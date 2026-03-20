Εαρινή Ισημερία 2026: Μπήκε και επίσημα η άνοιξη, πότε αλλάζει η ώρα

Η Άνοιξη ήρθε νωρίτερα φέτος, η μέρα πλέον μεγαλώνει, ενώ θα ακολουθήσει και η αλλαγή στη θερινή ώρα στο τέλος του μήνα

Από το απόγευμα της 20ής Μαρτίου η άνοιξη είναι πλέον επίσημα εδώ. Η εαρινή ισημερία, που σηματοδοτεί την αλλαγή εποχής, πραγματοποιήθηκε στις 17:00. Η ημέρα πλέον μεγαλώνει. Η εαρινή ισημερία αποτελεί το αστρονομικό φαινόμενο κατά το οποίο το κέντρο του Ήλιου περνά πάνω από τον ισημερινό της Γης. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, το Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο φωτίζονται σχεδόν εξίσου, με αποτέλεσμα η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας να προσεγγίζει την ισορροπία.

Φέτος, το φαινόμενο καταγράφηκε μία ημέρα νωρίτερα σε σχέση με ό,τι συμβαίνει συνήθως. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται το ημερολόγιο στον πραγματικό χρόνο της περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι η διάρκεια ημέρας και νύχτας δεν είναι απολύτως ίση. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στη διάθλαση του φωτός από την ατμόσφαιρα, αλλά και στο γεγονός ότι ο Ήλιος δεν αποτελεί σημειακή πηγή φωτός. Παράλληλα, η χρονική ισορροπία μπορεί να εμφανιστεί λίγες ημέρες πριν ή μετά την ισημερία, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος.

Αλλαγή ώρας την Κυριακή 29 Μαρτίου

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη θερινή ώρα. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, όταν στις 03:00 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00.

Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Η εφαρμογή της αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκειά της εξοικονομούνται περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

