ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ: «Σε βλέπω» ( The Counter ) της συγγραφέως Meghan Kennedy

Το σύγχρονο έργο « Σε βλέπω » ( The Counter ) της Αμερικανίδας συγγραφέως Meghan Kennedy, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, στο θέατρο Μικρό Παλλάς, από τις 14 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Πρόκειται για ένα τρυφερό έργο που με έξυπνο χιούμορ και πολλή αλήθεια, μιλάει για όλα εκείνα που φοβόμαστε να συζητήσουμε και για εκείνη τη μία στιγμή, που αποφασίζουμε να τα μοιραστούμε με κάποιον άλλον.

Μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις ξεδιπλώνονται μέσα από τις ζωές τριών ανθρώπων που προσπαθούν να σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον και τελικά απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό και όταν η αλήθεια έρθει στο φως, τίποτα δεν είναι όπως πριν.

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά off Broadway στην Νέα Υόρκη, το φθινόπωρο του 2024, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου David Cromer (Tony Award, Obbie award, Lucille Lortel award, κ.α) από το Roundabout Theater Company.

Υπόθεση:

Κάθε πρωί σε ένα τοπικό καφέ μιας μικρής πόλης, μία σερβιτόρα (η Κέιτ) γεμίζει την κούπα του καφέ ενός τακτικού πελάτη (του Πωλ). Πού και πού στο καφέ έρχεται και η πρώην ερωμένη του Πωλ, η Πεγκ, με την πρόφαση να αγοράσει ένα κομμάτι κέικ και την ελπίδα να τον δει εκεί. Ο Πωλ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα ​​μέσα στο σκληρό και μεγάλο κόσμο. Η Κέιτ είναι μια γυναίκα που θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Η Πεγκ αγαπάει ακόμα τον Πωλ αλλά και ο Πωλ αγαπάει την Πεγκ. Τι γίνεται όταν ο Πωλ ζητάει μια σοκαριστική χάρη από την Κέιτ; Και τι θα ακολουθήσει όταν η Κέιτ μάθει πως η Πεγκ είναι ο μεγάλος έρωτας του Πωλ; Μια απρόσμενη φιλία γεννιέται και τα βαθύτερα μυστικά όλων φωτίζονται.

Τρεις άνθρωποι που αγαπούν και αγαπιούνται. Που γελούν αλλά και κλαίνε. Με τα λάθη και τις υπεκφυγές τους. Κάποτε φωτεινοί και κάποτε σκοτεινοί. Όπως όλοι με μικρά και μεγάλα ανομολόγητα μυστικά.

Η αλήθεια δαγκώνει.

Η αλήθεια πονάει.

Η αλήθεια, όμως, γιατρεύει.

Το «ΣΕ ΒΛΕΠΩ» είναι ένα αστείο αλλά και συγκινητικά στοχαστικό έργο για τις καθημερινές μας επαφές που μπορεί να μας αλλάξουν τη ζωή. Ένας ύμνος στη διαπροσωπική μας επικοινωνία που έχουμε χάσει.

Ταυτότητα Παράστασης

ΣΕ ΒΛΕΠΩ

Συγγραφέας : Meghan Kennedy

Μετάφραση : Φίλιππος Δεσύλλας

Σκηνοθεσία : Βίκυ Βολιώτη

Σκηνικά-Κοστούμια : Πάρις Μέξης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Κινησιολογία : Μαρίζα Τσίγκα

Μουσική επιμέλεια : Βίκυ Βολιώτη

Βοηθός σκηνοθέτη : Ελένη Μπίκου

Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού

& Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected]

: Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Βίκυ Βολιώτη.

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 20:00.

Τιμές εισιτηρίων: VIP : 25 Ευρώ, Α’ Ζώνη + Β’ Ζώνη + Γ’ Ζώνη : 18 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο),Συνοδός ΑΜΕΑ: 16 Ευρώ στις Ζώνες Α’, Β’ & Γ’.

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/se-blepo

Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

211 1000 365 Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Θεατρο Μικρό Παλλάς

Αμερικής 2 Στοά Σπύρου Μήλιου

Σύνταγμα, Αθήνα

Τηλέφωνο : 211 1000 365