
Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 trends που θα σου αποδείξουν το αντίθετο
Beauty

Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 trends που θα σου αποδείξουν το αντίθετο

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας