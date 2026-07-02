«Η Παναγία των Παρισίων»: Επιστρέφει για 2η χρονιά στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε, «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Με μια ματιά Η παράσταση «Η Παναγία των Παρισίων» συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στον «Ελληνικό Κόσμο».

Η σκηνοθεσία είναι της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και το έργο βασίζεται στο βιβλίο του Βίκτορος Ουγκό.

Πρωταγωνιστούν οι Τάσος Χαλκιάς, Βασιλική Ανδρίτσου και Ιβάν Σβιτάιλο.

Οι παραστάσεις γίνονται Σάββατο και Κυριακή, με προπώληση εισιτηρίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, η παράσταση συνεχίζεται για 2η χρονιά, καθώς το κοινό όλων των ηλικιών την έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει για τη διαχρονική της ομορφιά, και σας καλεί να την επισκεφθείτε από τον Οκτώβρη στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό όλων των ηλικιών με τη διαχρονική της ομορφιά, προσκαλώντας τους θεατές να ανακαλύψουν ξανά αυτή την εμβληματική ιστορία από τις 24 Οκτωβρίου.

Με ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών, μεταξύ των οποίων ο Τάσος Χαλκιάς, η Βασιλική Ανδρίτσου και ο Ιβάν Σβιτάιλο, το έργο υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία γεμάτη συγκίνηση και εντυπωσιακή παραγωγή. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή, προσφέροντας μια εξαιρετική επιλογή για όλη την οικογένεια, ενώ η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου:

Ο Βίκτορ Ουγκό γεννήθηκε το 1802 στην Μπεζανσόν της Γαλλίας και πέθανε το 1885. Ήδη από δεκατριών ετών είχε συνειδητοποιήσει τη λογοτεχνική του κλίση, έτσι η επιτυχία και η φήμη δεν άργησαν να έρθουν. Ο Βίκτορ Ουγκό υπήρξε ο σπουδαιότερος Γάλλος συγγραφέας και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη δραματουργία, τα εικαστικά και την πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς ακτιβιστές της εποχής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από τον θάνατό του.

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον) »] Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video art: Βικτωρία Βελοπούλου

Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη

Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα

Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Trailer: GridFox

Πρωταγωνιστούν:

Τάσος Χαλκιάς

Βασιλική Ανδρίτσου

Ιβάν Σβιτάιλο

Μιχάλης Μαρκάτης

Νίκη Παλληκαράκη

Ορέστης Τρίκας

Χρυσάνθη Παπαλεβέντη

Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Ραφαέλ Αριστοτέλους

Ελίνα Γιαννάκη

Παναγιώτης Δελαβίνιας

Στεφανία Δράκου

Νικόλας Καλιδώνης

Μαρία Μέντζα

Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Λυδία Μπουρτσάλα

Τζούλι Τσόλκα

Κωνσταντίνος Τσουμπάρης

Γιώργος Τσουρουνάκης

Γιάννης Φιλίππου

Πληροφορίες παράστασης:

Διάρκεια: 115΄

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

VVIP: 25€, VIP: 22€, Ζώνη Α: 18€, Ζώνη Β: 16€, Εξώστης: 12€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: theatron254.gr

Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,

212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: [email protected]

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2