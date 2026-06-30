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Μουσικά Νέα 30.06.2026

Justin Bieber: Η αλήθεια για τη φημολογούμενη περιοδεία που απογοήτευσε τους fans

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Παρά τα δημοσιεύματα, ο καλλιτέχνης βάζει φρένο στα σενάρια επιστροφής στις μεγάλες περιοδείες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Δεν υπάρχει προγραμματισμός για περιοδεία του Justin Bieber, σύμφωνα με πηγές.
  • Η φημολογία ξεκίνησε από την εμφάνιση νέας καρτέλας "show dates" στην ιστοσελίδα του.
  • Ο Bieber έχει εκφράσει αντιπάθεια για το απαιτητικό πρόγραμμα περιοδειών.
  • Προτιμά εμφανίσεις "σε δόσεις" παρά ένα εξαντλητικό πρόγραμμα περιοδείας.
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Για τους φανατικούς οπαδούς του Justin Bieber, η ελπίδα μιας επερχόμενης περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ του, «Swag», αποδείχτηκε πρόσκαιρη. Παρά την έντονη φημολογία που πυροδοτήθηκε τις τελευταίες ημέρες, πηγές από το περιβάλλον του καλλιτέχνη επιβεβαιώνουν στο TMZ ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός για τουρνέ.

justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Η αναστάτωση ξεκίνησε από την εμφάνιση μιας νέας καρτέλας για «ημερομηνίες συναυλιών» (show dates) στην επίσημη ιστοσελίδα του τραγουδιστή, γεγονός που έκανε τους Beliebers να πιστέψουν ότι ο «Baby» singer ετοιμάζεται να επιστρέψει στις μεγάλες σκηνές. Ωστόσο, αποδεικνύεται πως επρόκειτο για μια παρεξήγηση, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

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Η στάση του Bieber απέναντι στις περιοδείες

Είναι γνωστό ότι ο Justin Bieber έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντιπάθειά του για το απαιτητικό πρόγραμμα των περιοδειών. Παρόλο που παραμένει ενεργός στις ζωντανές εμφανίσεις, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επιτυχημένη παρουσία του στο Coachella και το ντουέτο με την Billie Eilish στο «One Less Lonely Girl», ο ίδιος προτιμά τις εμφανίσεις σε «δόσεις».

Ο τραγουδιστής Justin Bieber σε στιγμιότυπο από τον λογαριασμό lilbieber στο Instagram.
https://www.instagram.com/lilbieber/

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Bieber δεν προτίθεται να δεσμευτεί σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα περιοδείας που θα απαιτούσε συνεχή ταξίδια και πολύμηνη απομάκρυνση από την καθημερινότητά του. Αν και το «Never Say Never» αποτελεί το μότο του, για την ώρα οι θαυμαστές του θα πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι οι φήμες περί περιοδείας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ανυπόστατη εικασία.

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