Living 20.03.2026

Εαρινή Ισημερία 2026: Μπήκε και επίσημα η άνοιξη, πότε αλλάζει η ώρα

Η Άνοιξη ήρθε νωρίτερα φέτος, η μέρα πλέον μεγαλώνει, ενώ θα ακολουθήσει και η αλλαγή στη θερινή ώρα στο τέλος του μήνα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Από το απόγευμα της 20ής Μαρτίου η άνοιξη είναι πλέον επίσημα εδώ. Η εαρινή ισημερία, που σηματοδοτεί την αλλαγή εποχής, πραγματοποιήθηκε στις 17:00. Η ημέρα πλέον μεγαλώνει. Η εαρινή ισημερία αποτελεί το αστρονομικό φαινόμενο κατά το οποίο το κέντρο του Ήλιου περνά πάνω από τον ισημερινό της Γης. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, το Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο φωτίζονται σχεδόν εξίσου, με αποτέλεσμα η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας να προσεγγίζει την ισορροπία.

Διάβασε επίσης: 5 τρόποι να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου με μικρές αλλαγές

Φέτος, το φαινόμενο καταγράφηκε μία ημέρα νωρίτερα σε σχέση με ό,τι συμβαίνει συνήθως. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται το ημερολόγιο στον πραγματικό χρόνο της περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι η διάρκεια ημέρας και νύχτας δεν είναι απολύτως ίση. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στη διάθλαση του φωτός από την ατμόσφαιρα, αλλά και στο γεγονός ότι ο Ήλιος δεν αποτελεί σημειακή πηγή φωτός. Παράλληλα, η χρονική ισορροπία μπορεί να εμφανιστεί λίγες ημέρες πριν ή μετά την ισημερία, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος.

Αλλαγή ώρας την Κυριακή 29 Μαρτίου

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη θερινή ώρα. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, όταν στις 03:00 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00.

Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Η εφαρμογή της αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκειά της εξοικονομούνται περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Διάβασε επίσης: 4 νόστιμες συνταγές που θα φέρουν την άνοιξη στο πιάτο σου

Δες επίσης

Αυτά τα 4 ζώδια πατάνε restart και τα αλλάζουν όλα

Cherry Blossom Nails: Το floral μανικιούρ που κάνει θραύση φέτος την άνοιξη

Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας: Η Φινλανδία η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας

Πες «αντίο» στα τζιν παντελόνια και υποδέξου τις cargo βερμούδες

Διεθνής κατακραυγή για την εκτέλεση του 19χρονου Σαλέχ Μοχαμαντί από το Ιράν

Η Zendaya φόρεσε ξανά στο κόκκινο χαλί το φόρεμα από τα πρώτα της Όσκαρ

Οι αφέλειες σε σχήμα «U» είναι το καλοκαιρινό hair trend που έχουν ήδη επιλέξει οι celebrities

7 απλοί τρόποι για να κρατήσεις το μπάνιο σου καθαρό χωρίς προσπάθεια

To date night jar είναι το trend που θα ανανεώσει τη σχέση σου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές