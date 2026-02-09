Celeb News 09.02.2026

Πέτρος Ιακωβίδης: Η δύσκολη μάχη με την υγεία του, τα 98 κιλά και η στήριξη των γονιών του

Η εξομολόγηση του τραγουδιστή για τη δύσκολη περίοδο και τη στήριξη που του έδωσαν οι γονείς του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Πέτρος Ιακωβίδης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για μια δύσκολη περίοδο που πέρασε με την υγεία του, αποκαλύπτοντας πως εξαιτίας της θεραπείας αλλά και της ψυχολογικής πίεσης είχε φτάσει να ζυγίζει σχεδόν 100 κιλά. Ο γνωστός τραγουδιστής, σε συνέντευξή του στο vidcast «Daily Κους-Κους», εξήγησε ότι στο παρελθόν αντιμετώπισε πρόβλημα με τον λαιμό του, το οποίο σχετιζόταν με έντονη ιγμορίτιδα και επηρέαζε τη φωνή του κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης χρειάστηκε να ακολουθήσει αγωγή με κορτιζόνη, κάτι που, σε συνδυασμό με τη στεναχώρια που ένιωθε εκείνη την περίοδο, τον οδήγησε σε αύξηση βάρους. Όπως παραδέχτηκε, άρχισε να στρέφεται περισσότερο στο φαγητό και περιστασιακά στο ποτό, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 98 κιλά, το μεγαλύτερο βάρος που είχε ποτέ. Σήμερα, όπως είπε, έχει επιστρέψει στα 72 κιλά και νιώθει πολύ καλύτερα.

https://www.instagram.com/petros_iakovidis/

Διάβασε επίσης: Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη χώρισε από τον σύντροφό της μετά από 2 χρόνια σχέσης

«Έχω υπάρξει με πολλά παραπάνω κιλά. Είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας και είχα περάσει ένα θέμα με τον λαιμό μου λόγω ιγμορίτιδας. Όταν έβγαινα να τραγουδήσω, έκλεινε η φωνή μου. Έπαιρνα κορτιζόνη. Από τη στεναχώρια μου, επειδή στη στεναχώρια το ρίχνεις ή στο ποτό ή στο φαγητό, εγώ ήμουν κάπου μεταξύ και των δυο, επειδή εγώ δεν είμαι και κανένας που πίνω πολύ. Αλλά με την κορτιζόνη, και φαγητό και ποτό, έφτασα τα 98 κιλά, τα περισσότερα που έχω φτάσει. Τώρα είμαι 72», είπε χαρακτηριστικά.


Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, τονίζοντας πως οι γονείς του στάθηκαν δίπλα του σε κάθε βήμα. Περιέγραψε τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο που δεν του αρνήθηκε ποτέ τίποτα και ήταν συνεχώς στο πλευρό του, ακόμη και στις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής του. Θυμήθηκε πως, όταν εργαζόταν νύχτα, ο πατέρας του τον περίμενε για να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι, ενώ μετά από ελάχιστο ύπνο εκείνος πήγαινε σχολείο και ο πατέρας του στη δουλειά. Όπως είπε, του χρωστά πολλά για τη στήριξη και τη φροντίδα που του έδειξε. Αντίστοιχα, μίλησε και για τη μητέρα του, εξηγώντας ότι, παρότι πέρασε τις δικές της δυσκολίες, ήταν πάντα εκεί για να τον στηρίξει, να τον βοηθήσει με το διάβασμα και να του δώσει τη μητρική φροντίδα που χρειαζόταν.


«Δουλεύαμε 5 μέρες, ο πατέρας μου με περίμενε να τελειώσω. Γυρνούσαμε σπίτι, εγώ κοιμόμουν μισή ώρα, κι άλλη μισή εκείνος και πήγαινα εγώ στο σχολείο και ο πατέρας μου στη δουλεία. Δεν μου είπε ποτέ “όχι” ο πατέρας μου. Δεν μου είπε ποτέ ότι είναι κουρασμένος, οτιδήποτε ήταν καλό για μένα, με ρώταγε αν πιστεύω ότι θα μου κάνει καλό, αν του έλεγα “ναι” , ήταν εκεί. Ήταν εκεί και με πρόσεχε, ήταν νύχτα. Ήταν δύσκολο, δνε μπορεί ένα παιδί 15-16 χρονών να είναι μόνο του. Θα μου πει κάποιος ότι λέω συνέχεια για τον πατέρα μου και για τη μητέρα μου. Καταρχήν, δεν είναι ντροπή να λες συνέχεια για την οικογένειά σου όταν είσαι αγαπημένος. Αλλά πραγματικά, τα περισσότερα πράγματα τα οφείλω στον πατέρα μου. Και στη μητέρα μου. Απλά η μητέρα μου πέρασε άλλα πράγματα. Πήγαινα σπίτι κουρασμένος και με βοηθούσε να διαβάσω. Σαν μάνα, γιατί είναι και διαφορετικό η μάνα, πέρασε άλλα πράγματα, που κι αυτά με βοήθησαν. Αλλά, ο πατέρας μου ήταν εκεί», επισήμανε.

Πέτρος Ιακωβίδης
https://www.instagram.com/petros_iakovidis/

Διάβασε επίσης: Δεύτερο παιδί για Αργυρό-Νίκα; Η απάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που φούντωσε τις φήμες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Πέτρος Ιακωβίδης ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Bad Bunny κυριάρχησε στο Superbowl 2026 με ένα μαγικό show γεμάτο μηνύματα

Ο Bad Bunny κυριάρχησε στο Superbowl 2026 με ένα μαγικό show γεμάτο μηνύματα

09.02.2026
Επόμενο
Το τζατζίκι για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης που όλοι θα λατρέψουν

Το τζατζίκι για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης που όλοι θα λατρέψουν

09.02.2026

Δες επίσης

Super Bowl: Πώς η Lady Gaga τίμησε μέσα από το look της το Πουέρτο Ρίκο
Celeb News

Super Bowl: Πώς η Lady Gaga τίμησε μέσα από το look της το Πουέρτο Ρίκο

10.02.2026
Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση
Celeb News

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση

10.02.2026
Φουρέιρα – Μποτία: Το φωτογραφικό album από τα 3α γενέθλια του γιου τους, Ερμή
Celeb News

Φουρέιρα – Μποτία: Το φωτογραφικό album από τα 3α γενέθλια του γιου τους, Ερμή

10.02.2026
Αλεξάνδρα Νίκο: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκο: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού

10.02.2026
Το σιωπηλό μήνυμα του David Beckham στον Brooklyn
Celeb News

Το σιωπηλό μήνυμα του David Beckham στον Brooklyn

10.02.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γονείς για δεύτερη φορά
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γονείς για δεύτερη φορά

10.02.2026
H North West εμφανίζεται σε νέα φωτογραφία με 12 piercings στο χέρι της
Celeb News

H North West εμφανίζεται σε νέα φωτογραφία με 12 piercings στο χέρι της

09.02.2026
Η Cardi B πέφτει στο έδαφος καθώς χορεύει σε ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο
Celeb News

Η Cardi B πέφτει στο έδαφος καθώς χορεύει σε ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο

09.02.2026
Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη χώρισε από τον σύντροφό της μετά από 2 χρόνια σχέσης
Celeb News

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη χώρισε από τον σύντροφό της μετά από 2 χρόνια σχέσης

09.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)