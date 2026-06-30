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Μουσικά Νέα 30.06.2026

Ανδρομάχη – Τζένη Κατσίγιαννη : Η συνεργασία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν για το φετινό καλοκαίρι

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Η συνεργασία της Ανδρομάχης και της Τζένης Κατσίγιαννη που έγινε το απόλυτο viral του φετινού καλοκαιριού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ανδρομάχη και η Τζένη Κατσίγιαννη συνεργάστηκαν για το τραγούδι «Καλέ… Πες Μου».
  • Το τραγούδι είναι mash-up των επιτυχιών τους «Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;» και «Πες Μου Πως Σε Λένε».
  • Συνδυάζει pop ρυθμό με νησιώτικη και παραδοσιακή αύρα, ιδανικό για το καλοκαίρι.
  • Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Panik Records και προορίζεται για χορό και διασκέδαση.
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Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές στη μουσική σκηνή που νιώθεις πως συμβαίνουν μόνο για να γίνουν viral και να «ντύσουν» το καλοκαίρι σου με την πιο χαρούμενη διάθεση. Μια τέτοια στιγμή ήταν η εμφάνιση της Ανδρομάχης και της Τζένης Κατσίγιαννη στα φετινά Mad VMA. Η χημεία τους πάνω στη σκηνή ήταν τόσο αυθόρμητη και εκρηκτική, που το κοινό δεν σταμάτησε να ζητά τη συνέχεια – και η συνέχεια ήρθε με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο.

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Το αποτέλεσμα ακούει στο όνομα «Καλέ… Πες Μου» και είναι, χωρίς αμφιβολία, το απόλυτο mash-up που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν. Οι δύο καλλιτέχνιδες αποφάσισαν να ενώσουν δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το «Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;» της Ανδρομάχης και το «Πες Μου Πως Σε Λένε» της Τζένης Κατσίγιαννη, δημιουργώντας ένα κομμάτι που συνδυάζει τον pop ρυθμό με την αυθεντική νησιώτικη και παραδοσιακή αύρα.

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Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος δεν είναι καθόλου τυχαία. Το «Καλέ… Πες Μου» καταφέρνει να «παντρέψει» δύο κόσμους που φαινομενικά απέχουν, αλλά στην πραγματικότητα υπηρετούν το ίδιο σκοπό: το ξεφάντωμα. Η Ανδρομάχη φέρνει τη φρεσκάδα και τον urban ρυθμό που την καθιέρωσαν, ενώ η Τζένη Κατσίγιαννη προσθέτει το βάρος της παράδοσης και του κλαρίνου, δημιουργώντας ένα μουσικό κράμα που ακούγεται εξίσου φυσικό σε ένα high-end club της Μυκόνου όσο και σε ένα παραδοσιακό πανηγύρι. Είναι αυτή ακριβώς η «ανοιχτή» προσέγγιση στη μουσική που το κάνει να ξεχωρίζει.

Το «Καλέ… Πες Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Records, δεν είναι απλώς ένα τραγούδι· είναι μια πρόσκληση για χορό. Με στίχους που κολλάνε στο μυαλό από το πρώτο άκουσμα και μια ενέργεια που μυρίζει διακοπές και ξέφρενα καλοκαιρινά γλέντια, το κομμάτι έρχεται να επιβεβαιώσει πως η παράδοση, όταν συναντά το σύγχρονο ρυθμό, μπορεί να δημιουργήσει μαγεία. Αν ψάχνεις το soundtrack για τις φετινές σου εξόδους, μόλις το βρήκες.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

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Mad VMA 2025 από την ΔΕΗ Ανδρομάχη Τζένη Κατσίγιαννη
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