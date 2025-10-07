Fashion 07.10.2025

Αυτά είναι τα πιο trendy πανωφόρια που σε κάνουν να θέλεις αμέσως μια συνεδρία shopping therapy

palto_taseis
Οι κορυφαίες τάσεις στα πανωφόρια του φετινού χειμώνα συνδυάζουν μίνιμαλ γραμμές, πλούσιες υφές και statement λεπτομέρειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φθινοπωρινή σεζόν φέρνει μαζί της πανωφόρια και την ευκαιρία να ανανεώσεις τη γκαρνταρόμπα σου με κομμάτια που συνδυάζουν στιλ και λειτουργικότητα. Τα πανωφόρια δεν είναι μόνο ένα μέσο για να μείνεις ζεστή αλλά και το βασικό στοιχείο που μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο το outfit και να δώσει χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

Φέτος, οι τάσεις δίνουν έμφαση σε καθαρές γραμμές, ενδιαφέρουσες υφές και διακριτικές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε πανωφόρι ξεχωριστό. Από μίνιμαλ σχέδια χωρίς γιακά μέχρι κομψά καρό και ρετρό σουέντ, η σεζόν σου προσφέρει επιλογές για κάθε γούστο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να συνδυάσεις κομψότητα και πρακτικότητα με έναν τρόπο εύκολο και απολαυστικό.

palto_taseis
https://www.instagram.com/hannamw/

Xωρίς γιακά

Τα collarless πανωφόρια αποτελούν την απόλυτη μίνιμαλ τάση της σεζόν. Οι καθαρές γραμμές και η απουσία γιακά δημιουργούν μια χαλαρή αλλά κομψή σιλουέτα, ιδανική για layering και μοντέρνες εμφανίσεις.

palto_taseis
https://www.instagram.com/johannapiispa/?hl=en

Ανθρακί

Το camel ίσως να ήταν παντού πριν λίγα χρόνια, αλλά τώρα τη θέση του παίρνει το ανθρακί. Η βαθιά, σκούρα γκρι απόχρωση προσφέρει έναν εκλεπτυσμένο, ακριβό αέρα και δίνει φρεσκάδα στις κλασικές επιλογές του χειμώνα.

palto_taseis
https://www.instagram.com/anoukyve/

Σουέντ με έμπνευση από τα 90s

Τα σουέντ πανωφόρια επιστρέφουν με ίσιες, καθαρές γραμμές και ρετρό αίσθηση. Το υλικό αυτό φέρνει ζεστασιά και μια διαχρονική κομψότητα, γεφυρώνοντας τέλεια τις αλλαγές εποχών και προσθέτοντας χαρακτήρα σε κάθε σύνολο.

palto_taseis
https://www.instagram.com/christietyler/

Καμπύλες και σιλουέτες που αγκαλιάζουν το σώμα

Οι ώμοι αποκτούν απαλή καμπύλη και η μέση τονίζεται, δημιουργώντας πανωφόρια με θηλυκότητα και κίνηση. Η σιλουέτα ακολουθεί τις πιο σύγχρονες τάσεις στα blazer, προσθέτοντας κομψότητα και δυναμική στο outfit.

palto_taseis
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Γούνινες λεπτομέρειες

Η υφή παίζει σημαντικό ρόλο φέτος, με γούνινες λεπτομέρειες σε γιακάδες και ώμους να προσθέτουν ζεστασιά και πολυτέλεια. Τα fluffy στοιχεία δίνουν χαρακτήρα ακόμη και στα πιο απλά πανωφόρια, κάνοντάς τα statement pieces.

palto_tasies
https://www.instagram.com/hannamw/

Καρό

Τα καρό πανωφόρια αποτελούν τη διαχρονική επιλογή που πάντα ανανεώνεται. Από καρό trench μέχρι cozy συνδυασμούς με φουλάρια και αξεσουάρ, η τάση αυτή φέρνει παιχνιδιάρικη και στιλάτη διάθεση στις χειμερινές εμφανίσεις.

palto_taseis
https://www.instagram.com/hoskelsa/

