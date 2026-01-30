Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 30.01.2026

Τα 6 outfits με sneakers που φορούν όλες οι influencers

sneakers
Το 2026 τα sneakers γίνονται το βασικό στοιχείο κάθε outfit, συνδυάζοντας άνεση και κομψότητα σε casual και chic εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα sneakers για το 2026 δεν είναι απλώς αθλητικά παπούτσια, είναι το βασικό στοιχείο που ισορροπεί και αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση. Το στιλ φέτος συνδυάζει άνεση και κομψότητα με καθαρές, προσεγμένες επιλογές, δημιουργώντας outfits που δείχνουν effortless και σύγχρονα.

Η μεγαλύτερη τάση είναι ο συνδυασμός sneakers με πιο structured και tailored κομμάτια. Παντελόνια, πουκάμισα και ελαφριά σακάκια αποκτούν νέο ύφος όταν ολοκληρώνονται με καθαρό και μίνιμαλ design sneakers, ενώ απλά σετ από πλεκτά ή relaxed suits δείχνουν πολυτελή όταν «αγκαλιάζονται» από ένα σωστά επιλεγμένο ζευγάρι sneakers. Το χρώμα και η απλότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο, ώστε τα sneakers να μοιάζουν φυσικό μέρος του look.

suede_sneakers
https://www.instagram.com/holliemercedes/

Διάβασε επίσης: Ο fashion συνδυασμός που φορούν όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη

1. Δερμάτινο jacket με κολάν και ψηλές κάλτσες

Το δερμάτινο jacket και το κολάν συνδυάζονται με sneakers για ένα καθημερινό, cool αποτέλεσμα. Οι ψηλές κάλτσες προσθέτουν λεπτομέρεια και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, κάνοντας το look μοντέρνο και άνετο ταυτόχρονα.

sneakers
https://www.instagram.com/aimeesong/

2. Μακρύ παλτό με πουλόβερ

Ένα μακρύ παλτό με cozy πουλόβερ και παντελόνι αποκτά στιλ με sneakers, δημιουργώντας μια αρμονική ισορροπία ανάμεσα σε minimal κομψότητα και casual άνεση.

palto
https://www.instagram.com/johannapiispa/

3. Ριγέ μπλούζα

Μια ριγέ μπλούζα με παντελόνι μεταμορφώνεται με sneakers σε ένα sporty-chic outfit, ιδανικό για office looks αλλά και για casual βόλτες στην πόλη.

rugby_shirt
Pinterest

4. Μακριά γούνα με τζιν παντελόνι

Μια statement γούνα συνδυάζεται με basic T-shirt, τζιν και sneakers, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στην πολυτέλεια και την άνεση. Η ζώνη δίνει δομή, ενώ τα sneakers κρατούν τη διάθεση παιχνιδιάρικη.

gouna
https://www.instagram.com/lovisabarkman/

5. Πουλόβερ με καφέ παντελόνι

Τα sneakers ολοκληρώνουν ένα χειμερινό look με καφέ παντελόνι και cozy πουλόβερ. Η τσάντα προσθέτει μια νότα κομψότητας, ενώ το outfit παραμένει άνετο και λειτουργικό.

https://www.instagram.com/honeybelleworld/

6. Midi φόρεμα και γούνα

Το midi φόρεμα με faux-fur coat αποκτά νεανικό και μοντέρνο χαρακτήρα με sneakers. Η ζώνη τονίζει τη μέση και το σύνολο δείχνει casual-glam, ιδανικό για καθημερινές αλλά και πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις.

sneakers
https://www.instagram.com/lillysisto/

Διάβασε επίσης: Τα τακούνια με φιογκάκια είναι το πιο ρομαντικό trend που μπορείς να υιοθετήσεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Fashion fashion trends Sneakers
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

30.01.2026
Επόμενο
Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

30.01.2026

Δες επίσης

Βάζεις φυτά πάνω από το ψυγείο σου; Δες τι σημαίνει σύμφωνα με το Feng Shui
Life

Βάζεις φυτά πάνω από το ψυγείο σου; Δες τι σημαίνει σύμφωνα με το Feng Shui

30.01.2026
Τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνεις όταν ξεβάφεις το πρόσωπό σου
Beauty

Τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνεις όταν ξεβάφεις το πρόσωπό σου

30.01.2026
Τα 4 items που φορούν συνέχεια οι fashionistas το 2026
Fashion

Τα 4 items που φορούν συνέχεια οι fashionistas το 2026

30.01.2026
Αυτά είναι τα guilty pleasures που έχει το κάθε ζώδιο
Life

Αυτά είναι τα guilty pleasures που έχει το κάθε ζώδιο

30.01.2026
Πες «αντίο» για πάντα στην ουρολοίμωξη με 5 φυσικούς τρόπους
Life

Πες «αντίο» για πάντα στην ουρολοίμωξη με 5 φυσικούς τρόπους

29.01.2026
Ξέχασε τα πατατάκια! Το edamame είναι το σνακ που χρειαζόσουν για απώλεια βάρους
Life

Ξέχασε τα πατατάκια! Το edamame είναι το σνακ που χρειαζόσουν για απώλεια βάρους

29.01.2026
Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει
Life

Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει

29.01.2026
Penélope Cruz: Αποχωρίστηκε τα μακριά της μαλλιά για ένα απόλυτα κομψό καρέ
Beauty

Penélope Cruz: Αποχωρίστηκε τα μακριά της μαλλιά για ένα απόλυτα κομψό καρέ

29.01.2026
Τι προκαλεί πραγματικά τις ημικρανίες
Life

Τι προκαλεί πραγματικά τις ημικρανίες

29.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία