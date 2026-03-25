Living 25.03.2026

Πόσα λεφτά πρέπει να βάζεις στην άκρη κάθε μήνα για να πας διακοπές το καλοκαίρι

Υπολόγισε το ποσό που χρειάζεσαι κάθε μήνα για να έχεις οικονομική άνεση στις καλοκαιρινές διακοπές σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι μας ανυπομονούμε για τις καλοκαιρινές διακοπές: η ζεστασιά του ήλιου, οι βουτιές στη θάλασσα, οι χαλαρές βόλτες και η αλλαγή περιβάλλοντος από την καθημερινότητα. Ωστόσο, για να περάσουμε καλά χωρίς οικονομικό άγχος, χρειάζεται σωστός προγραμματισμός και σωστή διαχείριση των χρημάτων μας. Ένα βασικό ερώτημα που πολλοί κάνουν στον εαυτό τους είναι: πόσα χρήματα πρέπει να βάζω στην άκρη κάθε μήνα για να πάω διακοπές το καλοκαίρι;

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τον προορισμό, τη διάρκεια των διακοπών, το είδος διαμονής, τις δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε και φυσικά από το προσωπικό μας budget. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά χρήσιμα βήματα που μπορούν να μας καθοδηγήσουν για να υπολογίσουμε το σωστό ποσό.

1. Καθορίστε τον προορισμό και τη διάρκεια

Το πρώτο βήμα είναι να αποφασίσετε πού θέλετε να πάτε και για πόσες μέρες. Διακοπές σε ένα ελληνικό νησί για μία εβδομάδα θα κοστίσουν διαφορετικά από ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή σε πολυτελή θέρετρα. Σημαντικό είναι να υπολογίσετε όλα τα έξοδα: διαμονή, μεταφορικά, φαγητό, δραστηριότητες και μικροέξοδα όπως εισιτήρια για αξιοθέατα ή σουβενίρ.

2. Υπολογίστε το συνολικό κόστος

Αφού έχετε μια πρώτη εκτίμηση των δαπανών, συγκεντρώστε τα όλα σε έναν πίνακα. Για παράδειγμα, αν το κόστος διαμονής είναι 400€, τα μεταφορικά 150€, τα γεύματα 250€ και οι δραστηριότητες 100€, τότε το συνολικό κόστος είναι 900€. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε ένα επιπλέον ποσό για έκτακτες ανάγκες ή απρόοπτα. Ένα 10%-15% επιπλέον θεωρείται ασφαλές. Στο παράδειγμα μας, αυτό φέρνει το συνολικό budget στα περίπου 1.000€.

3. Χρονικός προγραμματισμός αποταμίευσης

Αν θέλετε να πάτε διακοπές τον Αύγουστο και βρισκόμαστε στον Μάρτιο, έχετε περίπου 5 μήνες για να μαζέψετε τα χρήματα. Διαιρώντας το συνολικό ποσό (1.000€) με τους μήνες αποταμίευσης (5), καταλήγουμε σε 200€ τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα πρέπει να βάζετε στην άκρη 200€ για να έχετε το απαιτούμενο ποσό μέχρι το καλοκαίρι.

4. Προσαρμογή στον προσωπικό προϋπολογισμό

Ανάλογα με τα έσοδα και τις υποχρεώσεις σας, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε το ποσό που βάζετε στην άκρη. Μερικές ιδέες για να το πετύχετε είναι: μείωση μη απαραίτητων αγορών, μαγειρική στο σπίτι αντί για συχνές εξόδους, ή αξιοποίηση μικρών επιπλέον εισοδημάτων. Ο στόχος είναι να γίνει η αποταμίευση συνήθεια και να μην δημιουργήσει οικονομικό στρες.

5. Εξετάστε εναλλακτικές λύσεις

Αν το ποσό που χρειάζεται είναι πολύ μεγάλο για το budget σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις διακοπές. Μικρότερη διάρκεια, διαφορετικός προορισμός ή πιο οικονομικά καταλύματα μπορούν να μειώσουν το κόστος σημαντικά. Μερικές φορές λίγες μέρες λιγότερες ή ένα δωμάτιο Airbnb αντί ξενοδοχείου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

