Πέτρος Ιακωβίδης: Η δύσκολη μάχη με την υγεία του, τα 98 κιλά και η στήριξη των γονιών του

Ο Πέτρος Ιακωβίδης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για μια δύσκολη περίοδο που πέρασε με την υγεία του, αποκαλύπτοντας πως εξαιτίας της θεραπείας αλλά και της ψυχολογικής πίεσης είχε φτάσει να ζυγίζει σχεδόν 100 κιλά. Ο γνωστός τραγουδιστής, σε συνέντευξή του στο vidcast «Daily Κους-Κους», εξήγησε ότι στο παρελθόν αντιμετώπισε πρόβλημα με τον λαιμό του, το οποίο σχετιζόταν με έντονη ιγμορίτιδα και επηρέαζε τη φωνή του κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης χρειάστηκε να ακολουθήσει αγωγή με κορτιζόνη, κάτι που, σε συνδυασμό με τη στεναχώρια που ένιωθε εκείνη την περίοδο, τον οδήγησε σε αύξηση βάρους. Όπως παραδέχτηκε, άρχισε να στρέφεται περισσότερο στο φαγητό και περιστασιακά στο ποτό, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 98 κιλά, το μεγαλύτερο βάρος που είχε ποτέ. Σήμερα, όπως είπε, έχει επιστρέψει στα 72 κιλά και νιώθει πολύ καλύτερα.

«Έχω υπάρξει με πολλά παραπάνω κιλά. Είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας και είχα περάσει ένα θέμα με τον λαιμό μου λόγω ιγμορίτιδας. Όταν έβγαινα να τραγουδήσω, έκλεινε η φωνή μου. Έπαιρνα κορτιζόνη. Από τη στεναχώρια μου, επειδή στη στεναχώρια το ρίχνεις ή στο ποτό ή στο φαγητό, εγώ ήμουν κάπου μεταξύ και των δυο, επειδή εγώ δεν είμαι και κανένας που πίνω πολύ. Αλλά με την κορτιζόνη, και φαγητό και ποτό, έφτασα τα 98 κιλά, τα περισσότερα που έχω φτάσει. Τώρα είμαι 72», είπε χαρακτηριστικά.





Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, τονίζοντας πως οι γονείς του στάθηκαν δίπλα του σε κάθε βήμα. Περιέγραψε τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο που δεν του αρνήθηκε ποτέ τίποτα και ήταν συνεχώς στο πλευρό του, ακόμη και στις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής του. Θυμήθηκε πως, όταν εργαζόταν νύχτα, ο πατέρας του τον περίμενε για να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι, ενώ μετά από ελάχιστο ύπνο εκείνος πήγαινε σχολείο και ο πατέρας του στη δουλειά. Όπως είπε, του χρωστά πολλά για τη στήριξη και τη φροντίδα που του έδειξε. Αντίστοιχα, μίλησε και για τη μητέρα του, εξηγώντας ότι, παρότι πέρασε τις δικές της δυσκολίες, ήταν πάντα εκεί για να τον στηρίξει, να τον βοηθήσει με το διάβασμα και να του δώσει τη μητρική φροντίδα που χρειαζόταν.





«Δουλεύαμε 5 μέρες, ο πατέρας μου με περίμενε να τελειώσω. Γυρνούσαμε σπίτι, εγώ κοιμόμουν μισή ώρα, κι άλλη μισή εκείνος και πήγαινα εγώ στο σχολείο και ο πατέρας μου στη δουλεία. Δεν μου είπε ποτέ “όχι” ο πατέρας μου. Δεν μου είπε ποτέ ότι είναι κουρασμένος, οτιδήποτε ήταν καλό για μένα, με ρώταγε αν πιστεύω ότι θα μου κάνει καλό, αν του έλεγα “ναι” , ήταν εκεί. Ήταν εκεί και με πρόσεχε, ήταν νύχτα. Ήταν δύσκολο, δνε μπορεί ένα παιδί 15-16 χρονών να είναι μόνο του. Θα μου πει κάποιος ότι λέω συνέχεια για τον πατέρα μου και για τη μητέρα μου. Καταρχήν, δεν είναι ντροπή να λες συνέχεια για την οικογένειά σου όταν είσαι αγαπημένος. Αλλά πραγματικά, τα περισσότερα πράγματα τα οφείλω στον πατέρα μου. Και στη μητέρα μου. Απλά η μητέρα μου πέρασε άλλα πράγματα. Πήγαινα σπίτι κουρασμένος και με βοηθούσε να διαβάσω. Σαν μάνα, γιατί είναι και διαφορετικό η μάνα, πέρασε άλλα πράγματα, που κι αυτά με βοήθησαν. Αλλά, ο πατέρας μου ήταν εκεί», επισήμανε.

