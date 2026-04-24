«Heart Eyes 2»: Ο serial killer του Αγίου Βαλεντίνου ξαναχτυπά

Αν πίστευες ότι σε μία ταινία ο τρόμος δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον έρωτα, τότε το «Heart Eyes 2» έρχεται να σου αλλάξει γνώμη με τον πιο… ανατριχιαστικό τρόπο. Η συνέχεια της ιδιαίτερης αυτής horror-romantic ιστορίας έχει ήδη κλειδώσει ημερομηνία και σε καλεί να σημειώσεις από τώρα την πιο απρόβλεπτη κινηματογραφική έξοδο του 2028. Γιατί όταν ένας serial killer αποφασίζει να «γιορτάσει» τον Άγιο Βαλεντίνο με τον δικό του τρόπο, τίποτα δεν είναι όπως το περιμένεις.

Η νέα ταινία, που θα κυκλοφορήσει στις 11 Φεβρουαρίου 2028 από την Paramount Pictures, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον διαβόητο Heart Eyes Killer – τον δολοφόνο που στοχεύει ζευγάρια την πιο ρομαντική μέρα του χρόνου. Η πρώτη ταινία μπορεί να μην ήταν τεράστιο εισπρακτικό φαινόμενο, ωστόσο κατάφερε να ξεχωρίσει με το ιδιαίτερο ύφος της, συνδυάζοντας στοιχεία ρομαντικής κομεντί και slasher τρόμου, κερδίζοντας θετικές κριτικές και ένα πιστό κοινό.

Στο αρχικό «Heart Eyes», που διανεμήθηκε από τη Sony Pictures, παρακολούθησες την ιστορία δύο συναδέλφων που βρέθηκαν στο στόχαστρο του δολοφόνου επειδή τους πέρασε για ζευγάρι. Οι Olivia Holt και Mason Gooding έδωσαν ζωή σε ένα απρόβλεπτο δίδυμο που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε ένα σκηνικό όπου ο ρομαντισμός μετατρέπεται σε καθαρό τρόμο. Μαζί τους, ένα δυνατό καστ που περιλάμβανε τους Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa και Jordana Brewster.

Για τη συνέχεια, οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, κάτι που μόνο αυξάνει την αγωνία. Αυτό που γνωρίζεις όμως είναι ότι ο Josh Ruben επιστρέφει στη σκηνοθεσία, διατηρώντας το ιδιαίτερο ύφος που έκανε την πρώτη ταινία να ξεχωρίσει. Μαζί με τη Darcy Fowler αναλαμβάνει και το σενάριο, βασισμένο σε ιστορία των Christopher Landon και Michael Kennedy.

Το «Heart Eyes 2» δεν είναι απλώς ένα sequel. Είναι η απόδειξη ότι το συγκεκριμένο concept έχει ακόμα πολλά να δώσει. Και όσο πλησιάζει η πρεμιέρα, τόσο πιο σίγουρο γίνεται ένα πράγμα: την επόμενη φορά που θα ακούσεις για ρομαντική ταινία, ίσως σκεφτείς… δύο φορές πριν κλείσεις εισιτήριο.

