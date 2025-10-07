Celeb News 07.10.2025

Ο Light έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Το συγκινητικό post από το μαιευτήριο

Ο τράπερ και η σύντροφός του διανύουν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπαμπάς για πρώτη φορά έγινε ο Light, μιας και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η σύντροφος του ράπερ το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της μέσα από το μαιευτήριο όπου βλέπουμε τους δύο ευτυχισμένους γονείς μαζί με τον πρίγκιπά τους.

«Όλη μου η καρδιά», έγραψε στη λεζάντα η Άννα Θεοδωρίδη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα γίνω πατέρας. Η γυναίκα μου θα επιλέξει αν θα κάνουμε παραδοσιακό γάμο. Εγώ είμαι εδώ για να εξυπηρετώ. Είχα πει ότι στα 30 θέλω να κάνω το πρώτο παιδί και είμαι just. Μην το ματιάσω, όλα πάνε καλά. Όλα είναι σχεδιασμένα», είχε πει ο Light σε παλαιότερες δηλώσεις του για την εγκυμοσύνη της κοπέλας του.

