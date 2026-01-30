Τα 6 outfits με sneakers που φορούν όλες οι influencers

Το 2026 τα sneakers γίνονται το βασικό στοιχείο κάθε outfit, συνδυάζοντας άνεση και κομψότητα σε casual και chic εμφανίσεις

Τα sneakers για το 2026 δεν είναι απλώς αθλητικά παπούτσια, είναι το βασικό στοιχείο που ισορροπεί και αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση. Το στιλ φέτος συνδυάζει άνεση και κομψότητα με καθαρές, προσεγμένες επιλογές, δημιουργώντας outfits που δείχνουν effortless και σύγχρονα.

Η μεγαλύτερη τάση είναι ο συνδυασμός sneakers με πιο structured και tailored κομμάτια. Παντελόνια, πουκάμισα και ελαφριά σακάκια αποκτούν νέο ύφος όταν ολοκληρώνονται με καθαρό και μίνιμαλ design sneakers, ενώ απλά σετ από πλεκτά ή relaxed suits δείχνουν πολυτελή όταν «αγκαλιάζονται» από ένα σωστά επιλεγμένο ζευγάρι sneakers. Το χρώμα και η απλότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο, ώστε τα sneakers να μοιάζουν φυσικό μέρος του look.

1. Δερμάτινο jacket με κολάν και ψηλές κάλτσες

Το δερμάτινο jacket και το κολάν συνδυάζονται με sneakers για ένα καθημερινό, cool αποτέλεσμα. Οι ψηλές κάλτσες προσθέτουν λεπτομέρεια και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, κάνοντας το look μοντέρνο και άνετο ταυτόχρονα.

2. Μακρύ παλτό με πουλόβερ

Ένα μακρύ παλτό με cozy πουλόβερ και παντελόνι αποκτά στιλ με sneakers, δημιουργώντας μια αρμονική ισορροπία ανάμεσα σε minimal κομψότητα και casual άνεση.

3. Ριγέ μπλούζα

Μια ριγέ μπλούζα με παντελόνι μεταμορφώνεται με sneakers σε ένα sporty-chic outfit, ιδανικό για office looks αλλά και για casual βόλτες στην πόλη.

4. Μακριά γούνα με τζιν παντελόνι

Μια statement γούνα συνδυάζεται με basic T-shirt, τζιν και sneakers, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στην πολυτέλεια και την άνεση. Η ζώνη δίνει δομή, ενώ τα sneakers κρατούν τη διάθεση παιχνιδιάρικη.

5. Πουλόβερ με καφέ παντελόνι

Τα sneakers ολοκληρώνουν ένα χειμερινό look με καφέ παντελόνι και cozy πουλόβερ. Η τσάντα προσθέτει μια νότα κομψότητας, ενώ το outfit παραμένει άνετο και λειτουργικό.

6. Midi φόρεμα και γούνα

Το midi φόρεμα με faux-fur coat αποκτά νεανικό και μοντέρνο χαρακτήρα με sneakers. Η ζώνη τονίζει τη μέση και το σύνολο δείχνει casual-glam, ιδανικό για καθημερινές αλλά και πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις.

